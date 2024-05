Braunschweig. Ab 2026 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ihres Kindes. Wird der Ausbau der Grundschulen jetzt beschleunigt?

Seit vielen Jahren investiert die Stadt Braunschweig viel Geld in den Ausbau der Ganztags-Grundschulen: nicht nur in den Bau von Mensen und Freizeitbereichen, sondern auch in die personelle Ausstattung. Die Hoffnung war, dass, wenn ab Sommer 2026 bundesweit der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zu greifen beginnt, die Finanzierung größtenteils über den Bund oder das Land erfolgt. Momentan aber sieht das nicht so aus. Die örtliche Politik will dennoch am jetzigen Konzept fest- und die Qualität in der Betreuung hochhalten. Geprüft wird auch, vier Grundschulen vorzeitig auszubauen.

Diese Schulen werden ausgebaut: An diesen Schulen wird der Ganztag bereits vorbereitet: Grundschule Bültenweg und Neubau Grundschule Schölkestraße (geplanter Start im Sommer 2025); Grundschule Schunteraue (geplanter Start Sommer 2027); Grundschule Broitzem, Neubau Grundschule Ludwig-Winter-Straße und Grundschule Querum (in Prüfung). Noch keinen Raumprogrammbeschluss zum Ganztagsausbau gibt es für folgende Grundschulen: Edith Stein, Gliesmarode, Hinter der Masch, Hondelage, Lindenberg, Mascheroder Holz, Timmerlah, Veltenhof, Völkenrode/Watenbüttel, Volkmarode und Wenden.

21 der 39 städtischen Grundschulen sind bereits kooperative Ganztags-Grundschulen, nach den Sommerferien kommen mit den Grundschulen Melverode und Stöckheim/Leiferde zwei weitere hinzu. Kooperative Ganztags-Grundschule heißt: Die Nachmittags- und Ferienbetreuung wird in enger Kooperation von Stadt, Schule und freien Trägern wie der Awo oder dem Paritätischen umgesetzt.

Erklärtes Ziel ist es, auch die übrigen Standorte sukzessive mit Mensa und Freizeitbereich auszustatten und zu kooperativen Ganztags-Grundschulen auszubauen. Mindestens zwei Schulen im Jahr, so hat es die Politik vorgegeben. Zurzeit wird nach Angaben der Stadtverwaltung geprüft, ob vier Grundschulen in Modulbauweise erweitert werden können, mit dem Ziel, den Ganztagsausbau weiter zu beschleunigen - welche das sind, ist noch nicht bekannt.

Wann genau die letzte Grundschule in Braunschweig zur Ganztagsschule wird, steht laut Stadt-Sprecher Rainer Keunecke noch nicht fest. Als Übergangslösung an den noch nicht ausgebauten Standorten gibt es die Schulkindbetreuung (Schuki), die von den freien Trägern umgesetzt wird; die Schulen sind nicht daran beteiligt.

Braunschweigs Schulen sind vergleichsweise gut auf Rechtsanspruch vorbereitet

Insgesamt ist Braunschweig im Vergleich zu vielen anderen Kommunen damit ziemlich gut vorbereitet auf den Rechtsanspruch, der ab Sommer 2026 bundesweit zu greifen beginnt: Eltern haben dann ein Anrecht auf Betreuung ihres Grundschulkindes für bis zu acht Stunden an fünf Tagen die Woche. Erhalten sie keinen Platz, können sie klagen und Schadenersatz fordern. Im ersten Jahr gilt der Rechtsanspruch für Kinder der ersten Klassen und wächst dann jedes Jahr um einen Jahrgang an.

Eine Rechnung geht aber voraussichtlich nicht auf: Die Hoffnung, dass mit Beginn des Ganztagsförderungsgesetzes des Bundes das Angebot verstärkt aus Bundesmitteln finanziert werden kann und weniger zulasten der städtischen Finanzen geht. Im Jugendhilfeausschuss war das bereits Thema: Vom Bund fließt zwar entsprechend Geld an die Länder, aber alles deutet darauf hin, dass das Land Niedersachsen dieses insbesondere in offene Ganztagsschulen investieren wird. Der Betrieb von kooperativen Ganztagsschulen und Schulkindbetreuung – die personell deutlich besser ausgestattet sind als offene Ganztagsschulen und den Kindern dadurch ein besseres Angebot unterbreiten können – ist zwar weiterhin zugelassen, doch bei deren Finanzierung will sich das Land offenbar eher zurückhalten.

Nachmittagsbetreuung kostet die Stadt mehr als 15 Millionen Euro pro Jahr

Was heißt das in Zahlen? Eine Anfrage bei der Stadt ergibt: Im laufenden Jahr kostet die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern laut Pressesprecher Rainer Keunecke rund 16,5 Millionen Euro (ohne Investitionskosten und Mittagessen). Daran beteiligt sich das Land aktuell mit rund 760.000 Euro, also einem vergleichsweise kleinen Teil. „Das wird ab 2026 mehr werden, eine neue Berechnungsgrundlage gibt es aber noch nicht“, teilt Keunecke mit. Beschlossen ist auf Landesebene nämlich noch nichts, bislang liegen vom Kultusministerium lediglich Absichtserklärungen vor.

Die Politik in Braunschweig hat beschlossen, in der Betreuung weiterhin auf Qualität zu setzen und weiterhin auf das personalintensivere Modell „Kooperative Ganztags-Grundschule“ zu setzen. Auch, wenn das die Stadt mehr Geld kosten sollte. Das hat der Rat der Stadt bereits im April mit großer Mehrheit beschlossen. In der Vorlage heißt es auch: „Die Stadt sollte dem Land gegenüber deutlich machen, dass die in Aussicht gestellte Finanzierung völlig unzureichend ist.“ Nach den Sommerferien soll in einem Workshop erarbeitet werden, wie es mit dem Braunschweiger Modell weitergeht.

