Braunschweig. Wenn ältere Menschen Unfälle verursachen, ist die Aufregung groß. Wird hier vorschnell geurteilt? Ein 84-Jähriger testete sein Können.

Wie fit bin ich noch, wenn es um das Autofahren geht? Schaffe ich noch den Schulterblick? Weiß ich noch, welche Verkehrszeichen vorrangig zu beachten sind? Senioren können sich beim Kurs der Verkehrswacht Braunschweig „Fit im Auto“ testen. Gerade erst hat der Verein neue Kurse für das laufende Jahr mit ins Programm genommen. Das Interesse scheint enorm zu sein.

Simulierte Prüfungsfahrt durch Braunschweigs Innenstadt

Diese Redaktion durfte Friedhelm Uhlenhut aus Braunschweig begleiten. Der 84-Jährige bestritt unter den wachsamen Augen von Fahrlehrer Bodo Sperlich aus Hildesheim eine simulierte Fahrprüfung und nahm im Anschluss am Sicherheitstraining von Lutz Dietrich teil. Was ist die richtige Sitzposition und was die richtige Lenkradhaltung? Wie sollte ich meine Waren im Auto verstauen? Und wie sollte eine Vollbremsung aussehen? Alles Fragen, die von Dietrich geklärt und in einem Praxistest geprüft wurden.

Immer wieder wird die Debatte über die Fahrtüchtigkeit von Senioren geführt. In anderen europäischen Ländern gibt es ab einem gewissen Alter verpflichtende Tests, deren Ergebnisse auch den Behörden gemeldet werden. Deutschland, hier insbesondere Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), lehnt das ab. Er setzt auf freiwillige Angebote und spricht von Altersdiskriminierung.

Friedhelm Uhlenhut ist passionierter Autofahrer. Mit seinen 84 Jahren ist er nach eigenen Angaben auf den Führerschein angewiesen, da er seine kranke Frau versorgen muss. © FMN | Bernward Comes

Die polizeiliche Statistik belegt allerdings, dass zwei Gruppen überdurchschnittlich oft in Unfälle verwickelt sind. Das sind zum einen die Fahranfänger zwischen 18 und 14 Jahren, hier insbesondere die männlichen Fahrer, und zum anderen die Generation Ü-75. Beide Gruppen sind laut Polizei öfter als andere Alterskohorten Schuld, wenn es auf der Straße kracht.

Schreckliche Unfälle sorgen immer wieder für Schlagzeilen

Am Wochenende sorgte ein Unfall im ostfriesischen Wittmund für Schlagzeilen, bei dem acht Personen verletzt worden waren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein 90-Jähriger zuvor beim Einbiegen auf eine Bundesstraße ein anderes Auto übersehen haben.

Auch in Berlin war es Anfang März zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem zwei Menschen getötet worden waren. Ein 83-Jähriger soll demnach eine Touristin und ihren Kinderwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einer Straße erfasst haben, die Frau starb noch am Unfallort, das Kind etwas später.

„Testfahrer“ ist seit 1958 im Besitz des Führerscheins

Der Braunschweiger „Testfahrer“ Uhlenhut verriet unserer Zeitung, dass er schon mehrmals an dem Kurs teilgenommen hat. Er sei auf seinen Führerschein, den er im Jahr 1958 gemacht hatte, angewiesen, weil er seine immobile Frau zu versorgen hätte. Ob ihn jemand dazu „gezwungen“ habe? „Nein, ich will das selbst wissen.“

Ein kurzes Video zeigt, wie sich der Senior am Lenkrad schlug. Das Ergebnis ist für Uhlenhut der Beweis, dass er sich noch durchaus auf die Straße wagen darf. Seine Fahrfähigkeit will er aber spätestens in zwei Jahren wieder testen.