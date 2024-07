Bremen. Warum der Mann ertrank, ermittelt nun die Polizei. Diese und weitere Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen und Bremen im Überblick.

Auf der Suche nach einem Ball ist ein junger Mann im Bremer Werdersee ertrunken. Der 27-Jährige konnte nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann spielte am späten Samstagabend mit seinen Freunden am Badestrand Volleyball. Als der Ball in den See fiel, begab er sich ins Wasser und sank rund 20 Meter vom Ufer entfernt unter Wasser.

Rettungsschwimmer, Polizei und Feuerwehr suchten nach ihm, auch ein Boot wurde eingesetzt. Ein ehrenamtlicher Rettungstaucher entdeckte den leblosen Körper einige Zeit später. Eine Reanimation blieb erfolglos. Freunde des Verstorbenen wurden in einem Krankenhaus von Seelsorgern betreut. Die Polizei ermittelt nun, warum der Mann aus Afghanistan ums Leben kam.

Zwei Rennradfahrer stürzen schwer wegen eines Rehs im Kreis Rotenburg

Ein Reh hat zwei Rennradfahrer auf der Landesstraße 132 bei Bülstedt in der Samtgemeinde Tarmstedt im Landkreis Rotenburg (Wümme) schwer zu Fall gebracht. Das Duo war am Sonntagmittag in Richtung Steinfeld unterwegs, als das Tier aus dem rechten Seitenraum auf die Fahrbahn sprang, wie die Polizei mitteilte.

Die Radfahrer konnten nicht mehr ausweichen und stürzten auf die Fahrbahn. Die beiden 56 Jahre alten Männer zogen sich schwerste Verletzungen im Bereich des Kopfes und Oberkörpers zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete am Unfallort.

Schüler sollen Jugendliche im Kreis Wesermarsch rassistisch beleidigt haben

Während einer Klassenfahrt in der Gemeinde Tossens (Landkreis Wesermarsch) sollen Schüler Jugendliche rassistisch beleidigt haben. In der vergangenen Woche kam es zu mehreren Vorfällen, wie die Polizei mitteilte. Ein 15-Jähriger wurde demnach aus einer Gruppe von 10 bis 15 Personen vergangenen Mittwoch rassistisch beleidigt. Der zweite Vorfall hat sich demnach einen Tag später ereignet, bei dem drei Frauen eine 16-Jährige mit rassistischen Äußerungen beleidigt haben sollen.

Später zeigte den Angaben zufolge eine der Frauen mehrfach den Hitlergruß. Zudem wurde laut Polizei die Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gerufen. Die Hintergründe waren zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der verhetzenden Beleidigung und sucht nach Zeugen.

