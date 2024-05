Braunschweig. Beim zweitägigen Jobevent mit Festival-Vibes in Braunschweigs Innenstadt gibt es nicht nur für Jobsuchende besondere Angebote.

Der Schlossplatz wird am Freitag und Samstag, 24. und 25. Mai, zum Schauplatz des Jobstivals: ein erstmalig stattfindendes Job-Event, das keine Tauschbörse für Visitenkarten sein will, sondern einen Fokus auf Integration, Inklusion und Diversität im arbeitsrelevanten Kontext legt, wie es in der Mitteilung der Agentur Blome & Pillardy Event GmbH als Veranstalterin heißt.

Geboten werde ein „innovativer Mix aus Jobrecruiting und Musik, Foodtrucks, Streetart sowie inspirierenden Workshops und Keynotes“. So solle die Veranstaltung eine zeitgemäße Antwort auf den anhaltenden Fachkräftemangel für die Wirtschaftsregion Braunschweig sein. Das Jobstival spreche nicht nur Azubis, Studierende und arbeitssuchende Fachkräfte an, sondern auch Menschen, die in einem bestehenden Arbeitsverhältnis sind, aber sich aufgrund von veränderten Lebenssituationen oder Unzufriedenheit neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchten.

Es gebe die Möglichkeit für kostenlose Workshops. Keynotes auf der Bühne sollten Bewusstsein schaffen, Wissen vermitteln und einen Perspektivwechsel anbieten. Experten verschiedener Branchen seien eingeladen und gäben Input zu beispielsweise Diversity Washing, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Mental Health. Dazu seien Walking Acts, Streetartists, Festivalpavillons, eine Spielstation für Kinder und nicht zuletzt ein vielfältiges Line-up mit viel Musik geplant. Als Künstler dabei seien Emma Naughton, Soul of Braunschweig und Paul Brunner. Die kleine Swingbrause spiele auf zum Tanz und Laura Kensy präsentiere den Jobstivalsong.

Etwa 30 Unternehmen kommen zum Event auf den Schlossplatz

Neben den rund 30 ausstellenden Unternehmen informiere die VHS über Integration in den Arbeitsmarkt und die Agentur für Arbeit und Jobcenter berieten. In Kooperation mit dem Staatstheater Braunschweig sei die Veranstaltung eine Möglichkeit zum Networking.

Infos: Freitag, 24. Mai, 11 bis 19 Uhr, Samstag, 25. Mai, 10 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt und Open Air. Weitere Infos und Anmeldung zu den Workshops: www.jobstival.de

red

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: