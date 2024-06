Braunschweig. Ein Test im Internet will aufgrund des Dialektes erkennen, woher man kommt. Präzision: Nicht schlecht, aber ausbaufähig.

Ich bin Braunschweiger. Geboren und aufgewachsen in der Löwenstadt, Abstecher nach Hamburg und Bielefeld, dann wieder zurückgekehrt. Ich möchte von mir behaupten, in reinstem Hochdeutsch aufgewachsen zu sein, seltsame Wortschöpfungen, wie man sie in Süddeutschland (also knapp unter Göttingen) so hört, kommen in meinem Sprachschatz nicht vor.

Als ich also den Dialekt-Test des Schweizer Tagesanzeigers gemacht habe, musste ich nicht lang überlegen. Fußball spielen heißt Fußball spielen, Paprika hat selbstredend einen femininen Artikel (die Paprika) und ein Fleischbällchen ist eine Bulette. Der Test besteht aus 24 Fragen, und weil ich mir meiner Sprache sehr sicher bin, habe ich ihn immens schnell ausgefüllt. Interessant war es aber dennoch, vor allem wegen der verschiedenen Antwortmöglichkeiten. So gibt es im deutschsprachigen Raum offenbar Menschen, die Hausschuhe auch Bambuschen, Finken oder Schluffen nennen.

Mein Leibgericht: Mauke?

Eine Steinschleuder, die ich, ohne zu überlegen, als Zwille bezeichnen würde, kursiert offenbar auch unter dem Namen Katschi, Zwiesel oder Zwuschel. Und mein Lieblingsgericht, ich bin zugegebenermaßen oftmals auf dem kulinarischen Niveau eines Kindes unterwegs, der Kartoffelbrei ist auch unter den wenig schmeichelhaften Begriffen Mauke, Stocki oder Stampes bekannt.

Naja, ich habe den Test ausgefüllt und wurde am Ende als Einwohner Bleckedes identifiziert. Gar nicht mal schlecht. Bleckede liegt fast gleichauf mit Hamburg im Landkreis Lüneburg an der Grenze zu Meck-Pomm. Wieso verortet mich der Test so weit im Norden? Womöglich weil zum Jahreswechsel ein kommunikationsökonomisches „Frohes Neues“ reicht und das Ende des Brotes der Knust ist. Kurzweilig!

