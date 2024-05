Braunschweig . Jeder fünfte Braunschweiger ist älter als 65 Jahre. Zur Schließung der Pflege-Lücke braucht es auch ausländische Fachkräfte.

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Braunschweig ist höher als bisher angenommen. Der Grund: Menschen mit dem Pflegegrad 1 wurden bis 2021 statistisch nicht erfasst. So erklärt sich auch ein rapider Anstieg des Pflegebedarfs von 9302 Braunschweigern im Jahr 2015 auf 14.902 im Jahr 2021.

Das geht aus einem Pflegebericht hervor, den die Stadt Braunschweig erstmals dem niedersächsischen Sozialministerium vorgelegt hat. Das Gesetz schreibt Kommunen Berichte zur besseren Vergleichbarkeit und Planung der pflegerischen Versorgung vor.

Braunschweigs Bevölkerung jünger als im Landesschnitt

Trotzdem ist Braunschweigs Bevölkerung jünger als der Bundesdurchschnitt. Im Niedersachsen-Vergleich ist die urbane Stadtgesellschaft Braunschweigs im Schnitt sogar anderthalb Jahre jünger als im übrgen Flächenland, wo sich die Altersentwicklung auf einer etwas steileren Kurve abzeichnet. Auf 100 Braunschweiger im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren kamen 2021 rechnerisch 33 im Rentenalter. Bundesweit lag dieser Altenquotient bei 37,3.

Menschen im Alter ab 65 stellen mit 53.000 Einwohnern rund ein Fünftel der gesamten Stadt­bevölkerung (251.000 Einwohner) dar.

80 Prozent der Pflege leisten Angehörige

Der Pflegebedarf wird auch in Braunschweig in den nächsten Jahren weiter steigen. Zugleich wird sich der Mangel an Pflegekräften weiter zuspitzen. Wobei es zu 80 Prozent – und zumeist weibliche – Angehörige sind, die die Pflege leisten. Die Zahl derer, die ohne professionelle Unterstützung pflegen, ist in Braunschweig in den vergangenen Jahren sogar um 124 Prozent von 3.921 auf 8.804 gestiegen.

„Hingegen blieb die Zahl von Heimbewohnern mit einem Anstieg von 2.436 in 2015 auf 3.105 in 2021 beziehungsweise 2 Prozent relativ konstant“, heißt es im Pflegebericht. Woraus folge: Der steigende Pflegebedarf werde vor allem durch Angehörige aufgefangen. Heimplätze bleiben zum Teil aber auch unbelegt, weil das nötige Pflegepersonal fehlt.

Der Ausblick für Braunschweig: Um die bestehenden Pflegeangebote zu stärken, empfehlen die Verfasser des Pflegeberichts die Intensivierung der Personal-Akquise im In- und Ausland. Bezahlbarer Wohnraum sei dabei ebenso wichtig wie eine verschlankte Bürokratie, um etwa ausländischen Bewerbern schneller zum Aufenthalt und zur Anerkennung des im Heimatland erworbenen Berufsabschlusses zu verhelfen.

Pflegeschüler kommen aus 38 Ländern

Die Ausbildung von Pflegekräften sehen die Verfasser als weiteren Schwerpunkt. Wiederum führt der Blick ins Ausland. Pflegeschülerinnen und -schüler würden schon jetzt erfolgreich im Ausland geworben, heißt es. Berufsanwärter kommen aktuell aus 38 Ländern von Afghanistan bis Zentralafrika.

Doch noch bleiben Schulplätze in der Pflege offenbar unbesetzt: Laut einer Erhebung waren 2023 in Braunschweig zum Stichtag 30. April insgesamt nur 632 Schulplätze von 900 Plätzen belegt. Ein Potenzial von 268 Plätzen sei also nicht genutzt worden.

Auch die Zivilgesellschaft ist gefordert

Neu gedacht werden sollte dem Bericht zufolge auch die Versorgungsstruktur in der Altenpflege. Ideen gibt es. Seniorenheime könnten sich zum Beispiel mit ihren Angeboten wie Bewegungsförderung, Kantine oder Physiotherapie für Bewohner des Quartiers öffnen. Ein weiteres Zukunftsmodell: quartiersnahe betreute Wohnformen inklusive ambulanter Pflege. Dabei gehe es auch um eine „Verzahnung mit informellen und familiären Netzwerken in den Quartieren“.

Prävention von Pflegebedürftigkeit, ehrenamtliches Engagement zur Unterstützung Hilfsbedürftiger, mehr Unterstützung im Alltag der zu Hause lebenden Senioren: All das soll ebenfalls dazu beitragen, die sich auftuende Pflege-Lücke zu schließen. Projekte wurden in Braunschweig bereits auf den Weg gebracht. Klar ist: Profis allein werden den Pflegebedarf nicht decken können. Ohne die Zivilgesellschaft wird es nicht gehen.

