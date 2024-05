Braunschweig. Unzählige Solar-Module werden Wiesen und Felder am Stadtrand bedecken. Die Stadtverwaltung macht nun Vorschläge zu Standorten.

Energiewende heißt: Um klimaneutral zu werden, benötigt Braunschweig mehr Solar-Strom. Viel mehr Solar-Strom. Dachflächen oder Fassaden allein reichen dazu nicht. Wiesen und Felder in Braunschweig müssen sich zusätzlich in Solar-Flächen verwandeln. Die liegen am Stadtrand. Nun gibt es erste Standort-Vorschläge.

Es geht um gewaltige Flächen. Zielmarke ist: 200 Hektar zusätzliche Flächen für Solar-Energie in Braunschweig. Zum Vergleich: Braunschweigs Innenstadt innerhalb der Okerumflut hat eine Fläche von 238 Hektar. Das Landschaftsbild in Braunschweig wird sich ändern. Wo das der Fall sein könnte, stellen Braunschweigs Stadtplaner gerade den Stadtbezirksräten vor. Klappt alles wie erhofft, könnte im Juni bereits der Rat der Stadt die möglichen Standorte beschließen.

Neue Solar-Flächen entstehen nur, wenn die Eigentümer einverstanden sind

Dass dort tatsächlich riesige Solar-Farmen entstehen, heißt das aber nicht. Viele Flächen befinden sich in Privatbesitz. Die Eigentümer müssten mit der Umnutzung einverstanden sein oder sie selbst anstoßen. Investoren müssen zusätzlich gefunden werden. Zudem muss dafür gesorgt werden, dass der Solar-Strom den Weg ins Stromnetz findet. Jahre werden vergehen. Genau weiß man das bereits vom sogenannten Energiewald an der Helmstedter Straße. Er wurde mit Fördergeldern angelegt. Bis zum Jahr 2032 kann es darum dort keine Nutzung als Solar-Fläche geben. Das haben die Grünen gerade im Rat der Stadt erfragt.

Die Stadtplaner haben sich darauf konzentriert, im „Freiflächen-Photovoltaik-Konzept Stadt Braunschweig“ vorrangig die Flächen zu benennen, wo besonders wenige Konflikte zu erwarten sind. Bedingung: Alle Flächen müssen an Eisenbahnlinien oder Autobahnen liegen.

Was das heißt, erklärte Lydia Weber, Abteilungsleiterin Integrierte Stadtplanung, so: Ein Bebauungsplan muss nicht erstellt werden. Die Politik wird darum nicht eingebunden. Bauantrag und Baugenehmigung reichen. Als Gebiete wurden identifiziert: Entlang der Eisenbahnlinie Stadtgrenze, Timmerlah, Broitzem; an der Autobahn zwischen Rüningen und Geitelde; am Gleisdreieck bei Leiferde, was einst ausgeschlossen schien; entlang der Autobahn bei Stöckheim sowie bei Watenbüttel und Ölper; kleinere Flächen befinden sich außerdem bei Hondelage, Bienrode, am Schöppenstedter Turm und an der Oker-Brücke Rüningen.

Braunschweigs Deponie-Gelände soll riesige Solar-Fläche werden

Nur: Die Planer rechnen damit, dass auf den genannten Flächen nur 86 Hektar Solar-Module stehen werden. Die Stadt will darum weitere 442 Hektar als Potenzialflächen ausweisen. Die größten dieser Flächen befinden sich an und auf der Deponie Watenbüttel samt Rieselfelder. Die dort einst vorgesehene Ackerfläche, die vom Landtechnik-Museum Gut Steinhof genutzt wird, gehört nun nicht mehr dazu. Möglich wären aber: Flächen zwischen Kanzlerfeld und Autobahn, bei Thune, am Baugebiet Wenden-West sowie östlich der Autobahn bei Stöckheim.

Vorab müssten aber Bebauungspläne erstellt werden. Artenschutz, Abstandspuffer oder Freizeitwege müssen dabei zum Beispiel berücksichtigt werden. Ein grundsätzliches Hemmnis außerdem: Je besser der Boden ist, desto geringer das Interesse von Landwirten an einer Umnutzung als Solar-Fläche.

Die Stadtverwaltung ist der Annahme: Gegenwärtig habe sie Informationen, dass bei Investoren Interesse an etwa 60 Hektar im Stadtgebiet bestehe. Konkrete Pläne gibt es für Flächen bei Völkenrode. Am Ende könnten daraus 222 Hektar werden. Das 200-Hektar-Ziel ließe sich also übertreffen.

Die ersten Bezirksräte stimmen den neuen Solar-Flächen zu

Das neue Konzept soll Orientierungshilfe für Investoren und Grundstückseigentümer werden, damit sie auf möglichst wenige Probleme in Bebauungsplan- und Genehmigungsverfahren stoßen. Darüber hinaus soll das Konzept als Grundlage für den zukünftigen Ausbau des Stromnetzes dienen, damit der Solar-Strom auch nutzbar wird. Braunschweigs Netzbetreiber, BS-Netz, benötigt die Informationen, um das Stromnetz entsprechend zu ertüchtigen.

Während einer Anhörung der ersten Bezirksräte stellten sich Wabe, Schunter, Beberbach sowie Hondelage, Volkmarode einstimmig hinter das Vorhaben. Im Bezirksrat Südstadt, Rautheim, Mascherode gab es Gegenstimmen und Enthaltungen von CDU, BIBS und Grünen. Zweifel bestanden an der Sinnhaftigkeit von Solar-Anlagen an sich, der möglichen Umnutzung von landwirtschaftlichen Flächen sowie Vorbehalte, weil die Stadt Braunschweig nicht plant, sich selbst an der Umsetzung zu beteiligen. Finanzierungsprobleme wurden befürchtet.

