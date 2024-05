Braunschweig. Wo wird aktuell gebaut? Welche Baugebiete werden zurzeit geplant? Hier hat die Vermarktung gerade begonnen.

Die Stadt Braunschweig geht weiterhin von einem hohen Bedarf an Wohnraum in Braunschweig aus. Der Rat der Stadt hat im September vergangenen Jahres die aktualisierte Wohnraum-Bedarfsanalyse beschlossen: Demnach soll rückwirkend von 2020 bis 2035 Planungsrecht für 12.200 Wohnungen geschaffen werden. Ein Teil ist schon umgesetzt.

Die meisten Wohnungen sollen künftig in Mehrfamilienhäusern entstehen, aber auch Ein- und Zweifamilienhäuser sind vorgesehen. Der Fokus liegt auf bezahlbarem Wohnraum. Deswegen gilt bei allen neuen Bauprojekten, dass 30 Prozent der Wohnfläche sozialer Wohnraum sein müssen. Weitere 10 Prozent sollen für das mittlere Preissegment bereitgestellt werden.

Wir geben Ihnen hier einen umfassenden Überblick zu den Baugebieten in Braunschweig inklusive Informationen zu den Investoren/Bauträgern und möglichen Fertigstellungsterminen, soweit dies bekannt ist.

Hier wird aktuell in Braunschweig gebaut Hier geht es als nächstes weiter: Wenden-West und Hondelage Diese Baugebiete sind bewilligt, es gibt aber noch keine Termine Diese Baugebiete liegen wegen Rechtsstreitigkeiten auf Eis Diese Baugebiete werden geplant

1. Hier wird aktuell in Braunschweig gebaut

In vier großen Baugebieten laufen zurzeit Arbeiten: In den Baugebieten „Heinrich der Löwe“ in Rautheim und „Dibbesdorfer Straße“ in Querum gehen die Arbeiten in den nächsten Monaten voraussichtlich dem Ende entgegen. Im Baugebiet in Stöckheim baut die städtische Nibelungen Wohnbau zurzeit mehr als 70 Sozialwohnungen, ein Privatinvestor errichtet 30 Eigentumswohnungen. Im Nördlichen Ringgebiet wird der zweite Bauabschnitt bald abgeschlossen sein, dann folgt der dritte.

Ein Blick auf das Nördliche Ringgebiet, hier der Abschnitt zwischen Am Nordpark und Gotenweg (Stand: Januar 2024). Im ersten Bauabschnitt sind hier 500 Wohnungen entstanden. Der zweite Bauabschnitt mit weiteren 500 Wohnungen ist bald abgeschlossen. Im dritten Bauabschnitt, der jetzt vorbereitet wird, sind noch einmal 320 Wohnungen vorgesehen. © regios24 | Stefan Lohmann

Nördliches Ringgebiet: In Braunschweigs größtem Neubaugebiet wird bald der zweite Bauabschnitt mit 500 Wohneinheiten abgeschlossen sein, nachdem auch im ersten Bauabschnitt schon 500 Wohnungen fertiggestellt worden waren. Stark vertreten sind dort unter anderem die städtische Nibelungen Wohnbau GmbH, die Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG) und die Baugenossenschaft Wiederaufbau – sie haben viele Sozialwohnungen gebaut. Auch eine Wohngemeinschaft der Lebenshilfe und eine Wohnpflegegemeinschaft des Vereins Ambet sind entstanden. Die Planung für den dritten Bauabschnitt am Jütenring mit 216 Wohnungen und einem Altenpflegeheim läuft – die Erschließung soll möglichst 2025 erfolgen.

Ansicht vom Baugebiet Neue Nordstadt in Braunschweig. Der noch zu erschließende dritte Bauabschnitt am Jütenring liegt zwischen den Straßen Nordanger, Gotenweg und dem Ringgleis („Am Nordpark“). © FMN | Bernward Comes

Stöckheim-Süd: Ganz im Süden der Stadt gehen die Arbeiten im Stöckheimer Baugebiet allmählich auf die Zielgerade. Die städtische Nibelungen Wohnbau GmbH errichtet zurzeit in Modulbauweise zwei Häuser mit 73 Sozialwohnungen (Wohnberechtigungsschein). Die Vermarktung beginnt im Sommer, die Fertigstellung ist für den Herbst geplant. Ein weiteres Grundstück mit 19 Sozialwohnungen ist dem Unternehmen zufolge in der Planungsphase – Baubeginn soll noch in 2024 sein, Fertigstellung ab Mitte 2026. Außerdem baut der Architekt Philipp Nocke 30 Eigentumswohnungen. Die ersten sollen voraussichtlich im Sommer dieses Jahres fertiggestellt sein, kündigt er an.

