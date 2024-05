Braunschweig. Nach dem Verlust seiner Oma pilgert Dennis Budin von Braunschweig aus los. Hier berichtet er, was er auf dem Jakobsweg erlebt hat.

Als Dennis Budin in der Pilgerunterkunft am Braunschweiger Jakobsweg zur Ruhe kommt, entdeckt er ein Zitat in einem dort liegenden Buch: „Dem Unausweichlichen auszuweichen, das Unabwendbare abzuwenden, hieße, das abgefallene Blatt wieder an den Baum zu nageln.“ Er ist berührt, hat er doch die Pilgerreise zur Bewältigung seiner Trauer um seine mit 82 Jahren verstorbene Oma Erika Bachmann zu bewältigen.

Um seine Gedanken zu sortieren und dem Alltag zu entkommen, läuft der 26-Jährige zwei Etappen des Braunschweiger Jakobsweges: von Braunschweig nach Veltheim an der Ohe und von Veltheim nach Königslutter. Es sind insgesamt 29 Kilometer des in seiner Gänze vom Kloster Corvey in Höxter (NRW) bis Magdeburg über 270 Kilometer mäandernden Pilgerwegs.

Der Braunschweiger Jakobsweg auf der Karte. © FMN | Jürgen Runo

Braunschweiger Jakobsweg: 270 Kilometer innere Einkehr

An seine Oma Erika denkt er gern. „Sie hat mich bei ihr wohnen lassen, nachdem ich den Jakobsweg in Japan gewandert war“, sagt er. In dem Monat des Zusammenlebens als erwachsener Mann habe er damals erst so richtig begriffen, was für eine tolle Frau Oma Erika, die bis zu ihrem Tod in Gliesmarode lebte, gewesen sei. „Sie hat viel nachhaltiger und genügsamer gelebt, als viele von uns jungen Menschen, die sich dafür so viel Mühe geben, hat jede Stulle noch eingefroren, statt sie wegzuschmeißen“, erinnert er sich.

Pilgern, das ist für Budin mehr, als nur ein Wanderausflug: „Zu wissen, dass den Weg schon vor Jahrhunderten Menschen aus dem Wunsch nach Verbindung gepilgert sind, fand ich toll. Das muss nicht unbedingt die Verbindung zu Gott sein, sondern auch zu der Natur“, sagt er.

Auf dem Weg nimmt er nur das Nötigste mit, von der Zahnbürste bis zur Wechselunterwäsche. Einzige Ausnahme: Seine Kamera, denn Budin ist von Beruf Videograf und hat seine Erfahrungen auf dem Pilgerweg in einem Youtube-Video zusammengefasst.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Jakobsweg-Herberge in Veltheim: 12 Euro für jede Menge Gastfreundlichkeit

Von Riddagshausen über die Herzogsberge bei Cremlingen wandert er vom Nachmittag bis zum Einbruch der Nacht nach Veltheim. Sein Verstand kommt dabei zur Ruhe. Pilgern, das sei auch Wandern ohne Eile. „Man darf auch mal innehalten, mal schlendern oder schleichen“, beschreibt es Budin. Es dauert nicht lange, da ist sein Verstand aus dem Alltagsstress im Jetzt angekommen. „Irgendwann hat man alle Probleme einmal zu Ende durchdacht, dann kehrt eine Ruhe ein, die sonst der ständige Blick auf die Uhr oder das Smartphone verhindert.“

Dennis Budin mit Pilgerherbergsmutter Uschi in Veltheim an der Ohe. © Mrbudini | Dennis Budin

In Veltheim empfangen ihn die „Herbergseltern“ Uschi und Herbert mit voller Herzlichkeit. Einen Schlafplatz hat er kurzfristig für 12 Euro organisiert. In der Herberge ist Platz für 8 bis 15 Betten, auf dem Dachboden gibt es zudem eine Schlafnische mit Matratzen. Eine Küche zum Selbstkochen ist auch dabei, doch Uschi bewirtet ihn aus reiner Gastfreundlichkeit und der Lust an netten Gesprächen. „Wir haben uns über das Altern unterhalten. Es hat mich sehr beruhigt, als sie sagte, dass mit dem Alter nicht nur Beschwerden dazukommen, sondern auch eine gewisse Gelassenheit gegenüber den Dingen eintritt“, sagt Budin. Auch in Braunschweig gibt es übrigens eine Pilgerherberge in der Lehndorfer Pfarrscheune.

Wenngleich die Strecke zwischen Braunschweig und Königslutter eher einsam und ruhig ist, optimal also für die Trauerbewältigung, macht Budin doch einige Begegnungen auf seinem Weg. „Da war ein Junge mit seinem Opa, der war ganz neugierig auf meinen Pilgerstab, den ich am Wegesrand gefunden hatte. Der Junge sei auf der Suche nach Fossilkalk gewesen. „Ich habe ihm gesagt, dass er sich melden soll, wenn er einen Dino findet“, sagt Budin und lacht.

Den Wald im Braunschweiger Land als Persönlichkeit kennenlernen

Auch zur Natur entwickelt Budin eine Beziehung, besonders die Atmosphäre beim Durchqueren verschiedener Wälder hat es ihm angetan. Es sei fast so, als habe jeder Wald eine eigene Persönlichkeit „Riddagshausen etwa fühlt sich sehr warm und lebendig an. Als ich dann durch einen Forstwald gestreift bin, hat er sich sehr kalt und dunkel angefühlt.“

Die Gutskirche in Lucklum ist eine der zahlreichen Kirchen am Braunschweiger Jakobsweg. © Mrbudini | Dennis Budin

Auf der zweiten Etappe macht Budin Halt in der Gutskirche des Ritterguts Lucklum, darf dort auch auf der Orgel spielen. Zahlreiche Kirchen liegen am Braunschweiger Jakobsweg, alleine in Braunschweig passiert der Weg 13 Kirchen und Kapellen.

Immer wieder denkt Budin an Oma Erika zurück. Traditionelle Werte, wie Güte und Verlässlichkeit, seien ihr wichtig gewesen. „Ihre Art zu leben hat mir den Kontrast zu unserem hektischen Zeitgeist klargemacht“, reflektiert Budin.

Die zweite Etappe führt ihn durch das Reitlingstal, durch verwunschene Elmwälder. Kontakt zur Straße ist selten, der Weg sei auch für ältere Menschen oder eher unerfahrene Wanderer gut machbar. Endstation ist für ihn Königslutter. Praktisch: Von hier bringt ihn ein Zug direkt nach Braunschweig zurück, mit ganz viel neugewonnener Ruhe im Gepäck. „Ich habe mich danach deutlich präsenter im Umgang mit Menschen gefühlt“, sagt Budin.

Eine Video-Reportage zum Thema finden Sie auf Youtube unter dem Schlagwort „mrbudini“. Das Video heißt: „Die Kunst des Loslassens“.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: