Braunschweig. Leichtgängiger Belag, Winterdienst, Mindestbreite: Ab 2030 soll es auch in unserer Region Radschnellwege geben. Welche, das steht hier.

Auf gut ausgebauten Radschnellwegen kommt man rasch von A nach B. Das in den Niederlanden bewährte Modell hält auch in Deutschland immer mehr Einzug. In der Region Braunschweig-Wolfsburg herrscht bisher noch Leerlauf, aber das soll sich ändern, auch wenn Radfahrer darauf noch warten müssen.

Doch was zeichnet einen Radschnellweg eigentlich aus? Typisch sind Verbindungen zwischen Großstadtzentren und ihren Umlandgemeinden, innerhalb von Ballungsräumen und von Stadt zu Stadt. Ein Radschnellweg ermöglicht zum Beispiel Pendlern ein sicheres und zügiges Radeln, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind:

Vier Meter Breite mit Mittelmarkierung für einen Zweirichtungsverkehr, einen leichtgängigen Asphalt- oder Betonbelag. Radfahrer sollten auf einem Radschnellweg möglichst Vorfahrt an Knotenpunkten haben. Die Strecke sollte geringe Steigungen vorweisen. Eine Beleuchtung innerorts, oft auch außerorts. Oft gibt es auch zusätzliche Ausstattung und Serviceleistungen, zum Beispiel Raststationen.

Geplante Radschnellwege in der Region Braunschweig-Wolfsburg. © FMN | Jürgen Runo

Radschnellwege führen oft über eine eigens gebaute Trasse

Weitere Merkmale sind: Die Radler sollen eine durchschnittliche Geschwindigkeit von mindestens 20 Stundenkilometern erreichen können. Das erfordert eine weitgehend störungsfreie Führung etwa durch Ampelschaltungen, Brücken und Unterführungen. Die Verbindung von A nach B sollte möglichst kurz und möglichst direkt sein. Oft haben solche Radschnellwege sogar einen eigenen Winterräumdienst.

Man sieht schon, die Anforderungen sind hoch. Oft führen Radschnellwege deshalb auch über eine eigens gebaute Trasse. Das macht es teuer. Das Bundesverkehrsministerium fördert Radschnellwege nur dann, wenn sie voraussichtlich von mindestens 2000 Radfahrern pro Tag genutzt werden. Dafür verlangt das Ministerium Prognosen. Und: Solch ein Radschnellweg muss mindestens zehn Kilometer lang sein, um förderungswürdig zu sein.

All diese Voraussetzungen erfüllt der geplante Radschnellweg Braunschweig – Wolfenbüttel – Salzgitter-Thiede. Das Bundesverkehrsministerium sagte bereits im Mai 2020 eine Summe von 13 Millionen Euro als Förderung zu. Damals planten die drei Städte und der Regionalverband Großraum Braunschweig noch mit 17,2 Millionen Euro für den 18 Kilometer langen Radschnellweg. Der Bund war also bereit, 75 Prozent der Summe zu übernehmen.

Radschnellweg Braunschweig – Wolfenbüttel – Salzgitter-Thiede kostet 24 Millionen Euro

Der Anteil bleibt auch so, bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums unserer Zeitung nun – trotz gestiegener Kosten. Stand jetzt wird der Radschnellweg 24 Millionen Euro kosten. Bleiben also noch 6 Millionen Euro, die sich die drei Städte aufteilen müssen. Das sollte zu machen sein. Und doch zögern die Kommunen seit Jahren. Denn seit vier Jahren ist kaum etwas passiert.

Die Kommunen und der Regionalverband benötigten mehrere Wochen, um die Fragen unserer Zeitung zu beantworten. Beim Regionalverband ist lediglich ein Mitarbeiter für die Koordination und Organisation zuständig. Dieser Mitarbeiter ist auch noch relativ neu. Auf Anfrage antworteten der Regionalverband und die drei Städte nun gemeinsam und relativ konkret: Der Radschnellweg Radschnellweg Braunschweig – Wolfenbüttel – Salzgitter-Thiede soll Ende 2030 fertig sein.

Das wäre noch im Zeitrahmen, denn eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums erklärte unserer Zeitung, dass die Fördermittel bis Ende 2030 komplett angerufen werden müssen. Die drei Städte und der Regionalverband müssen sich also sputen.

Radschnellweg zwischen Braunschweig und Wolfsburg ist noch teurer

Es ist alllerdings gerade erst ein europaweites Ausschreibungsverfahren für die Suche nach einem Ingenieurbüro gestartet. Das Büro soll den Hauptteil der Planung des Radschnellweges übernehmen. Völlig unwägbar ist bisher, ob es Klagen gegen den Radschnellwegen geben wird, etwa von Anwohnern der geplanten Trasse. Für Teile oder sogar den ganzen Radschnellweg wird wohl ein Planfeststellungsbeschluss fällig, der dann beklagt werden kann.

Auch für den geplanten „Premium-Radschnellweg“ in unserer Region, den zwischen Braunschweig und Wolfsburg, erhoffen sich die Kommunen und der Regionalverband Millionen von Bund und Land. Vom Bund gibt es exakt 1,65 Millionen Euro. Das sagte das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage. Das Problem hier: Voraussichtlich werden nicht mehr als 2000 Radfahrer pro Tag den Radschnellweg nutzen wollen.

Er ist 25 Kilometer lang, wird mindestens 30 Millionen Euro kosten. Die beiden Oberbürgermeister von Braunschweig und Wolfsburg, Thorsten Kornblum (SPD) und Dennis Weilmann (CDU) schrieben in einem gemeinsamen Statement für unsere Zeitung: „Das Land Niedersachsen möchte das regionale Radwegenetz ausbauen. Die Radschnell-Verbindung der beiden Oberzentren Braunschweig und Wolfsburg ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Daher wünschen wir uns eine Beteiligung des Landes an dem fehlenden Teil der Eigenmittel, um in Summe ein durchfinanziertes Unternehmen anzugehen.“

Das klamme Lehre soll sich an den Kosten beteiligen, kann aber nicht

Gibt es nicht eine große Summe vom Land, wird aus diesem Radschnellweg angesichts knapper Kassen wohl nichts werden. Zumal zehn Kilometer der Strecke auf dem Gebiet der Gemeinde Lehre im Kreis Helmstedt verlaufen. Es waren Braunschweig und Wolfsburg, die auf die Idee mit dem Radschnellweg kamen, das klamme Lehre soll aber an den Kosten beteiligt werden. Stand jetzt gilt, mit etwas Vorsicht: „Eine Fertigstellung ist nach derzeitigem Stand bis in die 2030er realistisch.“ Das schrieben Braunschweig, Wolfsburg und der Verband auf Anfrage.

Und der geplante Radschnellweg zwischen Braunschweig und Vechelde im Kreis Peine? Die knapp zehn Kilometer lange Strecke liegt in den Planungen derzeit komplett auf Eis.