Braunschweig. Kann der hängen bleiben oder muss der weg? Der riesige Wandteppich im Braunschweiger Altstadtrathaus ist am Samstag Thema einer Tagung.

Seit mehr als 60 Jahren füllt der vier mal acht Meter große Wandteppich „Braunschweig“ die Stirnseite der Dornse aus, des zentralen Saales des Braunschweiger Altstadtrathauses. Empfänge finden hier statt, Ehrungen, Preisverleihungen. Stets im Hintergrund präsent: der von Karl Wollermann (1904-1993) gestaltete Gobelin. Er zeigt in stilisierter Form den Dom, St. Katharinen und St. Andreas, Fachwerkbauten, aber auch ein modernes TU-Gebäude. Auf den ersten Blick harmlos – anders als die Biografie des Künstlers und Gründungsrektors der Braunschweiger Kunsthochschule.

Wollermann, studierter Architekt und bildender Künstler, machte in der NS-Zeit Karriere. 1939 wurde er stellvertretender Leiter der „Akademie der bilden­den Künste in der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg“, 1941 fränkischer Landesleiter der Reichskammer der bildenden Kunst. Zehn Jahre später berief man ihn zum Direktor der Werkkunstschule Braunschweig, aus der 1963 die HBK hervorging. 1967 trat Wollermann dort zurück, nachdem der renommierte Braunschweiger Bildhauer Jürgen Weber (1928-2007) dessen braune Vergangenheit im „Spiegel“ bundesweit enthüllt hatte. In Braunschweig hatten sie die führenden Kreise offenbar nicht als anstößig empfunden.

Werke NS-verstrickter Künstler – wie damit umgehen?

Am Samstag, 25. Mai, soll nun bei einer prominent besetzten öffentlichen Tagung im Städtischen Museum diskutiert werden, ob Wollermanns Wandteppich von seiner Biografie zu trennen ist, oder ob und wie sie ihm ästhetisch eingeschrieben ist. Letztlich, bestätigt Museumsdirektor Peter Joch, geht es um die Frage, ob die Arbeit eines in das NS-Regime verstrickten Künstlers weiter an so repräsentativer Stelle prangen darf – und wenn ja: wie man dann auf die Zusammenhänge verweisen kann. „Die Tagungsergebnisse werden dem Ausschuss für Kultur und Wissenschaft vorgelegt. Die Entscheidung obliegt dem Rat und seinen Gremien“, sagte Joch unserer Zeitung.

Öffentliches Symposium zu NS-Kunst Die Tagung „Zum Beispiel Braunschweig. Zur Rezeption von NS-Kunst von 1945 bis heute“ findet am Samstag, 25. Mai, im Städtischen Museum Braunschweig, Steintorwall 14, statt. Von 10 bis 17 Uhr sprechen Experten am Beispiel Karl Wollermanns über das Schaffen und die Rezeption von Künstlerinnen und Künstlern, die im Sinne der Nationalsozialisten arbeiteten. Um 16 Uhr findet nach den Einzelvorträgen eine abschließende Podiumsdiskussion statt. Zu den Referenten gehören neben Kulturdezernentin Anja Hesse und Museumsdirektor Peter Joch u.a. Stadtarchivar Henning Steinführer, HBK-Professorin Annette Tietenberg, der Kunstwissenschaftler Wolfgang Ullrich und Stefan Koldehoff (Deutschlandradio). Eintritt frei.

Den letzten Anstoß zu der Tagung habe eine Anfrage der SPD-Ratsfrau und Landtagsabgeordneten Annette Schütze im Kulturausschuss gegeben, so Joch weiter. Im Hintergrund stehe aber auch die zentrale Ausstellung zum 75-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden in Deutschland, die 2025 in Braunschweig geplant sei. Und nicht zuletzt die heftige öffentliche Debatte vor fünf Jahren um das Gemälde „Das brennende Braunschweig“ – oder vielmehr darum, dass das Werk des ebenfalls NS-belasteten Malers Walther Hoeck (1885-1956) 2019 nicht in einer Ausstellung mit Bildern über das kriegszerstörte Braunschweig im Städtischen Museum gezeigt wurde.

