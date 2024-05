Braunschweig. Nur wenige Tausend Plätze für 1,2 Millionen Menschen. CDU warnt: Sind auf den Ernstfall nicht vorbereitet. Beide Bunker sind in einer Stadt.

Die Zahl der Bunkerplätze in der Region Braunschweig-Wolfsburg ist deutlich niedriger als gedacht. Den 1,2 Millionen Einwohnern stehen lediglich 5400 Schutzplätze zur Verfügung. Platz wäre also nur für einen Bruchteil der Bevölkerung. Beide Bunker befinden sich in Wolfsburg. Das geht aus Antworten der Landesregierung auf Anfragen der CDU und Recherchen unserer Zeitung hervor.

Das ist durchaus überraschend, denn in ganz Deutschland befinden sich laut der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben rund 580 Bunker und Schutzräume mit knapp 480.000 Plätzen. Braunschweig verfügt aber über keinen einzigen Bunker unter Zivilschutzbindung, auch Salzgitter und die Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Peine, Wolfenbüttel und Goslar nicht.

Die beiden Bunker in Wolfsburg mit 2703 und 2684 Schutzplätzen sind laut Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beide im Privatbesitz. „Eine detaillierte Lagebeschreibung der Anlagen kann ich Ihnen leider unter Berücksichtigung der Eigentümerinteressen nicht geben“, sagte ein Sprecher. Wenn die Standorte der Bunker bekannnt sind, führe das „erfahrungsgemäß zu einem erheblichen Anstieg von Aufbrüchen und rechtswidrigem Betreten“, so der Sprecher.

Die beiden Bunker in Wolfsburg sind nicht sofort einsatzbereit

Die Bunker in Deutschland sind mittlerweile nicht nur rar gesät. Der Staat hat die rund 580 Schutzräume, die sich oft im Privateigentum befinden, zwar vorsorglich unter Zivilschutzbindung gestellt. Oft müssten sie aber wieder auf Vordermann gebracht werden. Der Sprecher der Bundesanstalt sagte: „Rein vorsorglich weise ich darauf hin, dass sämtliche Anlagen, auch die beiden Anlagen in Wolfsburg, derzeit weder funktions- noch einsatzbereit sind.“ Wie lange das mit Blick auf die beiden Schutzräume in Wolfsburg dauert, vermochte er nicht zu sagen.

Während des Kalten Krieges gab es alleine in Westdeutschland noch 2000 Bunker. Sie boten Platz für 2,3 Millionen Menschen. Wegen des russischen Angriffskriegs ließ das Bundesinnenministerium die Bunker und Schutzräume im Land neu auszählen. Zuvor hatte man die Bunker gar nicht mehr richtig im Blick. Hintergrund ist die im Zuge der „Friedensdividende“ im Jahr 2007 getroffene Entscheidung des Bundes im Einvernehmen mit den Ländern, das Schutzbaukonzept aufzugeben, die Erhaltung der öffentlichen Schutzräume einzustellen und diese sukzessive aus der Zivilschutzbindung zu entlassen.

CDU zu den lediglich zwei Bunkern in der Region Braunschweig: Das kann für die Zukunft nicht so bleiben

Christoph Plett, der Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Braunschweig, warnte: „Unsere Region ist auf den Ernstfall nicht vorbereitet.“ Der Krieg in der Ukraine mache deutlich, wie notwendig es ist, auch Schutzräume für die Zivilbevölkerung vorzuhalten. Plett sagte zu den lediglich zwei Bunkern in unserer Region: „Das kann für die Zukunft nicht so bleiben.“

Die Landesregierung verwies in ihren Antworten immer wieder auf den Bund. Plett aber sagte: „Es ist jetzt Aufgabe des Bundes, in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen und den jeweiligen Kommunen den Bedarf und die Standorte an Schutzräumen zu ermitteln, mit dem Ziel, diese wieder ausschließlich dem Zivilschutz zu widmen.“ Plett sagte mit Blick auf Landesinnenministerin Daniela Behrens (SPD): „Frau Behrens darf sich nicht hinter der Zuständigkeit des Bundes für den Zivilschutz verstecken, sondern sie ist aufgefordert, umgehend eigene Überlegungen für den Zivilschutz zu entwickeln und mit den Kommunen im Braunschweiger Land abzustimmen.“ Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wies zusätzlich noch darauf hin, dass auch U-Bahn-Stationen und Tiefgaragen einen gewissen Schutz vor Kriegswaffen bieten.