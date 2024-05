Braunschweig. Prozess in Braunschweig: Die Irin Hazel B. bezichtigt Christian B. als ihren Vergewaltiger. Doch ihre Aussage offenbart Wiederprüche.

Die 2. große Strafkammer des Landgerichts Braunschweig nimmt großen Anlauf im Verfahren gegen Christian B.. Seit Prozessbeginn am 16. Februar wurde an 16 Tagen verhandelt. Für den Rest-Mai bis Ende Juni sind allein elf weitere Verhandlungstage geplant. Der 47-Jährige muss sich wegen mehrerer in Portugal begangener Sexualdelikte verantworten, unter anderem drei Vergewaltigungen. Er gilt als Hauptverdächtiger im Fall der vermissten Maddie „Madeleine“ McCann. Wir blicken auf die vergangene Verhandlungswoche zurück.

Die Schilderungen der Zeugin Hazel B.

Christian B. soll laut Anklage 2004 die Irin Hazel B. nachts vergewaltigt haben. Tatort soll ihr Hotelzimmer gewesen sein in einem Hotelkomplex im portugiesischem Algarve-Ferienort Playa da Rocha, 30 Kilometer Fahrtstrecke entfernt von seinem Wohnort bei Playa da Luz. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Insgesamt zehn Stunden an zwei Tagen vor Pfingsten stand die 40-jährige Zeugin Rede und Antwort. Die Befragung der Zeugin zu dem Verbrechen, das ihr angetan wurde, war oft harte Kost, wenn sie ausführlich das Verhalten des Täters bei der ersten oder zweiten analen oder der final dritten, oralen Vergewaltigung schilderte und sie über psychische und physische Folgen der Tat Auskunft gab.

Die Staatsanwältinnen hatten nur wenige Nachfragen, schienen überzeugt, dass ihre Anklage bestätigt wurde. Die Nebenklagevertreterin gab sich am Rande des Prozesses selbstbewusst, dass ihre Mandantin Hazel B. überzeugend sei und deren Aussage zur Verurteilung reiche. Doch Nachfragen der Kammer und der Verteidiger offenbarten, dass viele Fragezeichen gesetzt werden müssen. Die Aussage der Irin für sich allein genommen dürfte kaum ausreichen, um Christian B. zu überführen.

Hazel B. präsentierte sich als souveräne Zeugin mit einem überraschend guten Gedächtnis für die Ereignisse 2004. Sie konnte auf alle Fragen so sicher antworten, dass die Verteidigung mutmaßte, sie könnte Einsicht in die Ermittlungsakte genommen haben. Das allerdings verneinte die Zeugin. Mehrfach stellte sie klar, dass sie Angaben bei der damals ermittelnden portugiesischen Polizei anders getätigt habe, als diese schließlich zur Akte gekommen seien. Als Übersetzer habe zudem kein vereidigter Dolmetscher fungiert, sondern ein Bekannter.

Das spricht für Christian B. als Vergewaltiger

2005 vergewaltigte der Angeklagte die US-Rentnerin Diana M. in Praia da Luz. Er hatte das Opfer vorher ausgekundschaftet und sich für die Tat vorbereitet, die vom Ablauf her einige Parallelen zu Vergewaltigung an Hazel B. aufweisen könnte. So war Christian B. maskiert, überraschte das Opfer in der Wohnung, bedrohte es mit einem scharfen Gegenstand (in diesem Fall ein Krummsäbel), zog die Frau an den Haaren, vergewaltigte und peitschte sie.

Mehrere Zeugen sagten aus, dass Christian B. als Einbrecher seinen Lebensunterhalt verdiente. Vor der Tat gab es einen Einbruch bei Hazel B. Der Täter stahl ihr Geld, ließ ihren daneben liegenden Reisepass aber zurück. Wurde das Opfer damit ausspioniert? Der Vergewaltiger soll den Vornamen von Hazel B. gekannt haben. Und er soll hellblaue Augen gehabt haben, so wie Christian B.. Im Prozess wird Dienstag und Mittwoch zu den Übereinstimmungen zwischen den Taten der Chef-Profiler des BKA, Harald Dern, als Sachverständiger befragt.

Was spricht gegen Christian B. als Täter?

Christian B. soll es bei Einbrüchen insbesondere auf Ausweisdokumente abgesehen haben. In der Vernehmung von Hazel B. im Prozess kam heraus, dass sie Freundinnen in ihrer Abwesenheit Zugang zum Zimmer gewährte. Könnte der Dieb auch eine ihrer Freundinnen oder deren möglicher Begleiter gewesen sein? Ihre Vergewaltigung ereignete sich am 16. April 2004. Ab 12. Juni wurde in Portugal die Fußball-EM ausgetragen. Bis zu einer halben Million Urlauber reisten an. In 60 Kilometer Entfernung von Praia da Rocha wurden im Stadion Estádio Algarve unter anderem zwei Gruppenspiele ausgetragen, daran beteiligt die russische Nationalmannschaft. Turnierteilnehmer waren außerdem Teams aus der Schweiz, Schweden, Dänemark, Niederlande und Deutschland.

Hazel B. meint, ihr Angreifer habe sie zwar englisch angesprochen, aber sie sei sich sicher, deutschen Akzent erkannt zu haben. Die Verteidigung wollte von ihr etwa wissen, woran sie den Unterschied festmacht zwischen englisch mit deutschem oder mit dänischen, schwedischen oder russischen Akzent. „Deutsch klingt härter“, lautete ihre Antwort.

Von Bedeutung soll eine Sichtung sein, die sie an einem Oberschenkel des Täters gemacht haben will: ein kreuzförmiges Mal, eine Tätowierung, vielleicht doch nur eine Laufmasche? Man darf ihr nicht absprechen, dass sie was gesehen haben kann. Aber im Vergleich mit ihren verschiedenen polizeilichen Aussagen und vor Gericht wird am Ende nicht klar, was es nun war. Christian B. jedenfalls soll am Körper keine derartige Stelle haben, die ihn überführen könnte. Hazel B. will die Augen von Christian B. im Zusammenhang mit der Maddie-Fahndung und einem Foto wiedererkannt haben – das war 2020, also ganze 16 Jahre nach der Tat. Ein Foto vom Verdächtigen, womöglich ein Polizei- oder Ausweisfoto, wurde in der Presse vielfach geteilt, und auffällig sind tatsächlich dessen hellblaue Augen. Könnte das Foto vor Veröffentlichung nachbearbeitet worden sein?

Was geschah noch im Prozess?

Christian B. beschwerte sich durch seine Anwälte über die Verpflegung während der Gerichtstage in Braunschweig. So sei ihm zur Mittagspause nur trocken Toast und Aufschnittwurst gereicht worden, keine warme Mahlzeit. Für das Essen ist nicht das Landgericht zuständig, sondern die JVA Sehnde, in der er während des Prozesses einsitzt. Das Landgericht will nachhaken.

