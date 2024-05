Braunschweig. Die EU pumpt jedes Jahr Geld in die Region. Das Harzresort, die Flexo-Busse oder das neue Iserv-Gebäude in Braunschweig gäbe es ohne EU wohl nicht.

Für viele ist die Europäische Union sehr abstrakt, ist Brüssel weit entfernt. Die Landesbeauftragte für unsere Region, Ulrike Witt, aber sagt: „Europa macht viel für die Regionen, setzt auf die Regionen. Die EU ist mit ihrer regionalen Politik vor Ort, ganz konkret.“

Witt ist als Landesbeauftragte für die Region Braunschweig-Wolfsburg mit ihrem Team von 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter anderem auch dafür zuständig, dass EU-Fördermittel bei uns landen. Was im Wahlkampf vor der Europawahl am 9. Juni manchmal komplett untergeht: Einiges an Fördermitteln kommt auch in Niedersachsen und unserer Region an. Wie viel genau, das schlüsseln wir bald in einem Extra-Artikel auf.

Geht es nach der AfD, würde Deutschland notfalls sogar aus der EU austreten. Doch Witt widerspricht natürlich vehement und meint: „Gerade unsere Industrie-Region profitiert enorm vom EU-Binnenmarkt.“ Und, mit Blick auf die Fördermittel sagt sie: „Ein Drittel des EU-Haushalts ist reserviert für die drei großen EU-weiten Fördertöpfe.“

Einige Projekte in der Region Braunschweig erhielten Millionen von der EU

Alleine mit Mitteln aus dem größten der drei Töpfe, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), wurden in der letzten Förderperiode 600 Projekte in unserer Region gepusht. Das waren Projekte in den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie den Landkreisen Gifhorn, Peine, Helmstedt, Wolfenbüttel und Goslar. Viele Projekte erhielten nur wenige Zehntausend Euro. Einige Projekte, die viele kennen, erhielten aber Millionen von Euro. Sie gäbe es ohne die EU-Fördermittel wahrscheinlich gar nicht. Oder sie wären deutlich kleiner ausgefallen.

Auch Lars Alt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig, weiß es sehr zu schätzen, dass einige EU-Fördermillionen bei uns landen. „Die Förderinstrumente zeigen, dass einzelne Unternehmen enorm profitieren können. Das ist vielen Unternehmern noch gar nicht bewusst genug.“ Die EU fördert Projekte allerdings nie zu 100 Prozent. Gerade die Quote für Unternehmen fällt geringer aus und liegt oft unter 30 Prozent.

Das Harzresort in Torfhaus bekam fast 3 Millionen Euro von der EU

Das Torfhaus Harzressort hat im Mai 2013 eröffnet. Es wurde immer wieder ausgebaut – auch mit EU-Mitteln.

Doch es gibt sie auch bei uns, die Leuchtturmprojekte. Die Feriendestination Torfhaus mit seinem Harzresort unweit des Brockens im Landkreis Goslar kennen viele. Das Torfhaus Harzressort hat im Mai 2013 eröffnet. Jahrelang galt der Harz in Niedersachsen wegen seiner veralteten Infrastruktur als touristisches Sorgenkind. Witt sagt zum Harzresort: „Das war der Startpunkt, um Torfhaus zu entwickeln.“

Mittlerweile verfügt das Harzresort über 46 Ferienhäuser mit eigener Sauna und Kamin und 26 Zimmer im Berghotel. Der Ausbau um 26 neue Ferienwohnungen in den letzten Jahren kostete noch einmal 8,6 Millionen Euro. Ein Drittel davon stammt von der EU. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und auch dessen Vorgänger David McAllister (CDU) waren mehrfach vor Ort, um sich ein Bild von Torfhaus zu machen.

