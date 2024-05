Braunschweig. Werner Bösemann spricht über die Investitionsbereitschaft am Standort Braunschweig, Abwanderung und was die Unternehmer verunsichert.

Als Regionalvorsitzender des Verbands Die Familienunternehmer hat Werner Bösemann die wirtschaftlichen Entwicklungen der mittelständischen Firmen in Braunschweig im Blick. Wir haben mit dem Geschäftsführer der Aitec Metrology GmbH über die Investitionsbereitschaft ansässiger Unternehmen gesprochen.

Herr Bösemann, neueste Zahlen der Industrie- und Handelskammer zeigen, dass Unternehmen auch in unserer Region vor großen Investitionen zurückschrecken. Lediglich die Industrie hat einen leichten Aufschwung im ersten Quartal dieses Jahres erlebt. Was sind in unserer Region die Hauptursachen für die Zurückhaltung?

Eine Hauptursache ist und bleibt die Bürokratie. Sie ist mitunter Grund dafür, dass auch hier ansässige mittelständische Unternehmen offener für Auslandsinvestitionen sind. Zum einen hängt es mit der hiesigen Inflation und höheren Kosten zusammen. Zum anderen schafft es unsere Bundesregierung derzeit nicht, Rahmenbedingungen zu schaffen, die investitionsfreudig stimmen. Grundsätzlich macht sich ein wenig Verunsicherung und auch Enttäuschung breit.

Also brauchen die mittelständischen Unternehmen Sicherheit…

Ja, und vor allem eine verlässliche Planung. Natürlich wissen Unternehmen, dass sie auf den Markt angewiesen sind, und der lässt sich nicht immer planen. Da kann auch die Bundesregierung nichts leisten. Aber die äußeren Rahmenbedingungen müssen für alle stimmen.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Nehmen wir das Baugewerbe: Wenn ich eine Gebäudeerweiterung in meine Infrastruktur einplane, habe ich nicht nur ein deutlich anderes Kostenlevel als noch vor ein paar Jahren. Obendrauf dauert es zu lange, bis meine Anträge genehmigt werden. Das könnte man ändern. Da hat unsere Regierung einen Auftrag. Am Ende ist es jedoch ein Mix aus vielen Faktoren, was dazu führt, dass ich meine Investition verschiebe oder gar streiche.

Die Unsicherheiten hängen sicher auch mit den geografischen Entwicklungen zusammen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie nun der Konfliktherd im Nahen Osten…

Ja, auch das beeinflusst die Entscheidungen von Unternehmer:innen in Deutschland.

Wie wirkt sich all das auf den Zustand des Mittelstands unserer Region aus?

Schlimmstenfalls investieren Unternehmen außerhalb unseres Standorts.

Das heißt, wir laufen Gefahr, dass ansässige Firmen ins Ausland abwandern?

Für die mittelständischen Unternehmen aus der Region sehe ich das nicht. Der eine oder andere überlegt aber schon, seinen Service-, Fertigungs- und Vertriebsstandort zu verlegen. Deutschland beziehungsweise die Region komplett verlassen wollen aber die wenigsten. Immerhin hat sich die Kostenspirale etwas abgeschwächt. Noch im letzten Jahr konnte niemand kalkulieren, wie teuer geplante Investitionen in zwölf Monaten tatsächlich ausfallen würden.

Wir haben von der Baubranche gesprochen. Der Einzelhandel hat schon seit Beginn der Corona-Pandemie schlechte Karten. Wie können wir die Kaufkraft in Braunschweig-Wolfsburg wieder ankurbeln?

Der Online-Handel hat zu einer Veränderung des Kaufverhaltens geführt. Wir haben uns zu sehr an ihn gewöhnt. Was Leute wollen, wenn sie in die Städte fahren, ist ein Kauferlebnis. Einkaufen muss wieder Spaß machen. Deswegen sollten sich Einzelhändler gute Konzepte überlegen, um die Menschen wieder in die Geschäfte zu holen. Wir brauchen ein regional abgestimmtes Angebot.

Was genau meinen Sie damit?

Wenn die Innenstadt nur noch Telefon-Läden hat, ist sie nicht attraktiv. Das kann auch ein einzelner interessanter Laden nicht auffangen. Und kleinere Städte wie Wolfenbüttel oder andere haben es noch schwerer als Braunschweig, Käufer aus der Region anzulocken.

Gibt es Fördermittel, um die Unternehmen zu unterstützen?

Die gibt es. Aber ich rate den Unternehmen an dieser Stelle: Haben Sie einen guten Business-Plan. Ein guter Entwurf rechnet sich auch ohne Fördermittel.

Welche Unternehmen brauchen denn aktuell besonders Unterstützung?

