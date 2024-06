Wolfenbüttel. Bei „Asse Aktuell“ berichtet die Bundesgesellschaft für Endlagerung über den Stand der Dinge. BZ-Reporter Andre Dolle moderiert.

Seit Monaten läuft ein Teil des Grubenwassers in der Schachtanlage Asse 2 nicht mehr dorthin, wo es die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) erwarten würde. Statt in der dafür vorgesehenen zentralen Auffangstelle in 658 Metern Tiefe landen jeden Tag mehrere Kubikmeter Wasser woanders, vor allem etwas tiefer auf der 725-Meter-Ebene. An den Einlagerungskammern des Atommülls auf der 750-Meter-Ebene wurde bisher kein Anstieg des Wasserpegels festgestellt.

Landesumweltminister Christian Meyer (Grüne) warnt bereits vor einer Umweltkatastrophe. Die BGE sieht die Lage weiterhin unter Kontrolle, spricht aber von einer „großen Herausforderung“. Am Donnerstag lädt sie um 18 Uhr zur Veranstaltung „Entwicklung des Salzwasserzutritts“ in der Eulenspiegelhalle in Schöppenstedt. Im Sonderformat der Veranstaltungsreihe „Asse Aktuell“ werde es um den Verlauf und die Ursachen der aktuellen Entwicklung gehen sowie um Notfallpläne und mögliche Auswirkungen eines stärkeren Wasserzutritts.

Moderiert wird die Veranstaltung, bei der sich die BGE-Vorsitzende Iris Graffunder und der Technische Geschäftsführer Dr. Thomas Lautsch sowie Vertreter der zuständigen Behörden auch kritischen Fragen stellen wollen, von unserem Reporter Andre Dolle.

Informationen zur Veranstaltung und zum Livestream über Youtube und Zoom gibt es auf der Internetseite der BGE.