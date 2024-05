Braunschweig. Er warnte die Ermittler: Sie sage nicht die Wahrheit. Die Irin belastet Christian B. vor allem wegen seiner Augenfarbe.

Tag 15 im Prozess gegen Christian B., Fortsetzung der Zeugenaussage von Hazel B.. Der Hauptverdächtige im Fall Madeleine „Maddie“ McCann soll die damals 20 Jahre alte Irin 2004 in Portugal vergewaltigt haben. Überraschende Details aus den Ermittlungen wurden im Prozess durch die Vorsitzende Richterin Uta Engemann öffentlich. Zweifel an Hazel B. sät ausgerechnet ihr damaliger Freund, der Vater ihres ersten Kindes.

Die Zeugin identifizierte Christian B. im Zusammenhang mit dem Maddie-Prozess

Das Martyrium, das ihr der brutale und sadistisch veranlagte Vergewaltiger angetan haben soll, hatte Hazel B. an Tag 1 ihrer mehrstündigen Aussage ausführlich geschildert. Sie ist Nebenklägerin. An Tag 2 beantwortete sie ausdauernd und ohne Ausweichen weitere Fragen der Prozessbeteiligten.

Der Angreifer von Hazel B. wurde viele Jahre nicht ermittelt. Mitte 2020 wurde bekannt, dass gegen den verurteilten Vergewaltiger Christian B. im Fall „Maddie“ ermittelt wird. Hazel B. behauptete im Prozess, sie habe damals ein ungepixeltes Foto des Verdächtigen im Internet gesehen. „Ich habe mich übergeben“, als sie realisiert haben will, ihr Peiniger mit den „tiefblaue Augen“ sei angeblich dieser Deutsche gewesen. „Die Augen haben sich im Gehirn eingebrannt. Alles war so dunkel, aber sie waren so blau, so hell wie Lichter.“ Die Verteidigung hegt Zweifel. Es wurde der Antrag gestellt, einen Experten als Gutachter zu berufen, der erklären soll, ob schlechte Lichtverhältnisse Auswirkungen darauf haben, wie blaue Augen wahrgenommen werden.

Ex-Freund von Hazel B. schrieb Mail an Ermittler - Zeugin beschreibt eine toxische Beziehung

Ihr Verdacht gegen Christian B. wurde öffentlich. Danach hatte sich ihr Ex-Freund per Mail bei den Ermittlern gemeldet, berichtete Engemann, und warnte: Hazel B. hätte sich die Vergewaltigung nur ausgedacht. 2007, nach der Geburt des Kindes, trennte sich das Paar, seit 15 Jahren gebe es keinen Kontakt mehr, so Hazel B.. Sie beschrieb eine toxische Beziehung: „Ich hatte kein Selbstwertgefühl mehr.“ Ihr Ex hätte fortwährend mit anderen Frauen angebandelt, sie täglich an die Vergewaltigung erinnert, sie als Schwangere und seine väterlichen Pflichten abgelehnt. Nach der endgültigen Trennung - ihre Entscheidung -, soll ihr Ex-Freund gedroht haben, überall schlecht über sie zu reden: „Denn ich hatte etwas getan, was er nicht wollte.“

Nach ihrer Vergewaltigung wurde Hazel B. in einem Krankenhaus auf Spuren der Tat und des Täters untersucht. In ihrem Slip fanden sich nur Sperma-Spuren, die ihrem Ex-Freund zugeordnet wurden.