Die Eröffnung eines Wienerwald-Restaurants und des Harzturms in Torhaus sorgte zuletzt für weiteren Aufschwung, wobei vor allem der Harzturm wegen seiner riesigen Ausmaße auch Kritiker hat. Doch wären sie gebaut worden, wenn es das Harzresort nicht schon gegeben hätte? Wahrscheinlich nicht.

Die kleinen Flexo-Busse gäbe es ohne EU-Mittel wohl nicht

Die kleinen Flexo-Busse sollen in unserer Region Gemeinden erschließen, in denen sich Buslinen nicht lohnen. © FMN | Regionalverband

In Teilen der Region Braunschweig-Wolfsburg gehören sie schon dazu, die sogenannten Flexo-Busse. Bis zu 40 dieser Minibusse mit acht Sitzplätzen hat der zuständige Regionalverband Großraum Braunschweig gekauft. Das Gesamtprojekt kostet 8,6 Millionen Euro. Die Hälfte davon stammt aus Fördermitteln der EU. Auch hier kommt das Geld also sehr konkret bei den Bürgern an.

Die Flexo-Busse fahren dort, wo sich Linienbusse nicht lohnen. Sie sind bis mindestens Ende 2026 im Einsatz. Was danach passiert, muss noch abgewartet werden. Die Flexo-Flotte wurde zuletzt aber noch einmal ausgebaut. Die Minibusse können bei Bedarf bestellt werden und wurden allein seit dem Start im Dezember 2021 bis Mitte 2023 von mehr als 150.000 Fahrgästen genutzt.

Bisher fahren die Minibusse in Salzgitter-Bad, Salzgitter-Thiede, Cremlingen/Sickte, Hohenhameln/Algermissen, Lehre, Seesen sowie Wahrenholz/Wesendorf mit Hankensbüttel/Steinhorst. Eingestellt wurde der Betrieb in Baddeckenstedt, weil hier zu wenige Menschen die Busse bestellt haben. Die Landesbeauftragte Witt sagt: „Die kleinen Busse sind eine super Sache für den ländlichen Raum.“

Vielleicht fahren die kleinen Busse bald aber auch in Wolfsburg. Es wird derzeit geprüft, ob sich der Einsatz der Flexo-Busse dort lohnt. Eventuell sollen sie den Bus-Linienverkehr in der VW-Stadt ergänzen.

Auch Iserv aus Braunschweig bekam viel Geld von der EU

In diesen Braunschweiger Neubau am Vossenkamp (Berliner Straße) sind die Entwickler der digitalen Schul-Plattform Iserv vor wenigen Jahren eingezogen. © regios24 | Stefan Lohmann

Als mittelständischer braunschweigischer Software-Anbieter steht die Iserv GmbH seit mehr als 23 Jahren mit Schulen und Lehrern in einem sehr engen Austausch und versorgt mit deutschlandweit über 5700 Schulen und mehr als 4,2 Millionen Nutzern knapp 25 Prozent aller Schüler in Deutschland. Das ist eine Hausnummer.

Das Unternehmen hat eine Erfolgsgeschichte hingelegt, anders kann man es nicht sagen. Gerade während der Corona-Pandemie, als Unterricht zum Teil nur digital stattfinden konnte, war die Software der Braunschweiger elementar.

Doch auch die Braunschweiger Software-Tüftler hätten es zuletzt ohne die EU deutlich schwerer gehabt. Das neue schicke Iserv-Gebäude am Vossenkamp kostete 17,1 Millionen Euro. 5,7 Millionen Euro kamen von der EU. Witt sagt dazu: „Der Fördertopf EFRE hat den neuen Firmenstandort mit aufgebaut.“

Die Ostfalia in Wolfenbüttel erhielt mehrere EU-Fördermillionen

Niedersachsens Ex-Wissenschaftsminister Björn Thümler (von links) überreichte Rosemarie Karger und Kai Hillebrecht von der Ostfalia im August 2019 den Bewilligungsbescheid für den Bau des Open Mobility Lab in Wolfenbüttel. Ein Großteil des Geldes kam von der EU. © Kai-Uwe Ruf | Kai-Uwe Ruf

Auch für Unis und Forschungseinrichtungen in unserer Region hat die EU Fördermittel gegeben. Stellvertretend sei die Ostfalia Hochschule mit ihrem Standort in Wolfenbüttel genannt. Dort entstand das „Open Mobility Lab“. Auf dem Campus wurde extra ein zweigeschossiges Gebäude gebaut, welches auf über 600 Quadratmetern flexibel nutzbare Forschungs- und Büroflächen bietet. Das Besondere, laut der Ostfalia: „Hier wird seit dem Wintersemester 2021 auf internationalem Niveau interdisziplinär und fakultätsübergreifend im Bereich intelligente Systeme für Mobilität geforscht.“

Die feierliche Eröffnun g fand aufgrund der Corona-Pandemie erst im April 2022 statt. Witt sagt, nicht ohne Stolz: „Hier ist eine richtige Forschungsinfrastruktur entstanden.“ Alleine der Gesamtfahrzeugprüfstand kostete 750.000 Euro. Von den insgesamt 6,6 Millionen Euro übernahm die EU 40 Prozent. Die Ostfalia kooperiert hier mit VW und mit IAV in Gifhorn.

Das Ettershaus in Bad Harzburg wurde mit EU-Mitteln komplett saniert

Das sanierte Ettershaus-Hotel in Bad Harburg wurde stark mit EU-Mitteln gefördert. © Nachtweyh | Nachtweyh

Das Ettershaus in Bad Harzburg fristete vor einigen Jahren noch ein tristes Dasein. Es war komplett verfallen. Das 1910 fertiggestellte Erholungsheim für Siemens-Mitarbeiter wurde zu einem Lost Place. Es war verlassen, der Stuck bröckelte von der Decke, die Kabel schauten aus den Wänden.

Dann übernahm die Sonnenhotel Harz GmbH, holte das Gebäude aus dem Dornröschen-Schlaf und baute ein 4-Sterne-Hotel. Die historische Villa glänzt wieder, das parkähnliche Gelände ist wieder erschlossen. Wer will, kann sogar in einem der neuen Baumhäuser Urlaub machen. Aber auch hier gilt: Ohne die Fördermittel der EU wäre das so sicher nicht möglich gewesen. Von den Gesamtkosten in Höhe von zehn Millionen Euro übernahm die EU ein Drittel. Witt sagt dazu: „Richtig toll, dass hier wieder etwas entstanden ist.“

Braunschweig renaturierte mit EU-Mitteln viele Teiche

Der große Bürgerpark-Teich in Braunschweig. Die Stadt bekam Geld von der EU, um Teiche zu renaturieren. © regios24 | Stefan Lohmann

Schließlich gibt die EU auch Geld für Umwelt- und Naturprojekte. Die Stadt Braunschweig etwa investierte 2,1 Millionen Euro, um die biologische Vielfalt zu fördern. Es ging der Stadt besonders um ihre Teiche. Und hier speziell um einen Rückzugsraum für Amphibien. Es ging aber zum Beispiel auch um Winterquartiere für Fledermäuse.

Lars Alt vom Arbeitgeberverband Region Braunschweig honoriert wie gesagt die vielen Förder-Millionen, die bei uns gelandet sind. Doch er übt auch Kritik, speziell im Umgang mit Unternehmen. Zu viel Aufwand müssten diese betreiben, um an EU-Fördermittel zu kommen. „Viele Unternehmen haben keine Lust auf die Förderbürokratie“, sagt er. Es herrsche großer Bedarf auf einfachere Anträge.

„Die Wärmewende, die Verkehrswende, die Energiewende – gerade in unserer Region entwickeln viele Unternehmen gute Ansätze“, so Alt. Er wünscht sich mehr Hilfe seitens der Behörden. Und er sagt: „Die Frage ist, wie viele Fördermittel nicht abgerufen werden.“