Braunschweig. Auf dem Schlossplatz rufen Ministerpräsident Weil und andere Redner dazu auf, für die Demokratie zu kämpfen. Auch Tim Bendzko tritt auf.

Ob sie nun kamen, um mit Tim Bendzko „nur mal kurz die Welt (zu) retten“ oder mit Ministerpräsident Stephan Weil und Co. für die Demokratie zu kämpfen: In der Spitze versammelten sich laut Polizei 2000 Menschen beim großen Demokratiefest zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes auf dem Schlossplatz in Braunschweig, über den Tag verteilt waren es nach Schätzung des Konzertveranstalters Undercover 10.000. Es erwartete Sie ein vierstündiges Programm aus Reden, Interviews und Musik.

Braunschweigs Oberbürgermeister Kornblum bei Demokratie-Fest: Hier steht die Mitte der Gesellschaft

Den Auftakt gab Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. Er dankte den versammelten Menschen, die mit ihrer Anwesenheit auf dem Schlossplatz die Frage beantwortet hätten, ob die Mehrheit noch hinter dem Grundgesetz steht: „Hier steht die Mitte der Gesellschaft, hier steht die Mehrheit“, rief er. Mit leidenschaftlichem Tremolo in der Stimme redete Kornblum sich in seinem Plädoyer für Freiheit, Vielfalt und Demokratie so in Rage, dass er sich offenbar kurz im Jahr 1942 wähnte, als er gleich zweimal vor den „Faschisten vom Wannsee“ und ihren „wahnhaften Deportationsfantasien“ warnte. Gemeint war das Treffen von Rechtsextremisten im November 2023 am Potsdamer Lehnitzsee.

Der ansonsten eher kühle Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) knüpfte nicht nur inhaltlich an die Rede seines Parteikollegen und Vorredners an. Auch ihm versagte am Ende seines laut vorgetragenen Beitrags die Stimme. Er verwies auf den Angriff auf eine Landtagsabgeordnete der Grünen in Göttingen am Samstag und sprach von einem „letzten Weckruf“. Heute gebe man als Reaktion ein starkes Signal: „Wir verteidigen unsere Demokratie. Das ist die Botschaft.“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil in Braunschweig: 365 Tage im Jahr für Demokratie kämpfen

Mit Blick auf die anstehende Europawahl betonte Weil die Bedeutung eines „geeinten, freien Europas“. Früher sei Europa geteilt gewesen, heute gebe es keine Grenzen mehr. Es sei „ein großes Glück, dass wir zusammenwachsen als ein europäisches Volk“. Ans Publikum appellierte er, dass es zwar wichtig sei, bei Kundgebungen wie dieser Flagge zu zeigen, aber „für Demokratie und Europa müssen wir 365 Tage im Jahr eintreten“.

Etwas nüchterner fielen die Redebeiträge der Wirtschaftsvertreter aus. Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen Financial Services, Christian Dahl, beschrieb den freien Binnenmarkt in der EU, den ungehinderten Austausch von Waren, Wissen und Menschen, betonte dann aber, „dass es um mehr geht als um Wirtschaft: Millionen Menschen haben heute Freiheit und Rechte, die sie vorher nicht hatten.“

Vielfalt bei Reden und Rahmenprogramm des Demokratie-Fests in Braunschweig

Jens-Uwe Freitag, Vorstandsvorsitzender bei BS Energy, erinnerte an seine Kindheit in der DDR. Er habe mit Joachim Gauck dafür gekämpft, „dass wir frei reden und frei denken dürfen, nicht zensiert werden und uns frei bewegen können“. Dieser Kampf habe ihm gezeigt, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich seien und dass man dafür mit geradem Rücken einstehen müsse.

Rednerliste und Rahmenprogramm waren vielfältig besetzt – von der Präsidentin von Eintracht Braunschweig über die Krankenschwester des Städtischen Klinikums bis zur Inklusions-Band aus Neuerkerode. OB Kornblum hatte dazu das passende Motto vorgegeben: „Eintracht gibt es nur in Vielfalt.“