Syke. Außerdem berichtet die Polizei von einem großen Amphetaminfund. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen und Bremen.

Ein 13-Jähriger hat mit einem Auto in Syke südlich von Bremen einen Unfall gebaut. Der Minderjährige sei am Dienstag beim Abbiegen zu schnell gewesen und mit einem Lastwagen zusammengeprallt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Wie der Junge an die Autoschlüssel gekommen war, blieb zunächst unklar. Fraglich war zudem, wem das genutzte Auto eigentlich gehört. Zeugen hielten den 13-Jährigen, der nach dem Unfall den Angaben nach zunächst fliehen wollte, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Auf den Jungen und den Besitzer des Autos könnten Strafanzeigen zukommen.

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß mit Autos im Kreis Rotenburg

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall im Landkreis Rotenburg verletzt worden. Zwei Autos kollidierten am Nachmittag auf der Kreisstraße 139 zwischen Ippensen und Ahrenswohlde aus bisher ungeklärten Gründen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der eine Wagen landete anschließend auf einem nahe gelegenen Feld. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Straße musste für Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Drogenfahnder beschlagnahmen mehr als 160 Kilo Amphetamine im Kreis Lüneburg

Bei Wohnungsdurchsuchungen hat die Polizei im Landkreis Lüneburg mehr als 160 Kilogramm Amphetamine sichergestellt. Die Drogen haben einen Wert auf dem Schwarzmarkt von mehr als einer Million Euro, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßlichen Händler, zwei Männer im Alter von 21 und 29 Jahren sowie eine 26 Jahre alte Frau, wurden im Zuge der Durchsuchungen festgenommen.

Sie stehen laut den Ermittlern im Verdacht, „in erheblichem Umfang“ mit Amphetamin und Marihuana gehandelt zu haben. Nachdem ihre Personalien festgestellt wurden, kam das Trio später wegen fehlender Gründe für eine Untersuchungshaft wieder auf freien Fuß.

Für die Durchsuchungen von vier Wohnungen in den Samtgemeinden Amelinghausen und Ilmenau am Dienstag rückte die Polizei nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Neben den Amphetaminen beschlagnahmten die Fahnder weitere Drogen und Beweismaterial. Die Beamten ermitteln und wollen auch mögliche weitere Beteiligte identifizieren.

