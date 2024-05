Braunschweig. Liebe auf den ersten Schnuff? Julia Jasiewicz bringt Mensch und Hund beim ersten Braunschweiger „Bark Date“ zusammen.

Julia Jasiewicz ist eine Tierfreundin. Sie engagiert sich ehrenamtlich im Verein Hunderettung Europa und ist hin und wieder im Peiner Tierheim, um etwa mit den Hunden Gassi zu gehen. Zum Tierschutz ist sie vor rund drei Jahren durch ihre Hündin Ida gekommen.

„Hier in der Region gibt es so viele tolle Tiere im Tierheim, die nicht gesehen werden“, meint die 29-Jährige. Um diesen Hunden mehr Sichtbarkeit zu schenken, organisiert sie in Braunschweig nun zum ersten Mal ein Kennenlern-Format für Menschen und Hunde.

Kennenlern-Format für Menschen und Hunde: „Bark Date“ kommt nach Braunschweig

„Bark Date“ ist ein Event, das inzwischen deutschlandweit veranstaltet wird. Seinen Ursprung hat es in Köln. Die Gründerin, Tierärztin und Tierschützerin Lisa Williamson wurde auf die Idee gebracht, als sie selbst einen Pflegehund bei sich aufnahm und erkannte, wie viele Tierschutz-Hunde in der Masse der Online-Inserate übersehen werden.

Ihr Konzept: Mensch und Hund sollen ohne große Erwartungen zusammengebracht werden – im Stile eines „Blind Dates“ (zu Deutsch: „blinde Verabredung“). Beide Seiten wissen nichts voneinander und dürfen sich erstmal ganz ungezwungen beschnuppern.

Klein und groß: Rund 30 Hunde können bei einem „Bark Date“ dabei sein. © Bark Date | Lisa Williamson

Binnen eines Tages entstand „Bark Date“ inklusive Webseite und Social-Media-Kanälen. Im Dezember 2023 feierte das Event in Köln Premiere. Städte wie München, Frankfurt, Berlin und Minden folgten – und nun eben auch Braunschweig.

Braunschweig: Auf der Hundewiese am Nußberg gibt es das erste Kennenlernen

Hier findet „Bark Date“ am 25. Mai zwischen 11 und 13 Uhr auf der Hundewiese am Nußberg statt. Kostenlos und ohne Anmeldung. Bei der zweistündigen Veranstaltung treffen Tierschutzvereine, Pflegestellen, Hunde und Besucher aufeinander. Die zu vermittelnde Hunde tragen ein rotes Halstuch mit der Aufschrift „Adopt me“ (zu Deutsch: „adoptier mich“).

Organisatorin für das „Bark Date“ in Braunschweig ist Julia Jasiewicz. Hier mit ihrer Hündin Ida. © FMN | Bernward Comes

Jeder Hund wird dabei durch seine Pflegestelle oder seinen Tierschutzverein begleitet. Auf der großen Hundewiese des Nußbergs können sich die Besuchenden dann von Hund zu Hund bewegen, ihre Fragen stellen und vor allem: Den Hund besser kennenlernen. „Es ist eine authentische Umgebung und ein neutraler Boden. Wenn der eigene Hund es aushält, kann man ihn auch mitbringen, um zu schauen, ob einer der Hunde sich als Zweithund eignet“, erzählt Jasiewicz.

Tierheime aus der Region Braunschweig können sich noch für „Bark Date“ anmelden

Wichtig: „Bark Date“ ist ein reines Kennenlern-Format. Das bedeutet, vor Ort werden keine Hunde vermittelt. Falls es zwischen Hund und Mensch „gefunkt“ haben sollte, dann können sich die Interessierten im Nachhinein beim jeweiligen Tierschutzverein melden. Dieser nimmt dann die weiteren Adoptionsprozesse samt persönlicher Vorkontrolle und weiteren Kennenlernterminen in die Hand.

Derzeit sind rund elf Hunde aus dem Tierschutz angemeldet; 30 Hunde dürfen es sein. Jasiewicz hofft, dass sich noch ein paar regionale Tierheime anmelden. Die Frist verstreicht am 24. Mai. Die 29-Jährige betont: „Es ist vollkommen okay, wenn der Hund es nicht schafft, zwei Stunden vor Ort zu sein. Alles ist ganz ungezwungen.“

Ein rotes Hunde-Halstuch signalisiert: „Adoptiere mich!“ © Bark Date | Lisa Williamson

Genauso wie das Kennenlernen. Vielleicht ist es ja doch Liebe auf den ersten Blick? Oder der Charakter überzeugt schlussendlich? Julia Jasiewicz würde sich freuen, wenn einige Hunde durch „Bark Date“ ein neues Zuhause finden würden: „Auch wenn man denkt, ein Tierschutzhund ist nichts für mich, kann man einfach unbefangen vorbeikommen.“

