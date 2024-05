Braunschweig. Die Suche nach dem vermissten Sechsjährigen aus Elm bei Bremervörde geht weiter. Ein Polizei-Sonarboot aus Braunschweig ist dabei.

Seit dem 22. April ist Arian aus Bremervörde verschwunden. Der sechsjährige Autist wurde zuletzt in der Nähe eines Waldstücks gesehen, doch Ermittler konzentrieren sich in diesen Tagen auch auf Gewässer. Hundertschaften helfen den Ermittlern aus Rotenburg, Anwohner im Suchgebiet zu befragen. Rund drei Wochen nach seinem Verschwinden nimmt die Suche wieder an Fahrt auf - auch mit Tauchern aus Braunschweig.

Auch interessant

Die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen schickt ein Sonarboot samt Personal aus Braunschweig nach Bremervörde. Am Donnerstag und Freitag sollen die Taucher die Suche nach dem Kind unterstützen. Bereits in den vergangenen Wochen haben die Spezialkräfte aus Braunschweig tageweise die Suche nach Arian unterstützt.

Niedersachsen, Kranenburg: Dieses Archivfoto zeigt ein Sonarboot der Polizei, das am 29. April während der Suche nach dem vermissten Jungen auf der Oste fährt. (Archivfoto) © DPA Images | Daniel Bockwoldt

So funktioniert Sonartechnik Mithilfe von Schallimpulsen können die Experten der Polizei auf dem Bildschirm erkennen, ob sich Gegenstände oder Personen im Wasser befinden.

Arian vermisst - Gewässer werden durchkämmt, Anwohner angesprochen

Am Donnerstag konzentriert sich der Einsatz erneut auf den Fluss Oste. Auch Taucher aus Braunschweig und Oldenburg suchen einen zirka 70 Kilometer langen Abschnitt von Bremervörde bis zur Öster Mündung ab. Ein Schlauchboot der Technischen Einsatzeinheit aus Braunschweig wird mit einem mobilen Sonargerät ausgestattet.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: