Braunschweig. Die Gewerkschaft Verdi ruft in Niedersachsen und Bremen zum Warnstreik auf. Diese Banken sind auch in unserer Region betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag zum ganztägigen Warnstreik im privaten Bankengewerbe auf. Laut Mitteilung sind Beschäftigte folgender Unternehmen betroffen: Deutsche Bank, Commerzbank, ING-DiBA, Toto Lotto Niedersachsen, BHW Bausparkasse, Postbank Finanzberatung sowie Oldenburgische Landesbank, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Sparkasse Bremen, N-Bank, LBS Landesbausparkasse NordWest und Braunschweigische Landessparkasse.

Auch Braunschweigische Landessparkasse wird am Montag bestreikt

Laut Mitteilung protestieren die Angestellten für die Erhöhung der Tarifgehälter um 12,5 Prozent, jedoch mindestens um 500 Euro. Auch für Beschäftigte soll der Gehaltsabschluss gelten. Zudem sollen Nachwuchskräfte 250 Euro mehr im Monat erhalten. Der Tarifvertrag soll 12 Monate gelten. Die Forderungen beziehen sich sowohl auf das private als auch auf das öffentliche Bankgewerbe.

Gewerkschaft mit Tarifverhandlungen unzufrieden

„Die Arbeitgeber der öffentlichen Bankinstitute haben mit ihrem Angebot in der ersten Verhandlungsrunde 9,5 Prozent auf 46 Monate eine Kampfansage gemacht, die die Beschäftigten mit einem ersten Warnstreik beantworten. Mit den jetzt angekündigten Streiks soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden“, sagt Gewerkschaftssekretärin Susanne Hylla laut Verdi-Mitteilung. Sie bemängelt, dass sich die privaten Arbeitgeber „nur unzureichend bewegt“ hätten. Am 3. Juli gehen die Tarifverhandlungen in die dritte Runde.

In Braunschweig kommt es am Montag um 1 Uhr zur Kundgebung der Streikenden auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz. Zeitgleich gibt es eine zentrale Veranstaltung in Hannover am Theater am Aegi.

red