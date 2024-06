Neustadt am Rübenberge. Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Neustadt am Rübenberge. Schottersteine stoppen ICE mit 400 Fahrgästen. Der Überblick.

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 6 in der Nähe von Neustadt am Rübenberge ist ein Mensch tödlich verunglückt. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Freiwillige Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Die Einsatzkräfte seien am späten Sonntagabend um 23.23 Uhr alarmiert worden. Das Auto, das in Fahrtrichtung Nienburg unterwegs gewesen sei, habe eine Gartenmauer und ein Schild beschädigt und sei in der Abfahrt Schneerener Krug zum Stehen gekommen. Zum Einsatzort kamen unter anderem vier Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Am frühen Montagmorgen war die B6 an der Unfallstrecke Richtung Nienburg laut Feuerwehr noch gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Polizeieinsatz: Schottersteine auf Gleisen stoppen ICE nach Hannover

Schottersteine auf dem Gleis bei Bienenbüttel haben Sonntagabend einen ICE auf der Fahrt von Hamburg nach Hannover gestoppt. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein und alarmierte die Uelzener Bundespolizei. Die Beamten der Bundespolizei stellten mehrere Schottersteine auf den Gleisen fest. Mögliche Täter wurden vor Ort nicht angetroffen, so die Bundespolizei.

Schottersteine auf dem Gleis bei Bienenbüttel haben Sonntagabend einen ICE auf der Fahrt von Hamburg nach Hannover gestoppt. © FMN | Bundespolizeiinspektion Bremen

Da eine Beschädigung des ICE nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Zug bei seinem Halt im Bahnhof Uelzen aus dem Betrieb genommen. Die zirka 400 Fahrgäste blieben unverletzt, mussten mit Ersatzzügen weiter nach Hannover fahren. Aufgrund des Vorfalls kam es bei insgesamt 28 Zügen zu Verspätungen im Fern- und Nahverkehr. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei den Tätern um Kinder oder Jugendliche gehandelt haben, so die Mitteilung der Bundespolizei. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0421) 162997777. Die Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

