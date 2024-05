Hannover. Im Untersuchungsausschuss des Landtags gab sich Jörg Mielke selbstbewusst. Die CDU fordert seine Entlassung. Warum?

Der Mann, der für die CDU der Hauptbösewicht in der „Gehaltsaffäre“ ist, kassierte den einen oder anderen Treffer. Doch Jörg Mielke, Chef der niedersächsischen Staatskanzlei, ging nicht zu Boden. „Es kommt schon mal vor, dass Staatssekretärinnen und Staatssekretäre Entscheidungen alleine treffen“, gab sich der Jurist selbstbewusst. Mielke konnte nicht alle offene Fragen ausräumen. Doch er berichtete als Zeuge im Untersuchungsausschuss zumindest, wie alles anfing.

Der Ausschuss soll klären, wie es zur schnellen Höherstufung der Büroleiterin von Ministerpräsident Stephan Weil kommen konnte. Die Frau galt als aufstrebende SPD-Kommunalpolitikerin, Weil ist SPD-Landesvorsitzender. Durch die Hochstufung stieg das Entgelt für die Frau laut Staatskanzlei um 1886 Euro brutto auf rund 8200 Euro. Sie hat den Posten bei Weil seit Februar 2023 inne.

Gehaltsaffäre: Weil weist Vorwurf der Rechtswidrigkeit zurück

Nach einem Gutachten im Auftrag der CDU-Landtagsfraktion war schon die ursprüngliche Einstufung der Frau, die aus dem SPD-geführten Hamburg zu Weil gewechselt war, rechtswidrig. Laut der CDU-Obfrau im U-Ausschuss, Carina Hermann, stieg die Büroleiterin mit 6300 Euro brutto ein. Später war die Tarifangestellte dann außertariflich auf das Niveau der Besoldungsgruppe B2 gehoben worden, und dies sogar rückwirkend nach Ablauf der Probezeit. Die CDU glaubt, dass Weil und Mielke die Frau über alle Bedenken auch innerhalb der Regierung hinweg besserstellen wollten. Weil hatte Vorwürfe der Rechtswidrigkeit in einer Landtagsdebatte vehement zurückgewiesen. Auch der Ministerpräsident wird noch als Zeuge im Ausschuss erwartet. Nach Einschätzung der CDU und ihres Gutachters erfüllt die Frau die Voraussetzungen für den Posten samt hoher Bezahlung bis heute nicht. Dabei geht es zum einen um die Ausbildung mit Hochschulabschluss, zum anderen um die geringe Berufserfahrung. Immer wieder fragte die CDU auch, wie es überhaupt zu der Personalie kam.

Zum letzten Punkt machte Mielke deutlich, dass dies offenbar Chefsache war. Auf die Frau war offenbar Weil selbst gestoßen: Ortsbürgermeisterin im Heidekreis, SPD-Mitglied, beim Finanzsenator in Hamburg beschäftigt, kompetent. Er selber habe die Frau erst bei Beginn ihrer Tätigkeit in der Staatskanzlei in Hannover kennengelernt. Der Chef der Staatskanzlei erinnerte sich auch an einen direkten Hinweis Weils an ihn, wonach die Frau nach der Einstufungspraxis in Niedersachsen acht bis zehn Jahre auf ihre angemessene Bezahlung warten müsse. Dies hatte Weil später auch im Landtag hervorgehoben. Motto: Geht gar nicht. Das Finanzministerium von Minister Gerald Heere (Grüne) hatte sich allerdings vehement gegen eine Höherstufung auf das Niveau B2 gewehrt. Dies sei nach geltender Praxis nicht möglich. Warnungen gab es auch aus der Staatskanzlei selbst. Mittlerweile gilt eine gelockerte Einstufungspraxis, laut Landesregierung generell zwecks besserer Personalgewinnung. Mit dem Thema beschäftigte man sich unter anderem bei einer Haushaltsklausur.

Gehaltsaffäre: Konnte die Staatskanzlei frei entscheiden?

Im Ausschuss verteidigte Mielke die Entscheidung, die Frau auf dem Niveau B2 bezahlen zu lassen. Dies sei zulässig. „Ich war davon überzeugt und bin es noch“, sagte er. Dabei geht es wesentlich auch um den Punkt der Rückwirkung. Abweichende Aussagen und Einschätzungen aus dem Finanzministerium bezeichnete Mielke als letztlich nicht relevant. Offenbar hatte Weil angesichts der „Hakeleien“ (Mielke) Finanzminister Heere direkt angesprochen. Wie aus E-Mails aus dem Finanzministerium hervorgeht, verspürte man dort aber hohen Druck. So heißt es einmal, man habe ein Gespräch mit Weil zu dem Thema zwar „abmoderieren“ können, müsse aber eine Lösung finden. Die bestand dann in der geänderten Verwaltungspraxis, die der Staatskanzlei zumindest laut Mielke dann auch in dem fraglichen Fall weitgehend freie Hand ließ. „Das habe ich entschieden“, sagte er zur Rückwirkung der Höherstufung.

„Der Chef der Staatskanzlei hat eine einsame Entscheidung gegen jeden Rat der Fachleute in seiner eigenen Staatskanzlei getroffen, die vor einer rückwirkenden Anwendung der Neuregelung gewarnt haben“, erklärte die CDU-Abgeordnete Hermann nach der Sitzung. Selbst die Einschätzung der Staatssekretärin im Finanzministerium habe ihn nicht interessiert. Mielke sei „nicht länger tragbar“. Die SPD spottete, die CDU verliere sich zunehmend im Dickicht des Tarifrechts. Mielke berichtete weiter, es habe noch eine zweite mögliche Aspirantin für den Job gegeben, ebenfalls aus der SPD. Doch offenbar passte für Weil und die Interessentin Nummer 1 alles zusammen. Die Parteimitgliedschaft sei „nicht wirklich ungewöhnlich“ und „für das Vertrauen hilfreich“, meinte Mielke weiter. Was er nicht sagen musste: Das gilt auch in anderen Parteien.

