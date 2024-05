Braunschweig. Auf dem Open-Air-Platz am Gleisdreieck wird zu elektronischer Musik gefeiert. Die Veranstalter hoffen auf mehrere hundert Besucher.

Die Braunschweiger Ravefreunde um den Helmstedter Eventmanager und Krankenpfleger Peter Groß organisieren am Samstag, 1. Juni, ein Open Air mit elektronischer Musik auf dem Veranstaltungsgelände am Kennelweg. Los geht es um 14 Uhr. Bis 4 Uhr früh am Sonntagmorgen sorgen die DJs Head Vision, Pierre Bronner und Gary Fearless für Beats und Bässe. Gespielt werden laut den Veranstaltern Techno, Minimal und Drum‘n‘Bass.

Die Ravefreunde sind nach eigenen Angaben musikbegeisterte Liebhaber elektronischer Tanzmusik und verfolgen keine kommerziellen Interessen. Seit mehr als zehn Jahren veranstalten sie immer wieder Raves in und um Braunschweig. Seit 2017 ist ihr Hauptstandort der Open-Air-Platz am Kennelweg.

Selbst in der Corona-Pandemie wurde getanzt – mit Sicherheitskonzept

Für Aufsehen sorgte insbesondere ein Rave Anfang Juli 2021. Nach monatelangen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie durften damals rund 1000 ausgehungerte junge Leute zu elektronischen Beats feiern. Groß und sein Team hatten Gesundheitsamt und Stadt Braunschweig mit ihrem Sicherheitskonzept überzeugt. Eingelassen wurden nur getestete Besucher ab 18. Auch die Polizei lobte damals die Organisatoren.

Auch in diesem Jahr werden nur Besucher ab 18 Jahren eingelassen. Der Eintritt kostet 6 Euro – die Ravefreunde bezeichnen ihn als Spende. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz vor dem Veranstaltungsgelände.

Mehr wichtige Kulturnachrichten:

Täglich wissen, was in der Region Braunschweig-Wolfsburg passiert: