Braunschweig. Freitag startet die Fußball-EM. Rund um Braunschweig gibt es einige Angebote fürs gemeinsame Gucken. Das sind 11 abwechslungsreiche Tipps.

Schottland, Ungarn, Schweiz – das sind die Vorrundengegner unserer Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-EM, die am Freitag startet. Allein hierzulande werden wieder Millionen Menschen diese 3 Kicks und die weiteren 48 verfolgen, die es bis zum 14. Juli gibt. Entweder vor dem heimischen Fernseher, in Kneipen mit Freunden – oder in großer Zahl bei Public-Viewing-Angeboten. Wir stellen eine Auswahl, insgesamt 11 dieser öffentlichen Liveübertragungen in unserer Region zwischen Braunschweig und Hannover vor. Für bis zu 2000 Fußball-Fans ist an den Orten dieser Gemeinschafts-Events Platz.

1) Größtes Public Viewing in Braunschweig: Platz für bis zu 2000 Fans im Applaus-Garten

Eigentlich treten auf dem Gelände an der Wolfenbütteler Straße in Braunschweig in diesem Sommer um die 30 Musik-Acts auf, doch zwischen dem 14. Juni und 14. Juli ist Konzertpause: Dann zeigt der Veranstalter Applaus Kulturproduktionen kostenlos alle Spiele des Fußballturniers, die ab 18 Uhr angepfiffen werden. Für bis zu 2000 Zuschauer ist Platz.

Auch interessant

Fußball gucken EM 2024: Diese Kneipen in Braunschweig übertragen Spiele draußen Von Joschka Büchs

2) Fußball auf der größten Leinwand Niedersachsens: alle Deutschland-Spiele im Astor Braunschweig

Im Kino 8 zeigt das Braunschweiger Astor-Filmtheater alle Deutschland-Spiele auf der nach eigenen Angaben größten Kino-Leinwand Niedersachsens: 264 Quadratmeter ist der Screen groß, auf dem ab Freitag bis zu 450 Menschen wetterunabhängig alle Spiele der Nationalelf sehen können. Das Kinoticket ist offiziell eine Freikarte, an die allerdings ein Fünf-Euro-Verzehrgutschein gebunden ist. Diesen können Interessierte online oder an der Kinokasse erwerben.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

3) Polizeisportverein Braunschweig zeigt alle EM-Spiele mit Hüpfburg und kostenlos

Ein Family Viewing soll es werden, was der Polizeisportverein in seinem Vereinsdomizil an der Georg-Westermann-Allee gemeinsam mit der Gaststätte „Zur Freundschaft“ am Prinzenpark plant: Bis zu 1000 Menschen haben die Möglichkeit, alle EM-Spiele kostenlos zu sehen. Ein großer mobiler Trailer fährt die Leinwand vor, die Zuschauer können es sich auf den Tribünen oder im Freisitzbereich bequem machen. Für Kulinarik ist gesorgt, und für den Nachwuchs wird es eine Hüpfburg geben.

Wie viele Dramen gibt es bei der EM 2024? Hier eine Aufnahme vom Public Viewing aus dem Jahr 2018 in Wolfsburg (Archiv). © Regios24 | Anja Weber

4) EM-Spiele im Braunschweiger Bürgerpark sehen: „Grinsekatz“ macht es möglich

Alle Deutschland-Spiele, sämtliche Kicks ab dem Achtelfinale und vielleicht noch die ein oder andere Bonuspartie in der Vorrunde zeigt die Strandbar „Grinsekatz“ im Bürgerpark. An der Oker können die Fußball-Fans die Begegnungen unter dem Pavillon auf Fernsehern verfolgen. Für Hunderte Menschen ist Platz. Der Eintritt ist frei, Essen und Getränke gibt es auch.

Auch interessant

5) Public Viewing in Wolfsburg: alle Spiele im Allerpark für bis zu 1000 Zuschauer

Im Zentrum Wolfsburgs ist vorerst kein Rudelgucken geplant. Die größte EM-Public-Viewing-Location der Stadt ist daher zunächst die Sportsbar „B‘moovd“ im Allerpark: Hier werden alle 51 Spiele kostenfrei gezeigt. Im Biergarten und in der Sportsbar seien 50 Screens und Großbildleinwände verteilt, Platz ist für bis zu 1000 Personen.

6) Kulturzentrum Hallenbad Wolfsburg zeigt ausgewählte EM-Spiele im Biergarten

Für bis zu 500 Zuschauer ist Platz im Biergarten des Wolfsburger Kulturzentrums Hallenbad im Schachtweg. Hier werden, ebenfalls kostenfrei, ausgewählte EM-Spiele gezeigt: die drei Vorrunden-Kicks der deutschen Mannschaft, die vier Achtelfinals um 18 Uhr, die beiden Viertelfinals um 18 Uhr, beide Halbfinals und das Finale.

So war es bei der letzten EM: Hunderte verfolgen im Wolfsburger Hallenbad das Vorrundenspiel gegen Portugal. © regios24 | Lars Landmann

7) Public Viewing in Salzgitter: wetterfestes Angebot in der Eissporthalle am Salzgittersee

Für Tausende Fußball-Fans wäre potentiell Platz in der Eissporthalle am Salzgittersee. Das macht das Angebot zu einem der größten Indoor-Public-Viewing-Events in Deutschland. Alle Deutschland-Spiele werden auf Großbildleinwand gezeigt, zunächst also die Kicks am 14. Juni (Schottland), Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni). Vielleicht auch mehr. Einlass ist jeweils 90 Minuten vor Anpfiff, der Eintritt kostet fünf Euro. Karten gibt es unter anderem online.

8) Public Viewing in Gifhorn: Biergarten-Atmosphäre im Mühlenmuseum

Das größte gemeinsame Fußballguck-Angebot im Kreis Gifhorn bietet der Biergarten des Mühlenmuseums in Gifhorn. Hier ist Platz für bis zu 500 Menschen. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und wohl auch sämtliche Kicks ab dem Achtelfinale laufen dort vom 14. Juni bis zum 14. Juli über die Bildschirme. Die Besuche sind kostenlos. Die Gäste haben die Möglichkeit, vor Ort zu essen und zu trinken.

9) Gifhorner Strandbar „Cappucabana“ zeigt mindestens Spiele von drei Nationen

Direkt neben der Aller präsentiert die Strandbar „Cappucabana“ ihr EM-Angebot: „So gut wie alle Spiele“, aber auf jeden Fall die Kicks mit deutscher, türkischer und albanischer Beteiligung laufen auf zwei Bildschirmen auf dem Areal unweit des Schwimmbads „Allerwelle“. 300 Zuschauer haben die Chance, dabei zu sein.

10) Public Viewing in Hildesheim: Fanmeile öffnet zu ausgewählten Spielen

Alle Spiele der deutschen und türkischen Nationalmannschaft plus das EM-Finale werden auf dem Parkplatz des Novotel-Hotels in der Bahnhofsallee gezeigt, aktuell sind also sieben Kicks geplant. Tickets für die Übertragungen gibt es zum Preis von fünf Euro in der Hildesheim-App oder in der Hildesheimer Tourist-Information.

Wie gut wird die EM-Stimmung in diesem Jahr? An vielen Orten gibt es zumindest kleinere Public-Viewing-Angebote, wo Fußballfans zusammenkommen können. © dpa | Peter Steffen

11) Größtes Public Viewing in Hannover am Raschplatz für bis zu 2000 Menschen

Hannover ist als Spielort zwar leer ausgegangen, doch die polnische Nationalmannschaft hat sich die niedersächsische Landeshauptstadt für ihr Basecamp ausgesucht. Auf dem Raschplatz am Hauptbahnhof findet das größte Public Viewing statt. Hier laufen alle Spiele des Turniers kostenlos, außerdem legt ein DJ auf.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: