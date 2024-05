Braunschweig. Der Rat hat beschlossen, die Schulbezirke neu zuzuschneiden. Kinder aus Wolfenbüttel und Gifhorn haben das Nachsehen. Die Hintergründe.

Von Katja Dartsch

Künftig werden deutlich weniger Kinder aus den Landkreisen Gifhorn und Wolfenbüttel in Braunschweiger Gymnasien beschult. Die Schulbezirke werden entsprechend neu zugeschnitten. Das hat der Rat der Stadt Braunschweig in dieser Woche einstimmig beschlossen.

Der Grund: Die neun städtischen Gymnasien im Stadtgebiet stoßen schon jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen – und in den kommenden Jahren werden die Schülerzahlen aufgrund geburtenstarker Jahrgänge weiter steigen. Die Platznot ist groß.

„Unsere Gymnasien sind hervorragend nachgefragt, aber in der Konsequenz platzen sie aus allen Nähten.“ Mit diesen Worten fasste CDU-Fraktionschef Thorsten Köster die Lage in der Ratssitzung zusammen. Er erklärte: „Als Schulträger sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, allen Braunschweiger Schüler und Schülerinnen, die an ein Gymnasium wechseln möchten, einen Platz anzubieten.“

1147 Anmeldungen an den neun Braunschweiger Gymnasien in 2024

Mehrere Gymnasien wurden deshalb in den letzten Jahren bereits ausgebaut, weitere folgen. Doch das reicht nicht: Wie berichtet, wird nach Berechnungen der Stadtverwaltung in den kommenden Jahren Platz für 41 bis 44 fünfte Klassen benötigt, doch nur für bis zu maximal 38 Klassen ist trotz aller Erweiterungen Platz.

Die aktuellen Anmeldezahlen zeigen es: 1147 Grundschüler wollen nach den Sommerferien ein Braunschweiger Gymnasium besuchen. 1200 Plätze gibt es. Einige davon müssen für Wiederholer freigehalten werden, deren genaue Zahl noch nicht feststeht. Inklusiv zu beschulende Kinder (vier haben sich angemeldet) werden zudem doppelt gezählt. Am Donnerstag hat die „Verteilerkonferenz“ getagt: Wer in seinem Wunsch-Gymnasium keinen Platz erhalten hat, wurde einem anderen Gymnasium zugeteilt, das noch freie Plätze hat.

Insgesamt ging die Rechnung in diesem Jahr auf, die Stadt teilt auf Anfrage mit: „Alle Braunschweiger Schülerinnen und Schüler und alle, die gemäß Schulbezirkssatzung zum Schulbezirk der Stadt Braunschweig zählen und einen Schulplatz an einem Braunschweiger Gymnasium wünschen, können versorgt werden.“ Aber es war knapp.

1,4 Millionen Euro zahlen Landkreise für Schulbesuche in Braunschweig

Bastian Swalve, schulpolitischer Sprecher der SPD: „Wir kommen physisch an unsere Grenzen. Wir haben keinen Platz mehr. Wir müssen die Schülerzahlen reduzieren, und das geht nur, indem wir die Anzahl der Schüler, die nicht aus Braunschweig kommen, reduzieren.“

Deshalb hat der Rat nun beschlossen, die Schulbezirke mit Beginn des Schuljahres 2025/26 entsprechend zu ändern. Schüler aus dem Umland, die zu diesem Zeitpunkt bereits ein Gymnasium in Braunschweig besuchen, sind davon nicht betroffen. Sie können bis zu ihrem Schulabschluss bleiben. Doch ab Sommer 2025 können Kinder aus einigen Gemeinden im Gifhorner Südkreis und im Wolfenbütteler Norden, etwa aus Sickte, nach der Grundschule nicht mehr zu einem Gymnasium in Braunschweig wechseln.

Aktuell besuchen rund 1700 Schüler aus dem Umland ein städtisches Gymnasium in Braunschweig. Zum Vergleich: Das sind so viele Schüler, wie die Gymnasien Gaußschule und Kleine Burg zusammen Schüler haben. Die Stadt erhält dafür Sachkostenbeiträge von den Landkreisen Gifhorn, Helmstedt und Wolfenbüttel in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. Die Vereinbarungen mit den Landkreisen Wolfenbüttel und Gifhorn sollen nun entsprechend geändert werden.

Domino-Effekt im Umland könnte die Folge sein

Schuldezernentin Christina Rentzsch betonte in der Sitzung: „Keiner macht so etwas gerne!“ Um den Verwaltungen der anderen Kommunen Zeit zu geben, sich darauf vorzubereiten, habe sie bereits im Dezember die ersten Gespräche mit den dortigen Schuldezernenten geführt.

Die schlechten Nachrichten aus Braunschweig bringt nun die Landkreise in die Bredouille, denn jetzt müssen sie dafür sorgen, dass in ihren Schulen ausreichend Platz für die Schüler aus ihrem Beritt ist; das könnte zu einem Domino-Effekt führen, denn derzeit werden zum Beispiel Wolfenbüttels Schulen auch von Schülern aus Salzgitter besucht, Schulen in Salzgitter wiederum von Schülern aus Hildesheim.

Es kann Ausnahmen geben, etwa für Geschwisterkinder

In vielen Familien des Umlandes ist zudem die Enttäuschung groß: In den Gemeinden, die einst dem Landkreis Braunschweig angehörten, ist das Zugehörigkeitsgefühl zur Löwenstadt immer noch deutlich größer als zu ihrer Kreisstadt.

Einige Ausnahmen wird es künftig allerdings geben: Den Gymnasien sei es freigestellt, weiterhin Geschwisterkinder von Schülern aufzunehmen, die bereits ihre Schule besuchen, hieß es im Rat. Und wer ein Profil anwählen will – etwa ein altsprachliches oder musisches –, das keine Schule in seinem Landkreis anbietet, wohl aber eine Schule in Braunschweig, könne die Aufnahme dort beantragen.

