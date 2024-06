Wilhelmshaven. Die Polizei in Wilhelmshaven nimmt einen Schießwütigen fest. Gegen den 19-Jährigen lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Das hätte er sich im eigenen Interesse besser gespart: Ein 19-Jähriger hat von seinem Balkon in Wilhelmshaven mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen - und damit die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Am Samstagabend habe der junge Mann im Stadtteil Heppens geschossen, worüber sich Nachbarn beschwert hätten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten schritten ein und stellten schließlich fest, dass gegen den 19-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag - der sofort vollstreckt wurde.

Bremen: Streit auf der Straße: Mann mit Schuss in den Fuß verletzt

Unbekannte Täter sollen einen 27-Jährigen in Bremen mit einem Schuss in den Fuß verletzt haben. Am Samstagabend sei der Mann in der Bremer Neustadt in einen Streit mit zwei Männern geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Diese waren mit ihm in einer Straßenbahn der Linie 1 unterwegs. Auf der Straße forderten sie dann Zigaretten und versuchten, sein Portemonnaie zu stehlen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem der Männer. Der andere Unbekannte zog schließlich eine Pistole und schoss dem 27-Jährigen in den Fuß - das Opfer musste operiert werden. Die beiden Männer flüchteten.

Zeugen beschrieben den Schützen als 25- bis 30-jährigen Mann, der 1,85 Meter groß sein und schwarze, längere Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben soll. Der andere Mann wurde von Zeugen ebenfalls als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß geschätzt. Beide sollen mit dem Verletzten in nichtdeutscher Sprache gestritten haben.

Bei Hannover: Fünf Verletzte bei Unfall auf Autobahn 7

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe der Anschlussstelle Berkhof im Raum Hannover sind fünf Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Am Samstag sei ein 29-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Hamburg auf ein Stauende aufgefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer sowie drei weitere Insassen des Wagens, darunter zwei sechsjährige Kinder, wurden schwer verletzt und kamen teils per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Der Fahrer des stehenden Autos, auf das der 29-Jährige aufgefahren war, verletzte sich leicht. Die Autobahn war für Bergung und Reinigung für mehrere Stunden gesperrt.

Gifhorn: Nach Ladendiebstahl ins Gefängnis

In Gifhorn ist am Samstagmittag ein 31-jähriger Ladendieb in einem Supermarkt festgenommen. Das teilte die Polizei in einer Mitteilung mit. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls gesucht wurde. Er wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt, heißt es weiter.

dpa/red