Das umstrittene Ölgemälde „Das brennende Braunschweig“ des Malers und aktiven NSDAP-Mitglieds Walther Hoeck (1885-1956). © Flentje, Rudolf

Es geht auch um Walther Hoecks „Das brennende Braunschweig“

Die Entscheidung Jochs und seines Kuratorenteams hatte 2019 auch zu zahlreichen Briefen an unsere Zeitung geführt. Einige hatten dem Museumsdirektor die Entmündigung der Ausstellungsbesucher vorgeworfen. Auch der Kolumnist und frühere stellvertretende Chefredakteur Eckhard Schimpf und der damalige Leiter unserer Kulturredaktion Martin Jasper äußerten sich kritisch. Zwar sei nicht nur Hoeck problematisch, sondern auch sein Gemälde, das bis in die 90er Jahre repräsentativ in einer Filiale der NordLB/Braunschweigischen Landessparkasse hing. „Hier wird ein grausiges Ereignis zum glanzvollen Naturphänomen entrückt. Der Tod einer Stadt wird zu einer Art Feuer-Feier. Das macht das Bild inhuman“, schrieb Jasper damals. Dennoch sollte man es – mit entsprechender Einordnung – zeigen.

Der Umgang mit dem Hoeck-Gemälde werde auch ein Thema der Tagung am Samstag sein, kündigt Joch an. Die Stiftung der Nord/LB habe es dem Städtischen Museum mittlerweile als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Joch verweist darauf, dass eine kleinere Version – Hoeck malte sieben Fassungen – seit Jahr und Tag kommentiert in der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte im Altstadtrathaus hängt.

Karl Wollermann, in der NS-Zeit Kunstfunktionär in Franken, in den Nachkriegsjahren Gründungsrektor der Braunschweiger Kunsthochschule. © Renate Heidner, Nürnberg

Karl Wollermann – tief in die NS-Kunstpolitik verstrickt

Wie Hoeck, NSDAP-Mitglied seit 1932, mischte auch Karl Wollermann aktiv in der NS-Kunstpolitik mit. Als Landesleiter in Franken kontrollierte er laut Joch etwa die mit Berufsverbot belegten „entarteten“ Künstler und begutachtete Kunstbesitz von deportierten Juden. „Wollermann war also an der Beraubung verfolgter Juden mittelbar beteiligt.“

Nach dem Krieg wurde er zu eineinhalbjähriger Haft in einem Arbeits­lager der Alliierten verurteilt. Eine deutsche Spruchkam­mer rehabilitierte ihn 1949 als bloßen Mitläufer. Bald darauf wurde er Leiter der Werkkunstschule in Braunschweig – auf Vorschlag eines Bekannten, des CDU-Kulturdezernenten Bernhard Mewes, der das Amt auch schon in der NS-Zeit ausübte. 1959 gewann Wollermann einen Wettbewerb der Stadt zur Ausschmückung der Dornse. Hergestellt wurde der Wandbehang nach seinem Entwurf in der Nürnberger Gobelin-Manufaktur. In der NS-Zeit war der Künstler und Funktionär dort Aufsichtsratsmitglied.

Verdächtig harmlos – die Ästhetik des Gobelins „Braunschweig“

Mit der NS-Ästhetik hat sein Webwerk „Braunschweig“ praktisch nichts gemein. Im Gegenteil: Mit dem Zug zur Formalisierung und zu Farbflächen erinnert es an den Bauhaus-Stil. Allerdings weist auch nichts in der fast bilderbuchhaft-naiven Anmutung des Gobelins auf die dunklen Seiten der Stadtgeschichte hin. „Hier wird auf harmlos gemacht“, sagt Joch. Braunschweig, die Stadt der Kirchen, praktisch unbeschadet, mit einer Prise Moderne.

Ganz so wie der Künstler sich nach dem Krieg präsentierte: kultiviert, distinguiert, als Anhänger der abstrakten Kunst. „Über seine braune Vergangenheit verlor Wollermann kein Wort“, heißt es in einem Artikel unserer Zeitung aus dem Jahr 2003, in dem Zeitzeugen zu Wort kommen.

