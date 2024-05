Braunschweig. Die Erwartungen des Betriebsrats haben sich erfüllt, obwohl ursprünglich mit der Schließung gerechnet wurde. Die Gläubiger-Versammlung hatte das letzte Wort.

Vor einem Monat wurde gejubelt. Das Karstadt-Großkaufhaus wird Braunschweigs Fußgängerzone erhalten bleiben. Keine Schließung. Doch alle Seiten wussten: Ob der Rettungsplan tatsächlich aufgeht, darüber wird am Ende die Gläubigerversammlung entscheiden. Das ist nun geschehen.

Wie Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus mitteilte, habe die Gläubigerversammlung, die nicht-öffentlich in Essen tagte, dem Insolvenzplan zugestimmt. Das heißt: Karstadt-Braunschweig bleibt zwar erhalten, andere Filialen müssen jedoch schließen, 1400 Arbeitsplätze werden abgebaut. Die Gläubiger müssen hingegen auf viel Geld verzichten. Die Ansprüche sollen bei mehr als 800 Millionen Euro gelegen haben. Davon werden die Gläubiger etwa zwei Prozent erhalten.

Für Karstadt-Braunschweig wird nun die letzte Hürde auf einem Weg genommen, von dem Betriebsratsvorsitzender Stefan Nagelschmidt ursprünglich glaubte, er werde kein gutes Ende nehmen: „Der Insolvenzverwalter hatte angekündigt, es sollten nur noch die Filialen erhalten bleiben, deren Vermieter auch alle Sanierungskosten zahlen.“ Das sei in Braunschweig nicht der Fall gewesen: „Hier gilt das Prinzip: Die Sanierungskosten werden geteilt. Unsere Annahme war darum: Diese Vereinbarung wird nur hinfällig, wenn Karstadt-Braunschweig im Zuge der Insolvenz geschlossen wird. Wir wurden positiv überrascht, dass es nicht so kommt.“

Der Karstadt-Verkauf soll im Juli erfolgen

Für Juli ist der Verkauf geplant. Ein neuer Eigentümer soll dann übernehmen. Wie geht es dann mit Karstadt-Braunschweig weiter? Der Betriebsrat sei der Auffassung: „Es muss jetzt unbedingt die Sanierung erfolgen.“ Nagelschmidt spricht von einem „zweistelligen Millionenbetrag, wobei die Baukosten steigen“. Uralt seien zum Beispiel die Innenfahrstühle. Eine Ersatzteilbeschaffung sei mittlerweile kompliziert geworden. Von den Außenfahrstühlen funktioniere nur noch einer. Soll sich das ändern, „wurden einst Kosten in sechsstelliger Höhe erwartet“.

Die Erneuerung des Parkdecks sei zwar begonnen, aber abgebrochen worden. Nagelschmidt meint: „Es wäre besser, wenn unser Parkhaus verkauft wird und einen neuen Betreiber erhält. Das würde auch die Miete senken.“ Nächtlicher Vandalismus habe in der Vergangenheit dazu geführt, „dass die von der Stadt Braunschweig angeregte Öffnung rund um die Uhr aus Kostengründen undenkbar ist“. Ein nächtlicher Bedarf bestehe natürlich: „Das wünschen sich zum Beispiel die Besucher der Komödie. Das Theater liegt praktisch direkt an der Parkhaus-Spindel.“

Was könnte bei Karstadt im Untergeschoss angeboten werden?

Nagelschmidt macht keinen Hehl daraus, kein Freund von Ideen zu sein, freie Flächen im Kaufhaus an Partner abzugeben: „Unsere Flächen sind nicht zu groß. Wir haben das gesamte Angebot, das sich einst in der Filiale Poststraße befand, auf einer halben Etage im Erdgeschoss an der Neuen Straße untergebracht. Das Untergeschoss steht leer.“ Er würde es begrüßen, wenn im Untergeschoss, „all das angeboten wird, was zu Nadel und Faden gehört. Also Kurzwaren. Es gibt einen riesigen Bedarf dafür in Braunschweig.“

Dass dies schnell gehen könnte, erwartet der Betriebsratsvorsitzende nicht: „Wahrscheinlich muss erst das Gebäude selbst saniert werden, bevor sich an der Neuen Straße das Untergeschoss wieder füllt.“

