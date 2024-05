Braunschweig. An den Hochschulen der Region ist von den Protesten bisher nicht viel zu sehen. Nun gab es einen ersten Vorfall. TU: „Wir wünschen uns, dass es so friedlich bleibt.“

An der TU Braunschweig kam es zu einer ersten pro-palästinensische Protestaktion während einer Lehrveranstaltung. Wie unsere Zeitung erst jetzt aus Hochschulkreisen erfuhr, wurde bereits Anfang Mai der Vortrag einer Ringvorlesung rund zehn Minuten lang von einem knappen Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten gestört – unter anderem durch lautstarkes Rufen israelfeindlicher Parolen. Die Situation eskalierte nicht. Dennoch sei die Atmosphäre „hochgradig aggressiv“ gewesen, berichtete die Dozentin der Lehrveranstaltung auf Anfrage unserer Zeitung.

Aktivisten bezeichneten Hamas-Angriff vom 7. Oktober als „US-Fake News“

In der Vorlesung ging es um „Antisemitismusprävention an Schulen“. Der Dozentin zufolge unterbrachen die Protestierer sie lautstark, als sie auf die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zu sprechen kam. Diese Begriffsbestimmung, der sich das Land Niedersachsen 2023 angeschlossen hat und die seitdem auch für Schulen verbindlich ist, schließt auch israelfeindlichen Antisemitismus ein. Die Protestierer, berichtete die Religionspädagogin, hätten den Staat Israel mit Kraftausdrücken belegt und dessen Existenzrecht bestritten. Der brutale Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2923 sei als „amerikanische Fake News“ abgetan worden. Die Gruppe „Migrantifa Braunschweig“, die bereits mehrere pro-palästinensische Kundgebungen und Aktionen in der Region organisiert hat, reagierte bis Dienstagmittag nicht auf eine Anfrage unserer Zeitung, ob die TU-Aktion aus ihren Reihen kam.

Auch interessant

Schulprojekt Braunschweig: Hysterie und Störfeuer prägen Nahost-Debatte Von Johannes A. Kaufmann

Sie diskutiere nicht auf politischem Feld und über die Lage in Nahost, sagte die TU-Dozentin unserer Zeitung – dies habe sie auch den Protestierenden deutlich gemacht. Zudem habe sie die Aktivistinnen und Aktivisten gezielt angesprochen, allerdings unter klarer Bezugnahme auf das Thema ihres Vortrags: „Haben Sie eine Frage dazu?“ oder „Was schlagen Sie vor, um Hass an unseren Schulen vorzubeugen?“ So sei es ihr gelungen, die Lage so weit zu beruhigen, dass sie die Lehrveranstaltung zu Ende bringen konnte – allerdings begleitet von ablehnenden Gesten der Protestierer, die weiter im Hörsaal saßen und den Vortrag mit Handys filmten. Schließlich seien die Protestierer nach einer weiteren lautstarken Aktion abgezogen.

Sprecherin der TU Braunschweig: die Dozentin hat gut reagiert

Die TU nimmt den Vorfall ernst, ist nach eigenem Bekunden aber auch bemüht, den Urhebern keine übermäßige Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen – um keinen Anreiz für weitere Aktionen zu liefern. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage, die Dozentin habe in der Situation gut reagiert, indem sie die Aktivistinnen und Aktivisten „deeskalierend konfrontiert“ habe.

Die Störung der Ringvorlesung ist laut TU der erste Vorfall dieser Art gewesen, welcher der Hochschulleitung bekannt geworden sei. Die Beteiligten seien vermutlich keine eigenen Studierenden gewesen. „Wir sind unheimlich froh, dass es in Braunschweig so ruhig und friedlich ist“, sagte die Sprecherin. „Natürlich wünschen wir uns, dass das so bleibt.“ Die Hochschule für Bildende Künste erklärte auf Anfrage, Protestaktionen oder Demos „ähnlich wie an der TU“ habe es dort bisher nicht gegeben.

Bei der Räumung des Instituts für Sozialwissenschaften der Berliner Humboldt-Universität (HU) am Donnerstag, 23. Mai, wurden propalästinensische Besetzerinnen von Polizisten durchsucht. © dpa | Christophe Gateau

In Berlin beendete die Polizei die Besetzung eines Uni-Instituts

Eskaliert sind Proteste derweil an anderen Universitäten. An der Berliner Humboldt-Uni (HU) hatten Demonstrierende, zunächst geduldet von der Hochschulleitung, die Räume eines Instituts besetzt, um gegen Israels Vorgehen im Gaza-Krieg zu protestieren. Am Donnerstag vergangener Woche beendete die Polizei die Aktion und nahm nach eigenen Angaben 169 Menschen kurzzeitig fest. Institutsräume seien schwer beschädigt worden, hieß es. 25 Strafermittlungsverfahren wurden eingeleitet. HU-Präsidentin Julia von Blumenthal erklärte anschließend, die Strategie, mit den Besetzern einen Dialog zu führen, sei nicht aufgegangen.

Bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch vergangener Woche, hatte sich das Präsidium der TU Braunschweig zu den Protestaktionen an deutschen Hochschulen geäußert. In einer auf der TU-Webseite veröffentlichten Stellungnahme hieß es mit Blick auf das Leid im Gazastreifen sowie in Israel: „Unser tiefes Mitgefühl gilt allen betroffenen Menschen, die in diesem Krieg unsagbares Leid erdulden mussten und weiterhin erdulden müssen. Es ist uns ein nachdrückliches Anliegen, gleichermaßen für alle Menschen einzustehen, unabhängig von Herkunft oder Konfession.“

TU-Kommuniqué: kein Raum für Gewalt und Diskriminierung

Die TU verstehe sich als Ort des Austauschs von Argumenten, der offenen und demokratischen Diskussion – auch in konfliktreichen Situationen. Um Hochschulen als „freien Diskursraum zu sichern“, gelte es allerdings auch, „verfassungsfeindlichen oder strafbaren Taten, Aufrufen zu Gewalt und Diskriminierung jeglicher Art, Rassismus oder Antisemitismus keinen Raum und keine Bühne“ zu bieten. So werde man Beeinträchtigungen des Hochschulbetriebs, Drohungen oder Aufrufe zu strafbaren Handlungen nicht hinnehmen. „Wir tragen aktiv Sorge, dass sich alle Hochschulangehörigen auf dem Campus sicher fühlen können. Wir hoffen alle auf Frieden.“

„Ich möchte, dass das Konstruktive im Vordergrund steht“, sagt auch die TU-Dozentin der gestörten Vorlesung. „Auch Kinder müssen möglichst früh einüben, auch mal die Perspektive des anderen einzunehmen. Es geht darum, dass uns der Hass nicht um die Ohren fliegt“, erklärt die Pädagogin. Bei den Protestierern in ihrer Vorlesung hat sie indes eine andere Haltung wahrgenommen: „Dieser Protest ist erkennbar auf Spaltung angelegt. Diese Leute wollten ganz offensichtlich nicht diskutieren.“

Mehr News aus Niedersachsen und unserer Region

Kennen Sie schon unsere Newsletter? Bleiben Sie auf dem Laufenden, das ganze Angebot finden Sie hier.

Und nutzen Sie eigentlich schon unsere News-App? Die gibt es jetzt neu für Android und Apple. Mehr Infos hier.