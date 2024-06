Oyten. In Oyten bei Bremen hat es in der Nacht zu Donnerstag ein verheerendes Feuer gegeben. Zwei Menschen sind verstorben. Der Polizei-Überblick.

Zwei Bewohnerinnen eines niedersächsischen Alten- und Pflegeheims sind bei einem Brand in Oyten nahe Bremen getötet worden. Es gibt drei Schwerverletzte, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen sagte. Das Seniorenheim in der Gemeinde bei Bremen brannte in der Nacht zu Donnerstag. Die Feuerwehr hatte in der Nacht zunächst mitgeteilt, dass ein Bewohner schwer verletzt worden sei. Bei den Toten handelt es sich um zwei Bewohnerinnen, die 95 und 89 Jahre alt waren.

Das Feuer wurde kurz nach Mitternacht aus einem Zimmer gemeldet, wie der Polizeisprecher sagte. Mehr als 60 Bewohnerinnen und Bewohner wurden aus dem verrauchten Gebäude gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als 100 Einsatzkräfte löschten den Brand. Die Ursache des Feuers ist weiter unbekannt. Hinweise gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher. Das Gebäude könne bislang nicht betreten werden.

Polizei sucht Besitzer von gestohlenem Schmuck in Nordhorn

Besitzer von gestohlenem Schmuck aus dem Raum Nordhorn sollen sich bei der Polizei melden: Die Behörde veröffentlichte am Donnerstag Bilder von gestohlenen Ringen, Uhren, Ketten und Armbändern, auf die die Beamten im Februar gestoßen waren. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Diebesgut gefunden, als die Täter einen vermeintlichen Steinwurf auf ein gemietetes Auto anzeigten.

Tatsächlich hatten die Diebe im Alter von 21, 23 und 24 Jahren aber selbst einen Unfall verursacht, den sie vertuschen wollten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sie unter anderem am Tag vor dem Unfall ein älteres Ehepaar ausgeraubt hatten. Die jungen Männer kamen in Haft.

Bereits mehr als 200 der gestohlenen und bei ihnen gefundenen Schmuckstücke konnten Straftaten zugeordnet werden. Die Herkunft von etwa 150 weiteren Stücken ist indes noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

Fünf Durchsuchungen wegen Hass-Postings in Niedersachsen

Fünf Durchsuchungen wegen Hass-Postings hat die Polizei in Niedersachsen am Donnerstag durchgeführt. Der Einsatz war Teil einer bundesweiten Aktion mit mehr als 70 Durchsuchungen in allen Bundesländern, wie die Staatsanwaltschaft Göttingen mitteilte. In den fünf Fällen in Niedersachsen ging es demnach um Hass und Hetze, die aus dem politisch rechten Milieu stammt.

Einige der Verdächtigen hätten die Onlinebeiträge direkt gestanden und gelöscht. In anderen Fällen seien die mutmaßlichen Tatgeräte eingezogen worden. Die mutmaßlichen Täter posteten den Angaben nach Beleidigungen von Mitgliedern der Bundesregierung oder volksverhetzende, rassistische, behindertenfeindliche oder antisemitische Inhalte. In einem Fall sei etwa ein SS-Liederbuch verbreitet worden.

Sollten die Verdächtigen verurteilt werden, droht ihnen üblicherweise eine Geldstrafe, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte. Bei Volksverhetzung liege diese meist bei 90 Tagessätzen, was in etwa drei Monatsgehältern entspreche.

„Wir müssen zunehmend feststellen, dass der Hass im Netz den Nährboden für Straftaten auf der Straße bildet“, sagte Niedersachsens Innenministerin, Daniela Behrens (SPD). Mit dem Aktionstag werde daher klargemacht, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Bei Bedrohungen oder Beleidigungen seien die Grenzen der Meinungsfreiheit erreicht.

Messerangriff in Sarstedt soll Streit vorausgegangen sein

Dem Messerangriff am Bahnhof in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) soll ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und dem Verletzten vorausgegangen sein. Ersten Ermittlungen zufolge besteht keine Beziehung zwischen den beiden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Kurz vor dem Angriff am Mittwoch hätten sie sich demnach unterhalten, seien in Streit geraten und nach einer Rangelei habe der 33 Jahre alte Verdächtige mehrfach mit einem Messer auf das 31 Jahre alte Opfer eingestochen und es lebensgefährlich verletzt.

Das Opfer kam unter anderem mit Verletzungen am Hals ins Krankenhaus und ist nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Der flüchtige Tatverdächtige sei wenige Minuten nach der Tat, ohne dass er Widerstand geleistet habe, in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat Haftbefehl beantragt. Hinweise auf eine politische Motivation gebe es nicht.

