Braunschweig. Eine neue Untersuchung zeigt, wo im Stadtgebiet Gesundheitsgefahren bestehen. Warum E-Autos und Flüsterasphalt wenig bringen.

Lärm macht krank. Die Stadt Braunschweig muss gegensteuern und die Braunschweiger besser schützen. Wird der neue Lärmminderungsplan umgesetzt, wird es eine Verbesserung für 3870 Braunschweiger geben. Es müssten allerdings 29.400 Braunschweiger sein.

Seit dem Jahr 2012 verpflichtet die EU die Kommunen, Lärm zu kartieren und Pläne aufzustellen, wie man gegensteuern will. Wie weit Braunschweig mittlerweile gekommen ist, weiß man nicht genau. Denn die Berechnungsmethoden änderten sich und machen einen seriösen Vergleich nicht möglich.

186 Seiten umfasst der neue Bericht, den die Umweltverwaltung demnächst einreichen wird. Grundproblem, so Thomas Gekeler, Leiter Umweltverwaltung, im Fachausschuss: „Die EU nennt keine Grenzwerte, die einzuhalten sind.“ Braunschweig orientiert sich an Grenzwerten für Niedersachsen. Was heißt, so die Untersuchung: Insgesamt 111.500 Braunschweiger sind von einer Lärmbelastung durch Straßenverkehr ab 55 Dezibel betroffen, davon sind 29.400 Menschen Lärmbelastungen ab dem gesundheitlichen Schwellenwert von 65 Dezibel ausgesetzt. Das Bundesumweltamt und die Weltgesundheitsorganisation empfehlen deutlich geringere Schwellenwerte.

Flüsterasphalt auf 13 Stecken im Braunschweiger Stadtgebiet geplant

Weil die Aufgabe so gewaltig ist, will Braunschweig Prioritäten setzen. Grundproblem ist: Den Lärmaktionsplan hat die Umweltverwaltung erstellt. Über das Instrumentarium, um für Abhilfe zu sorgen, verfügt jedoch die Tiefbauverwaltung. Die wohl wichtigste Neuerung soll darum lauten: Berücksichtigung der Lärmminderungsbelange in der Verkehrsplanung. Ein Grundsatzbeschluss soll dazu getroffen werden. Bittere Pillen wird es dann zu schlucken geben: Der Flüsterasphalt, den Braunschweigs Tiefbauer bislang verbaut haben und verbauen wollen, lässt nach einer Messung den Straßenlärm zwar um ein Dezibel sinken. In Berechnungen gilt er aber bis Tempo 60 als wirkungslos. Verwendet man effektiveren Asphalt, steigen die Kosten: „Aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel führen die Mehrkosten dazu, dass weniger Sanierungen erfolgen können. Dadurch verschlechtert sich die Straßensubstanz, zum Beispiel Unebenheiten und Löcher, wodurch zusätzliche Lärmbelastungen entstehen“, heißt es im Lärmminderungsplan.

An 13 Lärmschwerpunkten haben die Tiefbauer bereits Fahrbahnsanierungen geplant, die bis zum Jahr 2027 zu einer Lärmminderung führen sollen. Dies sind Deckschichterneuerungen in den Lärmschwerpunkten Altewiekring (drei Lärmschwerpunkte), Berliner Straße, Celler Heerstraße, Thiedestraße, Frankfurter Straße, Hamburger Straße, Hannoversche Straße (zwei Lärmschwerpunkte), Hans-Sommer-Straße und Wilhelmstraße (zwei Lärmschwerpunkte). Durch die Deckschichterneuerung können rund 3870 Braunschweiger entlastet werden.

Richtig leise sind E-Autos nur bis Tempo 30

Dass man es aussitzen könnte, und die Zeit es richten werde, weil mehr leise E-Autos auf Braunschweigs Straßen automatisch für weniger Lärm sorgen werden, stimmt jedoch nur bedingt. Seitens der CDU fragte hier Antoinette von Gronefeld im Umweltausschuss ausdrücklich nach. Wie Antje Janßen erläuterte, sie ist Gutachterin bei LK Argus Kassel, das Büro war an der Erstellung des Lärmminderungsplans beteiligt, treffe das nur zu, „wenn langsamer als Tempo 30 gefahren wird. Schneller und es dominiert das Reifengeräusch.“ E-Autos hätten dann keinen Vorteil mehr gegenüber Verbrenner-Fahrzeugen. Lärmminderungspotenziale seien eher beim Schwerlastverkehr, Motorrädern und Motor-Rollern zu suchen.

Tempo 30 lasse die Lärmbelastung enorm sinken, so die Expertin: „Es kommt einer Halbierung der Kraftfahrzeugzahl gleich.“ Ergebnisverbesserungen von bis zu fast acht Dezibel seien so möglich. Wo Tempo 30 hohe Lärmbelastung deutlich verringern könnte, zeigt der Plan auch: zum Beispiel Güldenstraße, die östliche Celler Straße, Steinweg, fast der gesamte Ring im Norden und Osten. Tempo 30 würde nachts die Anwohner des westlichen Rings entlasten. Das war von sechs Jahren bereits von der dortigen SPD angestoßen worden, fand aber nicht die Zustimmung der Verwaltung.

Vorschlag: Förderprogramm für Schallschutz-Fenster in Braunschweig

Tatsächlich sei nicht, so Gekeler, die Umweltverwaltung für Tempo 30 zuständig, sondern die Verkehrsverwaltung. Lärm sei nur eins von mehreren Kriterien. Weite Teile des Rings gehören zur Bundesstraße 4. Dort gelten besondere Vorschriften. Zu berücksichtigen sei auch: Führt Tempo 30 zu einer Verkehrs- und damit Lärmverlagerung? Vorschläge, wo Tempo 30 aus Lärmschutzgründen eingeführt werden sollte, gibt es darum keine. Sollten sich Strecken anbieten, wird dies den Bezirksräten vorgelegt.

Vorgeschlagen wird jedoch, Fassaden-Begrünung stärker zu fördern sowie erstmals den Einbau von Schallschutz-Fenstern. Details gibt es dazu noch keine. Verstärkt sollte zudem gegen sogenannte Auto-Poser vorgegangen werden und mehr Leuchttafeln aufgehängt werden, die Geschwindigkeitsübertretungen anzeigen.

