Hannover. Am Sonntag ist Europawahl. Aus Niedersachsen kommen mehrere Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Lesen Sie hier letzte Informationen.

Millionen Niedersachsen können am kommenden Sonntag (9. Juni) ihre Stimme zur Europawahl abgeben. Bei den Wahlberechtigten gibt es diesmal eine Besonderheit. Was man zur Europawahl wissen sollte.

Wie läuft die Europawahl ab?

Am Sonntag (9. Juni) haben die Wahllokale in Niedersachsen von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer lieber per Briefwahl seine Stimme abgeben möchte, konnte dies vorab beantragen. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl in Niedersachsen soll laut Landeswahlleitung frühestens am späten Sonntagabend vorliegen.

Wie viele Menschen sind in Niedersachsen wahlberechtigt?

Im Bundesland sind zirka 6,4 Millionen Menschen wahlberechtigt. Am kommenden Sonntag dürfen in Deutschland zum ersten Mal Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme bei einer Europawahl abgeben. Bislang lag das Mindestwahlalter bei 18 Jahren. Rund 138.000 Menschen im Alter von 16 und 17 Jahren dürfen in Niedersachsen somit erstmalig ihr Kreuz bei einer Europawahl machen.

Wie viele Parteien treten zur Europawahl an?

Laut Landeswahlleitung stehen in Niedersachsen – wie auch in allen anderen Bundesländern – 34 Parteien und politische Vereinigungen zur Wahl. Bundesweit treten demnach rund 1300 Bewerberinnen und Bewerber an.

Bei der Europawahl 2019 wurde die CDU mit knapp 30 Prozent stärkste Kraft im Bundesland, gefolgt von den Grünen (22,6 Prozent) und der SPD (20,9 Prozent).

Gibt es genug Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Niedersachsen?

Städte im Bundesland sehen sich gut aufgestellt. Auf Anfrage teilten mehrere Städte mit, dass sie alle Posten in Wahlvorständen besetzen könnten. Weitere Freiwillige seien aber vielerorts noch willkommen, falls es noch kurzfristige Ausfälle geben sollte.

Wie viele Europaabgeordnete kommen aus Niedersachsen?

Bei der Europawahl im Mai 2019 wurden laut Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten 96 deutsche Abgeordnete in das Europäische Parlament gewählt, neun von ihnen kamen aus Niedersachsen. Die CDU stellt mit David McAllister, Jens Gieseke und Lena Düpont drei Abgeordnete, die SPD mit Tiemo Wölken und Bernd Lange zwei, wie auch die Grünen mit Katrin Langensiepen und Viola von Cramon-Taubadel. Die FDP ist mit dem Abgeordneten Jan-Christoph Oetjen vertreten, Martin Buschmann ist fraktionslos.

Was sagen Politiker aus Niedersachsen?

Europaministerin Wiebke Osigus rief Bürgerinnen und Bürger dazu auf, wählen zu gehen. „Am 9. Juni stellen die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger die Weichen für die Zukunft Europas weit über die kommenden fünf Jahre hinaus. Wählen ist wie demonstrieren und noch wirkungsvoller“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Wählen sei die Gestaltung der eigenen Lebenswirklichkeit, Mitbestimmung und Darstellung der eigenen Werte, sagte die Ministerin.

Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) sprach von einer richtungsweisenden Wahl. „Nur ein geeintes, handlungsfähiges und selbstbewusstes Europa wird sich in einer Welt zunehmender Unordnung behaupten und die eigenen Interessen und Werte durchsetzen können.“

dpa