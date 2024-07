Esterwegen. Strohballen im Emsland fangen Feuer, dies sorgt für einen stundenlangen Einsatz. Zudem berichtet die Polizei von Unfällen in Niedersachsen.

Aus noch ungeklärter Ursache sind rund 130 Strohballen in Esterwegen (Landkreis Emsland) in Brand geraten. Die Ballen lagen am Samstagabend am Feldrand, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit ermittelt.

19-Jährige bei Überholmanöver schwer verletzt

Eine junge Autofahrerin ist beim Überholen auf einer Landstraße bei Rastede (Landkreis Ammerland) verunglückt. Die 19-Jährige kam mit ihrem Wagen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der Polizei zufolge wollte die Fahrerin in der Nacht mehrere vorausfahrende Autos auf einmal überholen. Zu den weiteren Beteiligten gab es zunächst keine Angaben.

Mann schlägt Polizisten bei Fluchtversuch ins Gesicht

Ein 29 Jahre alter Polizist ist bei einem Einsatz im Landkreis Friesland von einem Mann geschlagen und leicht verletzt worden. Bereits Donnerstagnacht musste die Polizei Jever den 43-Jährigen in Gewahrsam nehmen, weil er betrunken und orientierungslos auf einem Grundstück herumirrte, wie die Polizei heute mitteilte.

Am Freitag wurde der Mann entlassen und ging kurz danach in einen Supermarkt. Dort öffnete er Lebensmittel und aß sie dort. Eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls wurde aufgenommen und der Mann erhielt einen Platzverweis, den er mehrfach missachtete.

Deshalb sollte der Mann erneut in Gewahrsam genommen werden. Dabei versuchte er zu fliehen und schlug dem Polizisten mit dem Unterarm ins Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt, war aber weiter dienstfähig. Der Beamte und eine Kollegin konnten den 43-Jährigen auf dem Boden fixieren. Danach kam er in Gewahrsam und wurde nach der Ausnüchterung entlassen.

Schwerverletzter nach Überholversuch auf A30

Bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 30 bei Melle hat sich ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann habe ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollen, als dieses plötzlich auf die linke Spur ausscherte, teilte ein Polizeisprecher mit. Beide Autos stießen seitlich gegeneinander, wodurch der Mann, der überholte, mit seinem Wagen ins Schleudern geriet und gegen die Mittelschutzplanke prallte. Er kam in der Nacht in ein Krankenhaus.

Die A30 in Fahrtrichtung Hannover blieb ab der Anschlussstelle Melle-Ost für etwa sechs Stunden während der Rettungsarbeiten gesperrt und konnte erst gegen 08.00 Uhr wieder freigegeben werden. Warum die Person im vorausfahrenden Wagen die Spur wechselte, blieb zunächst unklar. Weitere Angaben zu den Beteiligten machte die Polizei nicht.

dpa