Energieintensive Unternehmen. Die Energie- und Gaspreise steigen wieder. Je energieintensiver, desto schwieriger die Investition. Aber auch hier spielt Bürokratie eine große Rolle. Ein mir bekannter Familienunternehmer hat zwei gegenüberliegende Werksgebäude. Auf einem plante er, Photovoltaik zu installieren, und das andere Haus mitzuversorgen. Das geht aber nur, wenn man selbst ein Energieversorgungsunternehmen wird. Also wieder einmal ein hoher bürokratischer Aufwand.

Könnte es zu einem Schwund an regionalen Familienunternehmen kommen, weil ihnen all das über den Kopf wächst?

Das sehe ich nicht. Wir sind in unsere Region auf einem stabilen Niveau.

Was raten Sie Unternehmer:innen, die sich trotzdem Sorgen machen?

Kennen und hinterfragen Sie Ihr Geschäftsmodell. Jeder, der einen guten Plan hat, kann weiterhin investieren. Man kann sich auch beraten lassen, wenn es darum geht, sich neu auszurichten oder Strategien zu implementieren.

Wie blicken Sie in die Zukunft der Region – werden KMU bald mehr investieren?

Das kann ich nicht prognostizieren. Wir sollten positiv in die Zukunft schauen, schließlich hat sich die Stimmung in den letzten Wochen verbessert.

Die Familienunternehmer e.V.

Seit 1949 besteht der Verein, früher noch ASU – Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmer e.V. genannt, der im Lobbyregister des Deutschen Bundestags eingetragen ist. Seine Mitglieder sind in ganz Deutschland vertreten. Ähnlich wie die Vertretung auf Bundesebene wirken in den Ländern und Kommunen kleinere Strukturen. Der Verein setzt sich für die Interessen mittelständischer Unternehmen bei politischen Entscheidungsträgern in der Region ein. Werner Bösemann ist Vorsitzender des Regionalkreis Braunschweig/Wolfsburg sowie Mitglied im Landesvorstand der Familienunternehmer Niedersachsen. Neben seiner geschäftsleitenden Rolle beim Technologieunternehmen Aitec metrology engagiert er sich für regionale Start-up-Initiativen.

Für den Verein ist die Definition eines Familienunternehmens, dass es sich maßgeblich in der Hand einer Familie befindet. Im Fall von börsennotierten Unternehmen muss die Familie mindestens 26 Prozent der Stimmrechte verfügen. Außerdem gilt als Unternehmen, wer in das Handelsregister oder die Handwerksrolle eingetragen, mindestens eine Million Euro Jahresumsatz und zehn Mitarbeiter:innen hat.

Standort unter Druck: Statements von Vertretern regionaler Kammern und Verbänden

Vertreter von regionalen Kammern und Verbänden schildern aus ihrer jeweiligen Branchenperspektive, warum Mitgliedsunternehmen sich bei den Investitionen derzeit zurückhalten und was sich ändern muss, damit die Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt...

„„In unserer Umfrage haben die Unternehmen klar benannt, was sich ändern muss. Zwei Drittel fordern ein Ende der richtungslosen Wirtschaftspolitik, die keine Orientierung für anstehende Investitionsentscheidungen bietet. Fast die Hälfte knüpft Investitionen an eine Reduzierung von bürokratischen Belastungen. Und für rund ein Drittel sind niedrigere Energiepreise, Steuererleichterungen sowie kürzere Planungs- und Genehmigungsverfahren Voraussetzung für eine Auflösung des Investitionsstaus. Diese Zahlen belegen, dass es nun höchste Zeit ist, in der Wirtschaftspolitik einen wachstumsorientierten Kurs einschlagen. Den zahlreichen Ankündigungen müssen endlich auch einmal Taten folgen.“ “ Michael Zeinert

„„Aktuell investieren viele unserer Mitgliedsunternehmen nur in den Erhalt ihres Unternehmens, Erweiterungsinvestitionen werden zurückgestellt. Für Investitionen in Wachstum und in die Zukunft braucht es vor allem eine verlässliche Planbarkeit der Rahmenbedingungen. Dies ist wichtig um eine entsprechende Investitionsentscheidung für ein Unternehmen überhaupt treffen zu können. Wechselnde technische Vorgaben und Richtungsentscheidungen der Politik, die Rücknahme von Fördergeldern über Nacht oder die nicht einschätzbare Dauer von Genehmigungen verhindern eine Planbarkeit und damit eine solide Bewertung einer Investition. In der Folge verliert unser Standort gerade auch für Investitionen an Attraktivität.“ “ Florian Löbermann

„„Familienunternehmen investieren, wenn sie eine sichere Zukunft sehen. Das ist aktuell nicht gegeben, gerade in unserer Branche haben wir das Vorkrisenniveau bei den Umsätzen noch nicht erreicht. Die nach oben schnellende Kostenspirale in den Sektoren Einkauf, Personal und Energie machen eine Planbarkeit nahezu unmöglich. Durch akuten Arbeitskräftemangel sind Öffnungszeiten nicht darstellbar und die ständig zunehmende Bürokratie tut ein Übriges, um Investitionslust und Planungsfreude zu verderben.“ “ Florian Oswin Hary

