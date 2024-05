Braunschweig. Das Landgericht Braunschweig sucht nach der Wahrheit, doch dann kommt es zu einer grotesken Szene im Gerichtssaal.

Der Prozess gegen Christian B. verlangt von allen Anwesenden einiges ab. Das Landgericht Braunschweig geht zuweilen ans Maximal mögliche, verhandelt wird dann von vormittags bis spät am Nachmittag. Schwurgerichtssaal 141 ist der größte im Gebäude, aber auch der am schlechtesten belüftete. Luft schnappen können Prozessbeteiligte während der Mittagspause. Sie kosten dann die gastronomischen Angebote der Innenstadt aus. Christian B., Hauptverdächtiger im Fall der vermissten Madeleine „Maddie“ McCann und angeklagt wegen diverser Sexualstraftaten, hockt derweil in seiner Zelle: Und, wie nun herauskommt, nicht bei Wasser und Brot, sondern angeblich bei Toast und Wurst.

Prozess gegen Christian B.: Drei Tage am Stück Beweisaufnahme

Das Landgericht hat für die Monate Mai und Juni und damit vor der Sommerpause ein strammes Prozessprogramm angesetzt. In der Woche vor Pfingsten wurde erstmals drei Tage am Stück verhandelt. Diese Woche stand die Aussage der irischen Zeugin Hazel B. im Zentrum, Journalisten reisten dafür aus dem In- und Ausland an. Hazel B. behauptet, Christian B. sei angeblich ihr Peiniger gewesen.

Nach Abschluss ihrer 2-tägigen Vernehmung am Donnerstag wurden Freitag unter anderem Urkunden in die Beweisaufnahme eingeführt: darunter die komplette Mail des Ex-Freundes von Hazel B. an die Ermittler. Darin äußert dieser seine Befürchtung, sie könnte sich ihre Vergewaltigung 2004 in Portugal angeblich ausgedacht haben. Dafür gibt es aber keine Hinweise. Staatsanwältin Ute Lindemann und Nebenklagevertreterin Gabriele Rieke wollten die Verlesung verhindern, widersprachen, konnten sich aber gegen die Vorsitzende Richterin Uta Engemann nicht durchsetzen.

Trotz der ernsten Thematik kam es Freitag zu einem Moment, den Beobachter als „Slapstick“ bezeichnen. Die Verteidigung zeigte im Namen ihres Mandanten Christian B. eine Beschwerde bei der Kammer an. Dieser meckert über die Kost, die ihn an den vergangenen Prozesstagen in der Mittagspause serviert wurde. Versorgt worden sei er nur mit einigen Scheiben, trockenem Toastbrot und Discounter-Aufschnitt - keine warmen Mahlzeiten. Zum Beweis präsentierte Verteidiger Philipp Marquort leere Wurst-Plastikverpackungen - die wurden im Anschluss von verschiedenen Pressevertretern interessiert begutachtet und fotografiert. Mehr noch, so Marquort weiter, bemängele sein Mandant, dass dieser an den Verhandlungstagen nicht hätte duschen können. Diese Beschwerde war auch der Nachrichtenagentur dpa eine Meldung wert.

Christian B. sitzt bereits wegen Vergewaltigung in Haft

Richterin Engemann stellte klar, dass das Landgericht Braunschweig nicht für die Versorgung von Christian B. zuständig sei, sondern die zuständige Haftanstalt. Sie wollte die Beschwerde weitergeben.

Der Angeklagte sitzt für die Dauer seines Prozesses in der JVA Sehnde (bei Hannover) ein. 2019 wurde er vom Landgericht Braunschweig wegen Vergewaltigung einer Frau in Portugal zu sieben Jahren Haft verurteilt. Diese Strafe läuft im Frühjahr 2025 aus. Aktuell muss er sich wegen weiterer, zum Teil schwerer Sexualstraftaten in Portugal verantworten. Die Verpflegung der Gefangenen regelt das Niedersächsische Justizvollzugsgesetz. Darin heißt es kurz und knapp: „Gefangene sind gesund zu ernähren“.

