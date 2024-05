Braunschweig. Radwege fehlen ganz oder sind zu schmal. Braunschweigs Straßenplaner suchen nach einer Lösung, doch sie finden keine.

Wie sorgt man dafür, dass Radfahrer bequem und sicher in Braunschweigs Innenstadt kommen? Eine zentrale Rolle spielt dabei die Kreuzung am Rathaus. Bezirksrat Mitte und die Straßenplaner suchen nach einer Lösung. Doch es stellte sich heraus: Diese Kreuzung ist eine echte Problem-Kreuzung.

Kreuzung Rathaus, das heißt: Hier befindet sich das wichtigste Verkehrskreuz der BSVG. Es ist Braunschweigs große Schnittstelle zwischen Bussen und Straßenbahnen. Höchst beliebt auch bei Autofahrern, die Braunschweigs Innenstadt in Nord-Süd-Richtung queren wollen. Wichtige Verbindung für Fußgänger noch dazu, die zu den BSVG-Haltestellen wollen oder zum Rathaus oder den umliegenden Geschäften. Und zusätzlich wichtiger Knoten für Radfahrer. Ihre genaue Zahl kennt man nicht. Doch wenn an der Zählstelle Jasperallee im Tagesdurchschnitt 2800 und in der Nähe vom Hagenmarkt 1400 Radfahrer unterwegs sind, dann weiß man, dass ihre Zahl nicht unerheblich sein kann.

Braunschweigs Straßenplaner beurteilen die Problem-Kreuzung

Doch: Radwege fehlen entweder ganz oder sind schmal. Der Bezirksrat bat, nach Lösungen für Stein- und Bohlweg sowie der Dankwardstraße zu suchen, die die Kreuzung bilden. Wie Straßenplaner Detlef Pottgießer nun berichtete, fiel die Lösungssuche unbefriedigend aus. Kollegen seien eingebunden worden. Die Lösungssuche fiel immer noch unbefriedigend aus.

Aufstellflächen wie zum Beispiel an der Kreuzung Ring/Kastanienallee schienen sich anzubieten. Vor der Kreuzung sorgt diese Fläche dafür, dass Radfahrer immer vor Autos stehen. Für die Dankwardstraße hätte das bedeutet, so Pottgießer: Um vorschriftsmäßig die Erreichbarkeit der Aufstellfläche herzustellen und weil ein Radweg fehlt, hätte die Dankwardstraße einspurig werden müssen. Die vielen BSVG-Busse hätten im Stau gestanden. Die Grünphase auf der Dankwardstraße einfach verlängern, damit mehr Busse passieren können? Die Grünphase für Straßenbahnen, die auf dem Bohlweg queren, würde sich dann verkürzen. Die sei aber ohnehin schon sehr kurz. Keine Lösung gefunden.

Lösungen für Braunschweigs Problem-Kreuzung scheitern an Platzproblemen

Ähnlich auf dem Bohlweg selbst. Hier war als mögliche Lösung angedacht: Aufstellfläche und geschützter Fahrrad-Streifen für linksabbiegende Radfahrer Richtung Steinweg/Theater. Einen Radweg zu einer Aufstellfläche gibt es zwar. Aber der Platz für die Aufstellfläche reicht nicht. Und selbst wenn: Es wurde kein Platz für den Mast einer zusätzlich benötigten Fahrradampel gefunden. Stand der Lösungssuche jetzt: Abhilfe nur bei Kreuzungsumbau möglich.

