Hannover. Außerdem: Rollerfahrer stirbt bei Zusammenstoß in Ostfriesland und drei Verletzte nach Unfall in Kneheim. Der Blaulicht-Überblick.

Nach einem Wohnungsbrand in der Region Hannover ist ein 62 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Seelze ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr fand den bewusstlosen Mieter in der Wohnung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm aber nicht mehr geholfen werden konnte. Die anderen Hausbewohner waren laut Polizei von dem Brand nicht betroffen und konnten in ihren Wohnungen bleiben.

Brandermittler untersuchten die Wohnung. Es besteht der Verdacht, dass der 62-Jährige den Brand fahrlässig selbst verursacht hat. Er soll sein medizinisches Sauerstoffgerät benutzt und sich dabei eine Zigarette angezündet haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 50 000 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet. Dies sei das übliche Vorgehen, auch wenn der 62-Jährige als möglicher Verursacher gestorben ist.

Rollerfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Transporter in Ostfriesland

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist in der ostfriesischen Gemeinde Dornum (Landkreis Aurich) ein Rollerfahrer tödlich verletzt worden. Die Verletzungen des 67-Jährigen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Rollerfahrer am Montagabend von einer Straße im Ort Neßmersiel auf eine Landstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den Transporter, der dort fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der 74 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Er erlitt einen Schock.

Die Landstraße wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort, um die Unfallstelle auszuleuchten.

Drei Verletzte bei Unfall nahe Kneheim

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw auf der B213 zwischen Kneheim und Stapelfeld sind drei Menschen verletzt worden. Wie schwer die Betroffenen verletzt wurden und wie genau der Unfall passiert ist, war zunächst nicht bekannt. Wegen des Unfalls wurde die Bundesstraße am Montagabend zwischenzeitlich voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Sperrung dauerte aufgrund der Bergungsarbeiten des Lkw auch bis zum Dienstagmorgen an.

Motorradfahrer kommt von Straße ab – schwer verletzt

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist in Lingen (Landkreis Emsland) mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Er landete am Dienstagnachmittag in einem angrenzenden Graben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.

