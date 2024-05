Braunschweig. In Braunschweig-Lehndorf brannte es am Samstagnachmittag in einer Wohnung. Die Einsatzkräfte retteten die Katze der Bewohner.

Eine Wohnung in Braunschweig-Lehndorf hat am Samstagnachmittag gebrannt. Eine Katze war in den Räumlichkeiten eingesperrt, informiert die Feuerwehr.

Gegen 16.50 Uhr erhielten die Einsatzkräfte von Passanten einen Notruf. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, drang laut Feuerwehr schwarzer Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss und Flammen waren zu sehen. Die Einsatzkräfte begannen demnach unmittelbar mit der Brandbekämpfung und durchsuchten die Wohnung nach Bewohnern. Diese trafen sie nicht an, retten allerdings eine Katze und überreichten sie den später eintreffenden Bewohnern. Die Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

Ein Feuerwehrmann wurde bei der Rettung der Katze von dieser gebissen und anschließend im Krankenhaus behandelt. Er war nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig.

red