Braunschweig. In der Südheide gilt die höchste Warnstufe. Am Brocken hat es schon gebrannt. Die Maschinen des Landes sind noch nicht einsatzbereit.

Erst Dauerregen in Herbst und Winter, der zu Hochwasserlagen zum Jahreswechsel in weiten Teilen Niedersachsen führte, dann im Anschluss der kühl-nasse Frühling: Beide Wetterlagen hatten offensichtlich nur wenig Einfluss darauf, dass aktuell die Waldbrandgefahr wieder sehr hoch ist. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für fünf Bereiche im Osten des Bundeslandes schon am Dienstag die höchste Warnstufe fünf (sehr hohe Gefahr). „Wir haben es mit sehr trockenen Luftmassen und einer hohen Sonneneinstrahlung zu tun und dementsprechend trocken ist die erste Schicht des Bodens“, erklärte Frank Kahl vom DWD. Aus diesem Grund sei der Wald-Boden auch leicht entflammbar.

Kreise der Südheide schon mit höchster Waldbrandstufe

Neben Lüchow, Wittingen-Vorhop und Faßberg sind auch die Regionen Bergen und Celle betroffen. In den Regionen Wendisch Evern, Soltau, Uelzen und Nienburg gilt die zweithöchste Warnstufe vier (hohe Gefahr). Für die Region Braunschweig wird damit gerechnet, dass am Mittwoch auch hier die Stufe vier erreicht werden wird.

Am Brocken im Harz war es schon am 1. Mai zu einem ersten Waldbrand gekommen, der von den Einsatzkräften aber schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Auch ohne Löschflugzeuge: „Niedersachsens Feuerwehren auf Waldbrände vorbereitet“

Dabei können die zur Waldbrandbekämpfung von Niedersachsen bestellten und am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg stationierten Löschflugzeuge im Fall von aktuellen Bränden noch nicht landesweit eingesetzt werden. Die Maschinen stehen erst ab Mitte Juni zur Verfügung, dann beginnt auch erst der Förderzeitraum durch die EU, erläuterte eine Sprecherin des Innenministeriums unserer Zeitung die Vertragsmodalitäten. „Hierbei betrachtet die EU jedoch nicht ausschließlich den rein nationalen Aspekt, sondern nimmt das gesamte Gefahrenpotenzial in Europa in den Blick“, sagte sie.

Übersetzt heißt das: In anderen Regionen der EU ist die Gefahr von Waldbränden vor Mitte Juni größer als in Niedersachsen. Darauf muss offenbar Rücksicht genommen werden, wenn es um Kapazitäten geht, die gemeinsam finanziert werden. Die EU übernimmt auch in diesem Jahr 75 Prozent der Einsatzkosten, der Bund und das Land Niedersachsen steuern zusammen die restlichen 25 Prozent bei.

Zur Frage, ob man angesichts klimatischer Veränderungen künftig das Zeitfenster für den Einsatz der Flugzeuge verändern müsse, erklärte das Ministerium: „Es gibt kein fachlich definiertes Zeitfenster zur Waldbrandbekämpfung. Die Feuerwehren in Niedersachsen sind jederzeit darauf vorbereitet, Vegetationsbrände, so auch Waldbrände, zu bekämpfen. Hierzu stehen den örtlichen Feuerwehren im Rahmen der Amtshilfe u.a. auch Spezialfahrzeuge, Ausrüstung und Hubschrauber zur Unterstützung zur Verfügung.“

Sorgt Regenwetter an Pfingsten für Abkühlung und weniger Waldbrandgefahr?

Erst Ende der Woche sinkt laut DWD die Waldbrand-Gefahr. „Richtig viel Niederschlag ist ganz grob gesehen nicht dabei, aber es wird weniger sonnig“, prophezeit Kahl. Auch die Verdunstung werde weniger, was dazu führe, dass der Gefahren-Index gegen Ende der Woche etwas abschwächt, sagte er.