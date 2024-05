Braunschweig. Am Braunschweiger Bahnhof wurden Fundstücke versteigert. Neben vielen Fahrrädern waren auch einige kuriose Exemplare dabei.

Einmal nicht aufgepasst, und schon ist es passiert: Die Tasche liegt noch im Zug, man selbst steht am Bahnsteig. Rund 650 verlorene Gegenstände landen so jeden Tag im zentralen Fundbüro der Deutschen Bahn. Zehn Wochen lang werden sie dort eingelagert in der Hoffnung, der Besitzer meldet sich, und das Fundstück wird abgeholt.

Passiert das nicht, bedeutet das: Versteigerung. Regelmäßig kommen die nicht abgeholten Fundstücke unter den Hammer. Eine dieser Auktionen fand nun am Braunschweiger Hauptbahnhof statt. Zunächst kamen die Fahrräder unter den Hammer. Von gut erhaltenen Marken-Fahrrädern bis hin zu deutlich abgerockten Exemplaren ohne Sattel oder Luft im Reifen gab es eine große Auswahl in verschiedenen Preisklassen.

Mit Startgeboten von einem bis fünf Euro konnten hier auch Bieter mit etwas weniger Geld in der Tasche fündig werden. Auch Julia Schön war bei der Fahrradauktion dabei. Für gerade einmal einen Euro konnte sie ein Fahrrad ergattern. Immer wieder sei sie für längere Zeit in Braunschweig gewesen, bisher habe es sich jedoch nicht gelohnt, ein Fahrrad zu kaufen. Nun wolle sie etwas länger in der Löwenstadt bleiben und brauche ein Rad.

Julia Schön (25) hat in Braunschweig für gerade einmal einen Euro ein Rad ersteigert. © FMN | Lara Marie Lorenz

Auch wenn bei einigen Rädern wohl mindestens eine Inspektion angebracht wäre – die Preise bei der Versteigerung am Bahnhof waren unschlagbar. Der teuerste Gegenstand, der am Vormittag am Hauptbahnhof versteigert wurde, war ein Fahrrad der Marke „Cube“. Für 250 Euro wurde es schlussendlich an den Meistbietenden verkauft.

Neben vielen Fahrrädern, für die die meisten Besucher gekommen waren, gab es auch einige kuriose Fundstücke, die versteigert wurden. Einige City-Roller, Nordic Walking Stöcke und sogar ein Rollator – all diese Gegenstände waren zuvor in Zügen oder im Bahnhof zurückgelassen worden. Selbst ein noch verpackter Bilderrahmen war unter den Fundstücken. Er wechselte für nur zwei Euro den Besitzer.

Trotzdem konnte nicht für alle Gegenstände ein neuer Besitzer gefunden werden. Ein Kinder-Buggy, der Rollator und auch einige wenige Fahrräder fanden keine Interessenten.

Auch einige kuriose Gegenstände wurden in Zügen oder am Bahnhof zurückgelassen. Darunter ein Rollator und ein Kinder-Buggy. © FMN | Lara Marie Lorenz

