Braunschweig . Mitarbeiterinnen einer Postagentur in Querum zeigten Zivilcourage. Dankbar war dafür nicht nur das 89-jährige Opfer.

Seit 17 Jahren betreibt Erika Kühling die Postagentur am Westfalenplatz, in der man zugleich den Lottoschein abgeben oder eine Zeitschrift oder Geschenktasche kaufen kann. Zu ihren Stammkunden gehört auch ein 89-Jähriger, der regelmäßig eine feste Summe für den Alltagsbedarf von seinem Konto abhebt. An diesem Tag aber ist alles anders: Der Rentner wirkt aufgeregt, er hält sein Handy ans Ohr. Und verlangt die Auszahlung von 40.000 Euro.

Schockanruf: Die Mär vom tödlichen Unfall

Kühlings Mitarbeiterinnen Kerstin Hetling und Heike Wüste erinnern sich noch gut an diesen Freitag vergangener Woche. Wie sie gleich misstrauisch wurden. „Ich will nicht neugierig sein, aber wozu brauchen Sie das Geld?“, tastete sich Kerstin Hetling vorsichtig vor. Das dürfe er nicht erzählen, habe der alte Mann geantwortet, ihnen später sein Geheimnis aber doch anvertraut: Die Polizei sei am Telefon. Seine Lebensgefährtin habe einen tödlichen Unfall verursacht und sei verhaftet worden. Die 40.000 Euro brauche er als Kaution, damit sie freikomme.

Ein angeblicher Unfall mit schweren Folgen, am Telefon vermeintlich die verzweifelte Stimme eines nahen Verwandten und im Hintergrund ein Staatsdiener, der horrende Summen als Kaution fordert – für die Polizei ist das ein Klassiker unter den Betrugsmaschen, mit denen Kriminelle vor allem bei älteren Menschen Millionen Euro erbeuten.

Betrüger erbeuteten 2023 in Braunschweig 823.000 Euro

Allein in Braunschweig belief sich der Schaden durch Schockanrufe, Enkeltrick und falsche Polizeibeamte im vergangenen Jahr auf 823.000 Euro. Die Zahl solcher Trickbetrügereien steigerte sich um 12,7 Prozent auf 1230. Dass es in 93 Prozent dieser angezeigten Fälle beim Versuch blieb und lediglich 89 vollendet wurden, ist auch der Aufmerksamkeit von Mitarbeitenden in Bankfilialen oder eben einer Postagentur wie der in Querum zu verdanken. Dort wählten sie nämlich sofort den Polizei-Notruf 110. Dank ihres Eingreifens wurde der Betrug vereitelt.

Kerstin Hetling und Heike Wüste bewiesen eine Zivilcourage, für die sich Braunschweigs Polizei-Chef Thomas Bodendiek in der Postagentur jetzt persönlich bei ihnen bedankte: „Das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie haben toll reagiert und Schlimmes verhindert.“

Denn gelingt es den Tätern erst einmal, ihre Opfer durch Schockanrufe in Angst und Schrecken zu versetzen und sie davon zu überzeugen, tatsächlich die Stimme des Kindes, Enkels oder Partners am Telefon erkannt zu haben, gibt es kaum noch ein Entrinnen. Die Angst schaltet nüchternes Denken aus.

Taxifahrer oder Bankmitarbeiter seien die letzte Präventionsinstanz, so Jens Zeiler, bei der Braunschweiger Polizei für Kriminalprävention zuständig. „Sie sind diejenigen, die die Story der Täter unterbrechen können.“

Denn die Täter stricken ein engmaschiges Netz um ihre Opfer. Dazu gehören Kontrolle und durchgängiger Kontakt. Sie halten sie am Telefon – wie im aktuellen Fall des 89-Jährigen. Heike Wüste erinnert sich, später erfahren zu haben, dass seine Lebensgefährtin zum Zeitpunkt des Schockanrufs tatsächlich gerade nicht zu Hause gewesen sei. Für die Täter ein Zufallstreffer, der fast zum Erfolg geführt hätte.

Zeiler weiß: Die Tätergruppierungen rufen potenzielle Opfer wahllos an. Für sie ist es ein kriminelles Massengeschäft, bei dem für sie im Erfolgsfall nicht selten fünfstellige Beträge herausspringen. Zuweilen sind es die gesamten Ersparnisse der Opfer. In Einzelfällen fließen auch schon mal bis zu 100.000 Euro.

Trickbetrug überkommt Braunschweig in Wellen. Am Tag, an dem der 89-Jährige fast 40.000 Euro verloren hätte, seien neun Versuche und ein vollendeter Betrug angezeigt worden, sagt Bodendiek. Eine 90-Jährige im Bebelhof übergab nach einem Schockanruf einer Abholerin ihren Schmuck. Der Wert: vierstellig.

Trickbetrug: Anzeigen auch telefonisch möglich

Bodendiek geht bei Trickbetrug von einem Dunkelfeld aus. Er appelliert an die Bevölkerung, auch jeden Versuch anzuzeigen. Ein Anruf unter Telefon 110 genüge. Die Anzeigen könnten telefonisch erstattet werden. Bankmitarbeiter, ergänzt Jens Zeiler, sollten bei einem Verdacht ebenfalls keine Scheu haben, die Polizei zu rufen. Das sei kein Verstoß gegen den Datenschutz.

Weder Polizei- noch Justizbehörden holten in Deutschland Geld ab, so die Polizei. Bei Anrufen dieser Art sei immer Misstrauen geboten. Sie sollten über einen Anruf bei der Polizei (Notruf: 110) immer überprüft werden.

