Braunschweig. Der Minister baut auf ein Freiwilligen-Modell. CDU-Experte Otte sieht ein Einknicken vor Kanzler Scholz, der Landesschülerrat aber ist zufrieden.

Die Union hat Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgeworfen, Pläne für eine neue Wehrpflicht in Deutschland auf Druck seiner SPD aufzuweichen. CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte sagte auf Anfrage: „Olaf Scholz will sich vor der Europawahl als Friedenskanzler stilisieren.“ Scholz habe Pistorius ausgebremst. Von dessen vollmundigen Ankündigungen zur Wehrpflicht sei nichts mehr übrig.

Der Celler Otte ist stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Unsere Zeitung erreichte den Niedersachsen in Litauen, dort besucht Otte die Truppenübung Quadriga. „Pistorius bekommt von der SPD null Rückendeckung, im Gegenteil“, so der Celler.

Otte selbst sei mit Pistorius erst vor wenigen Monaten in Schweden gewesen, um sich das dortige Modell anzuschauen. Die Skandinavier haben eine „Wehrpflicht light“, für die Pistorius große Sympathien gezeigt hatte. Jetzt wohl nur noch in abgespeckter Form – indem 18-Jährige einen Musterungsfragebogen ausfüllen müssten, es aber ansonsten bei Freiwilligkeit bleibt.

CDU zum Freiwilligen-Modell: So lassen sich keine Soldaten ködern

Im SPD-Präsidium erläuterte Pistorius am Montag daher, dass es keine Rückkehr zur Wehrpflicht gebe. Stattdessen soll mit Anreizen, wie zum Beispiel einem kostenlosen Führerschein, dafür gesorgt werden, dass mehr junge Leute sich für einen Wehrdienst entscheiden. Wie in Schweden sollen zunächst alle jungen Bürger zum 18. Geburtstag angeschrieben werden, und einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie Angaben zur körperlichen Fitness machen, aber auch, ob sie sich prinzipiell einen Wehrdienst vorstellen können. Zuerst hatte der „Spiegel“ über die Pläne berichtet.

Auch SPD-Chef Lars Klingbeil hat wiederholt betont, dass man nur auf Freiwilligkeit setzen solle. Neben einem kostenlosen Führerschein bei der Bundeswehr brachte Klingbeil als Anreiz auch ein Studium an den Bundeswehr-Universitäten ins Spiel. Die Truppe soll bis 2031 von 181.000 auf 203.000 Soldaten aufwachsen. Allerdings ist die Zahl der Soldaten eher rückläufig.

Für Otte ist klar: „So schaffen wir es aber nicht, mehr Soldaten zu gewinnen.“ Die allgemeine Wehrpflicht für Männer war 2011 ausgesetzt worden – im Spannungs- und Verteidigungsfall kann sie aber wieder reaktiviert werden. Offen blieb demnach im SPD-Präsidium, ob der Fragebogen auch an Frauen, die 18 werden, verschickt werden soll und sie in das Freiwilligenmodell einbezogen werden sollen. Und ob es Sanktionen gibt, wenn der Fragebogen nicht ausgefüllt wird und im Papierkorb landet.

Der Landesschülerrat in Niedersachsen sieht eine Wehrpflicht sehr kritisch

Der Reservistenverband fordert mindestens eine Dienstpflicht für Männer und Frauen. Diese könne dann zum Beispiel bei Bundeswehr, THW, Feuerwehr oder Sanitätsdiensten abgeleistet werden, auch um die Reserve an Soldaten und den Zivilschutz für den Ernstfall zu stärken. Ähnlich sieht es auch die CDU, darauf wies Otte hin. Die CDU hatte zuletzt auf ihrem Parteitag beschlossen, dass man die Aussetzung der Wehrpflicht schrittweise zurücknehmen und diese in ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr überführen wolle.

Und wie sehen es diejenigen, die es betrifft? Matteo Feind, der Vorsitzende des Landesschülerrats Niedersachsen, erklärte auf Anfrage: „Das Thema wird auch in der Jugend sehr intensiv diskutiert. Eine Wehrpflicht sehe ich sehr kritisch.“ Den SPD-Vorschlag bezeichnete Feind als „richtigen Weg“. Es müssten Angebote und Anreize geschaffen werden, um junge Leute für die Bundeswehr zu motivieren. Auch ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Frauen und Männer sieht der Landesschülerrat kritisch. „Schulabgänger sollten ihren Werdegang selbst in der Hand haben.“

Rund die Hälfte der Bundesbürger ist einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa aus dem März zufolge für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. 52 Prozent der Befragten plädierten für einen verpflichtenden Dienst bei der Bundeswehr. Bei den Über-60-Jährigen war die Zustimmung höher, bei den 18- bis 29-Jährigen waren hingegen 59 Prozent gegen einen militärischen Pflichtdienst.