Braunschweig. Die Irin wurde 2004 in Portugal Opfer einer Vergewaltigung. Der Täter soll Sadist sein. Profiler glauben: Es war der Angeklagte.

Wenige Plätze blieben Mittwoch frei im Schwurgerichtsaal des Landgerichts Braunschweig: Das Interesse an der Irin Hazel B. war erwartungsgemäß groß - von Journalisten aus dem In- und Ausland sowie Prozessbeobachtern. Es ist das erste Mal, dass ein mutmaßliches Vergewaltigungs-Opfer gegen den vorbestraften Sexualstraftäter Christian B. in einem Prozess gegen ihn ausgesagt hat. Von einer Dolmetscherin übersetzt schilderte die 40-Jährige die Ereignisse in der Nacht vor 20 Jahren im portugiesischen Algarve-Ferienort Praia da Rocha. Sie ist sich sicher, dass der Angeklagte ihr Peiniger war. 2020, als bekannt wurde, dass er im Fall der seit 2007 vermissten Madeleine „Maddie“ McCann als Hauptverdächtiger gilt, und weltweit berichtet wurde, will sie auf einem Foto im Internet seine blauen Augen als die des Täters wiedererkannt haben.

Hazel B. behauptete, sie sei schwanger - das hielt den Täter nicht davon ab, sie zu vergewaltigen

Saal 141 war seit Prozessbeginn ein Ort, an dem die Gemüter der Prozessbeteiligten mehrfach aufeinander krachten. Bei der Vernehmung von Hazel B. hatte man den Eindruck, das Fallen einer Stecknadel hören zu können. Das war der allgemeinen Konzentration geschuldet, aber auch ein Ausdruck des Mitgefühls. Einmal ließ sich ein englischer Journalist leise zum Kommentar hinreißen: „This is sick“ - „das ist doch krank“.

Dieser Ausspruch fiel, wie Hazel B. ihren Versuch beschrieb, mit einer Notlüge die erste Vergewaltigung noch abzuwehren. Sie habe dem Täter vorgegeben, dass sie schwanger sei und sich erhofft, dass er sie verschonen würde. Doch der in einem schwarzen Anzug verhüllte und maskierte Mann hätte unbeirrt sein Ziel verfolgt. „Ich spürte mein Blut tropfen.“ Als der Vergewaltiger für erste fertig mit ihr gewesen sei, soll er gesagt haben: „Nun bist du nicht mehr schwanger.“ Zwei weitere brutale sexuelle Übergriffe seien gefolgt.

Die Tat löschte ein „Feuer“ in ihr - Hazel B. erinnert sich nach 20 Jahren noch genau an ihre Vergewaltigung

Obwohl die Ereignisse zwei Jahrzehnte vergangenen sind, konnte sich Hazel B. mit überraschender Sicherheit an viele Details erinnern und Nachfragen ausführlich beantworten. Sie war 20, als sie nach Portugal ging, um als Reiseleiterin zu arbeiten, ihr damaliger Freund war in einem Irish-Pub angestellt. Am Abend vor der Tat hatte das Paar Streit, sie sei allein in ihr Appartement zurückgekehrt. Zu einem früheren Zeitpunkt soll es dort einen Einbruch gegeben haben, die Terrassentür sei kaputt gewesen. Wie sie auf dem Bett lag, habe sie im Schlaf die Stimme des Täters und ihren Namen gehört.

Der Zeugin folgend war diese in die Fänge eines Sadisten geraten. Er soll sie mit einem langen Küchenmesser bedroht, sie mehrfach vergewaltigt, mit einer an den Tatort mitgebrachten Videokamera gefilmt, mit einer Peitsche geschlagen und sie wiederholt gefragt haben, ob sie nun Angst verspüre. „An diesem Abend wurde ein Feuer in mir gelöscht“, sagte Hazel B. rückblickend über ihre Zeit in Portugal. Das Erlebte habe sie jahrelang belastet bis hin zu Suizidgedanken. Nur ihre tatsächliche Schwangerschaft mit ihrem ersten Sohn habe sie davor bewahrt. Mehrfach wischte sie sich mit einem Taschentuch Tränen weg, nahm sich Pausen, blieb gleichwohl gefasst.

Deutschlands Chef-Profiler sitzt als Sachverständiger im Prozess - überführt er Christian B.?

Der Täter habe Englisch mit ihr gesprochen, sie will deutschen Akzent herausgehört zu haben: Dies sei seine erste Vergewaltigung, an ihrer Stelle würde er sich nun umbringen. Der Mann soll sich in der Wohnung ausgekannt haben, habe gewusst, dass unterm Bett in einer Kiste eine Schere lag. Einen harten Beweis, dass Christian B. der Vergewaltiger war, gibt es nicht. Bei der Polizei hatte Hazel B. von einer Auffälligkeit an einem Bein des Täters berichtet. Darauf angesprochen sagte sie nun: Es sei da was gewesen, „aber ich weiß nicht, was es war.“

Die Staatsanwaltschaft will Christian B. die Tat nachweisen mittels eines Täterprofils, wofür insbesondere seine Vergewaltigung einer US-Rentnerin im Jahr 2005 im Nachbarort Praia da Luz als Vergleich herangezogen wurde. Als Sachverständiger im Prozess geladen ist Harald Dern, Leiter der operativen Fallanalyse (OFA) im Bundeskriminalamt: Deutschlands Chefprofiler.

Wollten portugiesische Ermittler den Fall kleinreden aus Angst um Tourismus zur Fußball-EM?

Hazel B. sparte in ihrer Aussage nicht mit Kritik an der Arbeit der portugiesischen Polizei, bezeichnete viele Stellen in ihrem damaligen Vernehmungsprotokoll als falsch. Bei der Tatortaufnahme habe sie sich von den ausnahmslos männlichen Beamten gedemütigt gefühlt, später sei sie observiert worden, um zu sehen, ob sie „eine Schlampe“ sei. Im Zusammenhang mit dem Fall Christian B. wurde von deutscher Seite aus wiederholt die Arbeit der portugiesischen Polizei bemängelt. Hazel B. sagte, es sei ihr geraten worden, am besten in ihre Heimat zurückzufahren: „Die Tat würde den Tourismus in der Gegend zerstören, meine Freunde würden ihren Job verlieren.“ 2004 fand in Portugal die Fußball-EM statt, ein Stadion im Umland war Austragungsort mehrerer Spiele.

