Es ist ein Dienstag, Ende April. Constantin Grosch (31) sitzt in einem Hotelzimmer in Albuquerque/New Mexiko. Er hat noch eine knappe Stunde, bis er zum Flughafen muss, auf einer Delegationsreise durch die USA mit etlichen Stationen. Was dabei die Besonderheiten sind, für ihn jedenfalls, sieht man in dem Video-Call aus Deutschland nicht. Auch nicht den Rollstuhl, in dem der junge Mann aus Hameln sitzt. Schon gar nicht Gerätschaften wie etwa sein Beatmungsgerät für die Nacht, das beim Einchecken am Airport wieder mal Probleme machen könnte. „Wenn man gerade keinen Helfer dabei hat, wird man nicht ernst genommen“, sagt Grosch. Wobei man schon bei der Würde des Menschen wäre. Grosch ist allerdings nicht der Typ, der zuerst über sich redet. Man muss ihn fragen.

Geboren ist Grosch im hessischen Hanau, im Alter von acht Jahren kam er nach Hameln. „Meine Heimat ist Hameln“, sagt er. Grosch hat eine zwei Jahre jüngere Schwester. Die Mutter war wohl sein entscheidender Bezugspunkt, vom Vater hatte die sich früh getrennt. Die Familie lebte in einfachen Verhältnissen, und Constantin Grosch musste erkennen, dass sein Leben anders verlaufen würde als gedacht. Im Alter von 3 Jahren wurde eine seltene Krankheit diagnostiziert. „Ich habe eine progressive Muskelerkrankung“, sagt er. Das heißt, die Muskeln bauen immer weiter ab. Bis ins Alter von 6, 7 Jahren sei seine Kindheit eher normal gewesen, erinnert er sich. „Seit ich elf Jahre alt bin, sitze ich dauerhaft im Rollstuhl“, sagt Grosch.

Wegen des Rollstuhls: Gymnasium ging nicht

Auf seiner Webseite kann man nachlesen, dass er nicht aufs Gymnasium gehen konnte, weil die baulichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Über Realschule und Berufsbildende Schule, wo das ging, klappte es mit dem Abitur doch. Mobilität ist eins seiner großen Themen, das liegt nahe, aber er definiert es nicht persönlich. Grosch redet erst einmal über Menschen ohne eigenes Auto, über Ältere, über die Teilhabe an der Gesellschaft. Mit seiner eigenen Teilhabe war es offenbar nicht so weit her. In Bielefeld, wo er studiert hat, waren im Hörsaal die Rollstuhl-Plätze isoliert ganz vorne. Er hatte eine kleine Wohnung in der Stadt, aber wenig Kontakt. „Das war für mich sehr schwer“, erinnert er sich. Die meisten Kneipen oder Discotheken seien nicht gerade Vorzeigeorte für Barrierefreiheit. „Da ist nicht so viel mit Partizipation“, sagt er. Wie kommt man aus so einer Situation zu einer USA-Reise auf Einladung des State Departments, Stichwort Young Leadership? Wie kommt man in den niedersächsischen Landtag?

Für Politik hat sich Grosch schon früh interessiert. Wegen der Kommunalpolitik pendelte er zwischen Uni und Heimatort. Das Studium, erst Jura, dann Soziologie, beendete er nicht. Ihn zog es in die Praxis. Eine Kampagne gegen das Bundesteilhabegesetz führte er mit an. Zunächst war Grosch bei der „Piratenpartei“, ein SPD-Mann erkannte sein Talent und förderte ihn. Eigentlich fand er das noch zu früh mit dem Landtag, er hatte gerade in Berlin angefangen, beim Verein „Sozialhelden“ zu arbeiten. Grosch wusste außerdem, dass Wahlkampf und Politik körperlich herausfordernd sind. „Ich wusste aber auch, es wird mir in fünf oder zehn Jahren nicht besser gehen“, sagt er. Und er hatte Lust, seine Perspektiven in die Politik einzubringen.

Das Grundgesetz? „Klar ist die Würde antastbar“

Mit dem Abgeordnetenmandat komme auch viel Unterstützung, betont er. Die Anforderungen seien aber schon zeitlich sehr hoch. „Mein Büroteam kann eine Einladung für ein Event nicht einfach so annehmen“, sagt er. Es müsse immer geschaut werden: Kommt der Abgeordnete rein? Wie ist die WC-Situation?

Zum Grundgesetz fällt ihm einiges ein. Artikel 1,1? „Meine erste spontane Reaktion war gerade: Klar ist die Würde antastbar“, sagt er. Es sei beispielsweise ein unwürdiger Vorgang, als Mensch mit Behinderung in ein Flugzeug zu kommen. „Ich kann am Flughafen dreimal sagen, dass mein Beatmungsgerät in dem Koffer ist, machen Sie ihn nicht auf. Das ist denen egal.“ Im Zusammenhang mit Corona habe man die Debatten um Triage gehabt. Das habe ihn ziemlich schockiert. Wer als erster welche Beatmungsgeräte bekomme. Er sei mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass in Deutschland kein Leben mehr wert sein könne als ein anderes. „In Corona hat sich das Bild für mich gedreht“, sagt Grosch. Das Grundgesetz sei das, was uns schütze vor solchen oft überraschend schnellen Bewegungen in der Gesellschaft. Es gebe Veränderungen, die über zehn, fünfzehn Jahre andauerten. „Die wirklich gefährlichen sind die, die schnell gehen“, sagt Grosch.

Die Behinderung sei ein Teil von ihm und habe ihn mit geprägt, sagt er. Ihm sei immer klar gewesen, dass er mit 18 ausziehen werde, um Eigenständigkeit zu lernen. Was für viele Menschen mit Behinderungen in Deutschland sehr schwer sei. Es sei aber ein Unterschied, ob man eine Behinderung später erwerbe oder damit aufwachse. Menschen, die später im Leben eine Behinderung bekämen, versuchten oft, ihre frühere Rolle in Familie und Beruf aufrechtzuerhalten. Viele blieben sportlich aktiv. „Ich bin immer damit aufgewachsen, was da auf mich zukommt“, sagt er. Was die Würde und den Wert des Menschen angeht, tun sich für Grosch viele Fragen auf. „Man übernimmt die Perspektive der Gesellschaft, dass vielleicht ein Mensch mit Behinderung nicht den Wert hat, den man sonst einem Menschen gibt“, sagt er. Beziehungen, erste Freundin, das sei oft sehr schwer für junge Menschen. Das meint er erstmal generell, aber wird auch konkret. „Es gibt immer noch Bereiche, da wollen wir uns als Gesellschaft nicht so rantasten“, sagt Grosch. Das Thema Sexualität werde in Behinderteneinrichtungen gern unter den Teppich gekehrt. In den Niederlanden sei das anders, dort gebe es beispielsweise eine Sexualbegleitung für geistig Behinderte in Einrichtungen.

Mobilität: Ein Grundrecht, das nicht im Grundgesetz steht

Nun sitzt er im Aufsichtsrat eines Busunternehmens. Mobilität sei vielleicht ein Grundrecht, das nicht im Grundgesetz stehe, sagt er. Aber das für Teilhabe eben unerlässlich sei. Natürlich gehe es bei dem Thema auch um Barrieren, auf die etwa Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer im Alltag stießen. „Aber alle haben ja auch mal das Bedürfnis, längere Strecken zurückzulegen“, sagt er. Und wer da kein eigenes Auto nutzen könne, sei es aus körperlichen Gründen oder auch, weil es zu teuer sei, oder er zu jung oder zu alt sei, der brauche andere Möglichkeiten. Es gebe aber definitiv Verbesserungen. Eine Ergänzung im Grundgesetz etwa, die UN-Behindertenrechtskonvention, das Ziel eines inklusiven Schulsystems. Grosch wohnt mit seiner Partnerin in einem Bungalow in der Innenstadt von Hameln. In Hannover hat er eine Zweitwohnung. Er hat „persönliche Assistenz“ rund um die Uhr, zum Beispiel weil er nachts gedreht werden muss.

Grosch: „Ich finde unser Grundgesetz nahezu perfekt“

Grosch ist längst ein Aktivist geworden. Im Landtag organisierte er jüngst ein Treffen von acht Parlamentariern mit Behinderung aus Landtagen, Bundestag und Europaparlament. Nach unserer Gesprächsanfrage lässt er Webseiten wie „abilitywach.de/menschistmensch“ übermitteln oder „randgruppenkrawall“. Die Würde des Menschen fordert Grosch ein. „Dieser Artikel 1 ist eigentlich der, der unsere Verfassung von vielen der anderen unterscheidet“, sagt er. Nehme man ihn ernst, heiße das, dass auch ein Mensch mit Behinderungen die wichtigen Lebensentscheidungen, so weit möglich, selbstständig treffen können müsse. „Sonst hat er diese Würde nicht“, sagt Grosch. Und es brauche Instrumente, um die Rechte durchzusetzen. Nicht alle könnten eben mal zum Anwalt gehen. „Die Aufklärung ist wichtig, aber die Menschen brauchen auch Werkzeuge. Das erlebe ich auch hier“, sagt Grosch, immer noch aus seinem Hotelzimmer in den USA. Dort gebe es kein Gesetz, in dem stehe, dass die Menschen Menschenrechte hätten. „Ich finde unser Grundgesetz nahezu perfekt“, sagt er.