Ebenfalls im Neubaugebiet Stöckheim-Süd entstehen derzeit Mehrfamilienwohnhäuser mit Eigentumswohnungen des Architekten Philipp Nocke am Schiefen Berg (Stand: Januar 2024). © regios24 | Stefan Lohmann

„Heinrich der Löwe“: Vor rund fünf Jahren sind die ersten Familien ins Neubaugebiet „Heinrich der Löwe“ in Rautheim gezogen. 2023 hat nach Verzögerungen die von vielen Eltern langersehnte Kita eröffnet. Zurzeit werden noch Mehrfamilienhäuser gebaut. Zur voraussichtlichen Fertigstellung hat sich die „Wohnen Heinrich der Löwe GmbH“ (MT Massivhaus und Kanadabau) auf Anfrage nicht geäußert. Am Ende wird es auf dem Ex-Kasernengelände fast 700 Wohnungen geben, deutlich mehr als die 400, die angedacht waren. Das hat Folgen für die Infrastruktur (Verkehr, Kita, Schule). Stadt und Investor haben sich daher in einem außergerichtlichen Vergleich auf Maßnahmen verständigt.

Neubaugebiet „Heinrich der Löwe“: Hier entstehen weitere Mehrfamilien-Wohnblöcke am Vincent-van-Gogh-Ring (Stand: Januar 2024). © regios24 | Stefan Lohmann

Dibbesdorfer Straße: In Querum entstehen an der Dibbesdorfer Straße insgesamt rund 260 Wohnungen. Ein Großteil davon steht bereits, etliche Bewohner sind schon eingezogen. Eine Kita wurde im November 2023 eröffnet. Zum aktuellen Stand und zur voraussichtlichen Fertigstellung hat sich MT Massivhaus auf Anfrage nicht geäußert. Auch hier war es – ähnlich wie im Baugebiet „Heinrich der Löwe“ – zu einer deutlichen Erhöhung der Wohneinheiten gekommen. Vor allem mit Blick auf das Verkehrsaufkommen gibt es Bedenken. Die Stadt hatte daher ein Verkehrsgutachten beauftragt. Darin wird unter anderem eine Ampel im Bereich Bevenroder Straße/Dibbesdorfer Straße empfohlen.

Dibbesdorfer Straße: Hier entstehen derzeit weitere Mehrfamilien-Wohnblocks an der Kornblumenstraße. Links im Bild ist die neue Kita zu sehen (Stand: Januar 2024). © regios24 | Stefan Lohmann

Auch etliche kleine Bauvorhaben werden zurzeit umgesetzt. Ein Beispiel dafür ist am Hüttenweg in Lamme zu finden. Der Braunschweiger Unternehmer Kai Blome und der Architekt Gunther Fricke realisieren dort ein Bauprojekt namens „Klauenberger Wiesen“. Es handelt sich um zwei Mehrfamilienhäuser mit zwölf Eigentumswohnungen. Die Wohnflächen liegen demnach bei 93 bis 165 Quadratmetern.

Baugebiet Wenden-West: Die Veltenhöfer Straße (zwischen Veltenhof/Hansestraße und Wenden), an der das Baugebiet liegt, ist wegen der umfangreichen Bauarbeiten schon seit vielen Monaten gesperrt, soll jedoch bald geöffnet werden. (Stand: Ende Februar 2024). © FMN | Bernward Comes

2. Hier geht es als nächstes weiter: Wenden-West und Hondelage

Wenden-West: Als nächstes städtisches Baugebiet geht Wenden-West mit dem ersten Bauabschnitt an den Start. Die Erschließung im ersten Bauabschnitt wurde im April beendet. Die Vermarktung beginnt in der ersten Jahreshälfte 2024. Verantwortlich ist die städtische Grundstücksgesellschaft. Erstes Vermarktungssegment werden laut der Stadtverwaltung Gewerbeflächen und Flächen für Doppel- und Reihenhäuser sein. Es handelt sich zunächst um circa 23 Wohneinheiten. Außerdem sind dort 155 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Schon seit Jahren drängt die Politik in Wenden auch auf die Umsetzung eines Projektes zum Betreuten Wohnen. Hierzu werden Foitzik zufolge Gespräche mit der Nibelungen Wohnbau geführt, um eine Umsetzung zu prüfen.

Baugebiet Wenden-West Bauabschnitt I+II © FMN | Jürgen Runo

Neben dem Wohnungsbau entstehen im ersten Bauabschnitt in Wenden-West auch Gewerbeflächen. Deren Vermarktung kann der Stadt zufolge voraussichtlich auch in der ersten Jahreshälfte erfolgen. Der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Braunschweig Zukunft lägen rund 30 Anfragen von Unternehmen vor, sagt Stadtsprecher Adrian Foitzik. Der Verkauf wird auch hier über die städtische Grundstücksgesellschaft abgewickelt. „Absehbar werden mit den in Wenden-West entstehenden circa 9,3 Hektar Gewerbefläche nicht alle Bedarfe flächensuchender Unternehmen bedient werden können.“

So viele Wohnungen wurden in Braunschweig in den vergangenen Jahren fertiggestellt. © FMN | Jürgen Runo

Der Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitt in Wenden-West mit 700 Wohneinheiten (davon rund 90 Einfamilienhäuser) wird Anfang 2024 ausgelegt, abschließend muss die Politik abstimmen – es soll Braunschweigs erstes klimaneutrales Baugebiet werden. Möglich sind zudem ein dritter und ein vierter Bauabschnitt, mit Platz für bis zu 300 weitere Wohneinheiten. Insgesamt käme Wenden-West damit auf 1200 Wohneinheiten, mit zwei Kitas und einem Supermarkt.

Hondelage: An der Straße Hinter dem Berge, unterhalb des Sportgeländes des MTV Hondelage, beginnt demnächst die Erschließung (Stand: Januar 2024). © FMN | Bernward Comes

Hondelage: Am Ortsrand von Hondelage entwickelt die Fibav GmbH aus Königslutter ein Baugebiet mit rund 35 Wohneinheiten. Vorgesehen sind entsprechend der Bebauung im Umfeld Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Es geht um das Gelände zwischen dem Sportplatz und der Straße Hinter dem Berge. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt, soll die Erschließung voraussichtlich im Mai dieses Jahres beginnen und bis Jahresende fertiggestellt sein. Die Vermarktung hat im März begonnen. Der Hochbau könne je nach Wetterlage und Fertigstellung der Erschließung voraussichtlich im Dezember 2024 oder im Januar nächsten Jahres starten.

Blick auf das geplante Baugebiet auf dem ehemaligen Pressehaus-Gelände am Mittelweg (Richtung Nordstraße/Mittelweg): 300 Wohneinheiten sollen hier entstehen (Stand: Januar 2024). © regios24 | Stefan Lohmann

3. Diese Baugebiete sind bewilligt, es gibt aber noch keine Termine

Mittelweg: Auf dem früheren Pressegelände am Mittelweg sind rund 300 Wohneinheiten vorgesehen, ebenso eine Kita und Gewerbeeinheiten. Die Jochen-Staake-Stiftung und die Volksbank Brawo Projekt GmbH entwickeln das Vorhaben gemeinsam. Die Erschließungsarbeiten sind abgeschlossen. Noch vor einiger Zeit hatten die Projektpartner den Beginn des Hochbaus für 2023 angekündigt. Aktuell heißt es: „Unsere Planungen schreiten voran. Leider können wir aber noch keine konkreten Termine benennen.“

Am Rand des Baugebiets auf dem Gelände des ehemaligen Pressehauses am Mittelweg hat ein anderer Investor bereits vier neue Doppelhaushälften an der neu angelegten Straße Tuchmacherring fast fertiggestellt (Stand: Januar 2024). © regios24 | Stefan Lohmann

Auf einem kleinen Teilstück am Rand des Gebietes hat unterdessen die Braunschweiger AB Immobilienprojekt GmbH & Co. KG vier Doppelhäuser errichtet.

Im geplanten Baugebiet am Holzmoor in Querum hat sich bislang noch nichts getan (Stand: Januar 2024). © regios24 | Stefan Lohmann

Holzmoor: Seit 2021 gibt es grünes Licht für das Baugebiet am Holzmoor in Querm. 650 Wohnungen sollen dort im ersten Schritt entstehen. Perspektivisch könnten auch noch mehr möglich sein. Die Borek Immobilien GmbH plant zurzeit die Erschließung. Zum aktuellen Stand teilt das Unternehmen mit: „Leider führt das Genehmigungserfordernis der Deutschen Bahn zur Querung der Gleise für Leitungen weiterhin zu einer Verzögerung der Erschließungsplanung. Sobald diese Genehmigung vorliegt, werden wir unseren weiteren Zeitplan anpassen.“ Das Neubaugebiet soll einen Ringgleis-Anschluss erhalten, und auch der geplante Radschnellweg nach Wolfsburg soll in der Nähe verlaufen.

Das geplante Baugebiet Kälberwiese im Westlichen Ringgebiet liegt auf Eis. © regios24 | Stefan Lohmann

4. Diese Baugebiete liegen wegen Rechtsstreitigkeiten auf Eis

Bei drei Baugebieten, denen die Politik schon vor Jahren zugestimmt hatte, ist wegen juristischer Auseinandersetzungen nach wie vor ungewiss, wann sie realisiert werden können.

Kälberwiese/Feldstraße und An der Schölke: Die geplanten benachbarten Baugebiete Kälberwiese/Feldstraße (320 Wohnungen im ersten Bauabschnitt) und An der Schölke (50 Wohneinheiten) im Westlichen Ringgebiet gehören weiter zu den Langzeitprojekten, weil Anwohner sich dagegen wehren. Zur Kälberwiese liegt seit Herbst ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vor, wonach wegen formaler Mängel Nachbesserungen nötig sind. Der Bebauungsplan muss neu ausgelegt werden. Die Stadt teilt auf Anfrage mit, die Prüfung habe begonnen – aufgrund der Komplexität von Gutachten könne man aber noch keinen Zeitplan nennen.

Eine Entscheidung des Gerichts zum Baugebiet „An der Schölke“ war zuletzt für 2024 angekündigt worden, diese soll noch abgewartet werden. Investor ist dort die Fibav GmbH.

Trakehnenstraße in Stöckheim: Auf dem Feld rechts soll das Neubaugebiet entstehen. © Regios24 | Stefan Lohmann

Trakehnenstraße: Für das Baugebiet Trakehnenstraße (rund 280 Wohneinheiten) in Stöckheim muss der Bebauungsplan nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg aktualisiert und neu ausgelegt werden. Zum Zeitplan sagt Foitzik: „Das weitere Vorgehen befindet sich in der Abstimmung, daher können wir dazu derzeit keine Aussage treffen.“

Ernst-Amme-Straße: Komplett auf Eis liegt auch das geplante Baugebiet an der Ernst-Amme-Straße im Westlichen Ringgebiet mit 330 Wohnungen. Die Stadt hat die Planungen gestoppt. Der Investor will verschiedene Vorgaben der Stadt nicht erfüllen.

5. Diese Baugebiete werden zurzeit in Braunschweig geplant

Für etliche große Bauvorhaben erstellt die Stadt zurzeit Bebauungspläne. Dazu gehört zum Beispiel das Bahnhofsquartier vor dem Hauptbahnhof. Und auf dem großen Gelände hinter dem Bahnhof soll die Bahnstadt entstehen – Braunschweigs Megaprojekt. Allein auf dem Areal des Hauptgüterbahnhofs, wo kürzlich ein Architekturwettbewerb stattgefunden hat, könnten bis zu 1200 Wohnungen entstehen.

Geplantes Baugebiet an der Glogaustraße (links) in Melverode auf dem vorderen Teil der Bezirkssportanlage. Im Hintergrund rechts das Vereinsheim des SV Melverode-Heidberg (Aufnahme vom April 2022). © regios24 | Stefan Lohmann

Glogaustraße: Auf einem nicht mehr benötigten Teil der Bezirkssportanlage an der Glogaustraße in Melverode soll ein Baugebiet mit rund 120 Wohneinheiten entstehen. Angedacht sind Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser. Außerdem ist dort auch Braunschweigs erste Tiny-Haus-Siedlung vorgesehen. Dahinter steht die Arbeitsgruppe „Wandelwohnpark“ des Vereins Reka, der sich für minimalistisches Wohnen starkmacht. Laut der Stadtverwaltung wird bis zur Sommerpause 2024 der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan angestrebt. Möglichst 2025 soll das Gebiet erschlossen und entwickelt werden. Die Stadt beabsichtigt, die Grundstücke parallel über Konzeptvergaben zu veräußern.

Auf dem Gelände des bald ausgedienten Krankenhauses an der Holwedestraße soll ein neues Quartier entstehen. © Braunschweiger Zeitung | Bernward Comes

Holwedestraße: Für die Neugestaltung des Areals an der Holwedestraße im Westlichen Ringgebiet wird zurzeit der Bebauungsplan erarbeitet. Das geschieht auf Basis des Siegerentwurfs des Wettbewerbs im Jahr 2022: Gewonnen hatte das Braunschweiger Planungsbüro Jensen und Hultsch Architekten zusammen mit dem Berliner Landschaftsarchitekturbüro Studiofutura (Matteo Basta). „Wann wir die Satzung in die Gremien geben können, können wir derzeit noch nicht belastbar sagen. Erste Beschlüsse sind für 2025 geplant“, so die Stadtverwaltung.

300 Wohnungen sind dort vorgesehen, unter anderem auch für gemeinschaftliches Wohnen , Studierendenwohnen und betreutes Wohnen. 30 Prozent müssen geförderter Wohnungsbau sein, also Sozialwohnungen. Geplant sind außerdem eine Kita, ein Jugendzentrum und ein Seniorenzentrum, ein Quartiersplatz mit Quartierszentrum als zentralem Anlaufpunkt, außerdem Dienstleistungsangebote, Büros, Ateliers, Gastronomie, Ausbildung sowie auch Kinder- und Jugendspielflächen. Das denkmalgeschützte Hauptgebäude bleibt erhalten, darüber hinaus auch noch einige weitere Gebäude wie zum Beispiel die Dr.-von-Morgenstern-Berufsschule. Etliche Gebäude sollen abgerissen werden.

Der Komplex, in dem bis vor Kurzem die Landesschulbehörde untergebracht war, soll abgerissen werden. Ein neues Quartier ist geplant. Unabhängig davon soll links angrenzend schon in Kürze ein Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen entstehen. © FMN | Bernward Comes

Wilhelmstraße: Entlang der Wilhelmstraße in der nördlichen Innenstadt wird sich in den nächsten Jahren einiges verändern. Zum einen baut die Wolfsburger Moretti Wohn- und Bauprojekte GmbH dort in einer Baulücke neben Sozialgericht und Verwaltungsgericht 30 Eigentumswohnungen. Zum anderen macht der Auszug der Landesschulbehörde den Weg frei für eine neue Entwicklung. Die Stadt plant den Abriss des Behördengebäudes und Neubauten mit bis 100 Wohneinheiten (überwiegend Mietwohnungen) Raum für Geschäfte und Dienstleister im Erdgeschoss. Ein externer Investor soll das Projekt übernehmen. Im Laufe von 2024 soll zunächst der Wert des Grundstücks ermittelt werden. Dann erfolgt die Ausschreibung einer Konzeptvergabe.

Auf dem Campus Nord am Bienroder Weg soll der Co-Living-Campus entstehen. © regios24 | Stefan Lohmann

Co-Living-Campus: Der Co-Living-Campus am Bienroder Weg ist ein gemeinsames Projekt von Stadt und TU mit Unterstützung des Landes. Geplant sind dort neue Formen des Wohnens, Arbeitens, Forschens und der Gemeinschaft. Erste Info- und Beteiligungsveranstaltungen haben bereits stattgefunden. Im März folgte der „Co_Wettbewerb“ am Campus Nord. Dabei haben Studierende der TU Braunschweig in Zusammenarbeit mit Büros mit dem Schwerpunkt ,partizipative Stadtentwicklung‘“ stadtplanerische Ideen erarbeitet. „Die Ergebnisse sollen innerhalb eines kooperativen Gutachter-Verfahrens nach Überarbeitung einem Gremium präsentiert werden. Flankiert wird die Arbeitsphase des Co_Wettbewerb von öffentlichen Terminen vor Ort“, heißt es seitens der Stadt.

Alte Gärtnerei: Wo einst am Lindenberg Gewächshäuser genutzt wurden, sollen künftig viele Menschen wohnen. © FMN | Jörn Stachura

Alte Gärtnerei: Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei an der Rautheimer Straße im Lindenberg, die 2016 geschlossen wurde, sollen rund 140 Wohneinheiten entstehen, der Großteil davon in Mehrfamilienhäusern. Die Stadtverwaltung teilt zum aktuellen Stand mit: „Der Fortschritt des Bebauungsplanverfahrens liegt in der Hand des privaten Erschließungsträgers. Die Verwaltung geht davon aus, dass in 2024 maßgebliche Fortschritte erzielt werden und der Satzungsbeschluss als Startgrundlage getroffen werden kann.“ Im kommenden Jahr könnte dann möglicherweise die Erschließung erfolgen. Künftig soll ganz in der Nähe die neue Stadtbahntrasse nach Rautheim verlaufen.

Am Westrand von Rautheim soll zwischen dem Lehmweg (hier rechts) und der Straße Am Rautheimer Holze ein neues Baugebiet entstehen. © FMN | Bernward Comes

Rautheim-Möncheberg: Ein Baugebiet mit rund 800 Wohneinheiten soll in den nächsten Jahren am Westrand von Rautheim entstehen, vorwiegend mit Mehrfamilienhäusern, aber auch mehrgeschossigem Wohnungsbau. 2022 hatte die Politik grünes Licht für den Beginn der Planung gegeben. Es soll von der städtischen Grundstücksgesellschaft erschlossen und vermarktet werden. 30 Prozent der Wohnfläche soll als geförderter Wohnungsbau und 10 Prozent im mittleren Preissegment umgesetzt werden. Das Vorhaben ist bei Anwohnern umstritten. Die Bürgerinitiative „Der Acker bleibt“ protestiert gegen die Baupläne – bislang erfolglos. Nach aktuellem Stand (Ende 2023) sollen die Planungen für das Baugebiet und auch für die neue Stadtbahntrasse nach Rautheim im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Sie soll parallel zum Baugebiet laufen. Danach folgen Beschlüsse der politischen Gremien und die gesetzlich vorgesehen Phasen der Bürgerbeteiligung im Bebauungsplanverfahren beziehungsweise im Planfeststellungsverfahren. Mit einem Baubeginn ist laut Stadt vor 2028 nicht zu rechnen.

Baugebiet Rautheim-Möncheberg. Der Vorentwurft der Stadtplanung in Braunschweig © FMN | Jürgen Runo

Volkmarode: 200 bis 300 Wohneinheiten könnten dort laut der Stadtverwaltung entstehen. Die Planungen waren etliche Jahre auf Eis gelegt, doch jetzt nimmt das Thema wieder etwas Fahrt auf. Es geht um das Gelände des geschlossenen Roller-Marktes und des verwaisten Verkehrsübungsplatzes.

Bei neuen Baugebieten gelten strenge Vorgaben für Investoren

Für alle bereits beschlossenen Bauprojekte gilt eine Quote von 20 Prozent gefördertem Wohnraum (Sozialwohnungen). Bei allen neuen Vorhaben müssen die Investoren eine Quote von 30 Prozent realisieren. Diese Forderung ist auch Teil des neuen Baulandmodells, das der Rat im Juli 2022 beschlossen hat (bei Ablehnung durch CDU, FDP und AfD).

Das Baulandmodell soll dafür sorgen, dass die Stadt Flächen bevorraten und klar bestimmen kann, was und wie gebaut wird. Das heißt: Wer Flächen zu Wohnbauland entwickeln will, muss mindestens 50 Prozent davon an die Stadt verkaufen – zu einem Preis, der nicht verhandelbar ist.

Neben der 30-Prozent-Quote für sozialen Wohnungsbau müssen mindestens weitere 10 Prozent für das mittlere Preissegment angeboten werden. Maximal die Hälfte des frei finanzierten Wohnungsbaus darf in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Es muss innerhalb einer festgelegten Frist gebaut werden. Der Erwerbspreis wird so festgelegt, dass der Eigentümer mindestens ein Drittel der Wertsteigerung des Bodens erhält.

Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals 2022 und wird seitdem regelmäßig aktualisiert.

