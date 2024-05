Hannover. Das Grundgesetz-Jubiläum fällt in schwierige Zeiten. Im Interview erzählt Ministerpräsident Stephan Weil, was aus seiner Sicht zu tun ist.

Im Jahr des Grundgesetz-Jubiläums, der Europawahl und mehrerer Landtagswahlen steht die Demokratie nicht nur in Deutschland unter Druck. In der Staatskanzlei in Hannover, der Regierungszentrale, sprachen Kerstin Loehr, Katrin Schiebold und Michael Ahlers mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) über die Lage, Hintergründe der Entwicklung und was nun aus Sicht des SPD-Politikers zu tun ist.

Herr Weil, als Sie 2013 Ministerpräsident wurden, war die Welt gefühlt eine andere. Die Demokratie ist unter Druck geraten. Das Vertrauen in die Politik und auch in die Medien schwindet, es bilden sich „alternative“ Öffentlichkeiten in den sozialen Netzwerken. Wie fühlt sich Politik im Jubiläumsjahr des Grundgesetzes an?

Deutlich herausfordernder. Für mich ist die Pandemie ein Einschnitt gewesen. Unsere Gesellschaft ist anders aus der Corona-Zeit herausgekommen, als sie hineingegangen ist. Die Luft ist rauer geworden, es gibt eine wesentlich ausgeprägtere Neigung zu Schwarz-Weiß-Denken. Außerdem haben sich einige Grundbedingungen verändert, die wir 2013 für betonfest gehalten hätten. Dazu gehört die Frage von Krieg und Frieden in Europa. All das trägt zu einer spürbaren Unsicherheit in der Gesellschaft bei. Die Erwartungen an die Politik werden unter diesen Bedingungen immer größer, und umso größer fällt die Enttäuschung aus, wenn wir die manchmal auch übertriebenen Erwartungen nicht erfüllen können.

Das hat ziemlich dramatische Auswirkungen. Ihre SPD zum Beispiel, eine Partei mit großer Geschichte und auch großen Verdiensten, liegt in Umfragen hinter der AfD. Woran genau liegt das?

2019 befand sich die SPD schon mal in einem ähnlichen Tal. Ich habe darauf eine zweigeteilte Antwort: Die SPD ist Kanzlerpartei. Die Unsicherheiten, die nicht von der SPD, aber von den Diskussionen in der Ampel ausgehen, nehmen uns manche übel. Sie erwarten von der Kanzlerpartei Orientierung, Stabilität und Sicherheit und das ist gegenwärtig nicht einfach. Enttäuscht sind leider auch Menschen, die uns früher gewählt haben und die vor allem gesicherte Verhältnisse für sich und ihre Familien erwarten. Da geht es um ganz konkrete Alltagsnöte, wie zum Beispiel ein bezahlbarer Wohnraum. Die Erwartungen an die SPD als Garantin für eine soziale Politik sind hoch.

Es gibt viele Menschen, die sogenannte stille Mitte, die sich keinem politischen Lager zuordnen lassen, sich aber politisch und wirtschaftlich abgehängt fühlen. Wie können diese Menschen wieder zurückgewonnen werden?

Etwa 20 Prozent der Bevölkerung befinden sich in einer deutlich schlechteren sozialen Lage als der ganze Rest, ein Teil davon bezieht soziale Transferleistungen. Der mittlere Bereich in unserer Gesellschaft ist wesentlich größer. Dort gibt es zahlreiche Menschen, die voll und hart arbeiten, aber nicht sonderlich viel verdienen. Arbeit muss sich lohnen, das sicherzustellen ist insbesondere Aufgabe der SPD. In der aktuellen Koalition sind uns da in einigen Bereichen die Hände gebunden. Ich hoffe sehr, dass es nach der nächsten Bundestagswahl möglich sein wird, an dieser Stelle sehr viel stärkere Akzente zu setzen. Menschen dürfen nicht das Gefühl haben, abzurutschen, sonst neigen sie mitunter zu extremen politischen Positionen. Das ist dann nicht gut für unser Land und für unsere Demokratie.

Kanzlermalus, soziale Frage, das sind ja Themen, die es seit langem gibt. Das klingt doch sehr nach Normalität. Mit welchen Gefühlen blicken Sie, auch als SPD-Landesvorsitzender, denn auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im Herbst?

Mit sehr gemischten Gefühlen insbesondere wegen der AfD. Aber wir haben auch in Westdeutschland einen Aufstieg der AfD erlebt, den man sich so nicht hätte vorstellen können. Wir haben viel zu lange geglaubt, die diese Partei sei ein ostdeutsches Problem. Das stimmt nicht, aber die AfD bewegt sich im Osten auf einem anderen Niveau. Angesichts der Umfragen für Thüringen, fragt man sich, wie nach der Wahl eine regierungsfähige Mehrheit zustande kommen kann. Die Frage, wie wir Menschen zurückgewinnen können von der AfD, ist für die anderen Parteien eine Schlüsselfrage. Das gilt auch bei uns. In Niedersachsen lag die AfD laut einer Umfrage am Jahresanfang über 20 Prozent. Das hätte ich vor zwei Jahren für ausgeschlossen gehalten. Damals haben wir darüber diskutiert, ob die AfD die 5-Prozent-Hürde schafft bei den Landtagswahlen.

Wie wollen Sie diesen Trend stoppen oder umdrehen?

Einerseits durch eine möglichst gute, alltagsnahe Politik. Und andererseits durch die Unterscheidung zwischen der Partei und vielen Wählerinnen und Wählern der AfD. Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger schreiben mir, warum sie zum ersten Mal mit der AfD liebäugeln. Sie wollen also den Kontakt nicht verlieren, aber sie wollen auch überzeugende Antworten auf ihre Fragen. Auf diese Gruppe müssten wir uns konzentrieren. Dazu gehört es auch, die AfD inhaltlich zu stellen. Eine gute Gelegenheit dafür bietet die Europawahl. Die AfD ist schlau geworden, das Wort „Dexit“ taucht nicht mehr auf. Aber sie raunt über ein Scheitern der EU und grundlegende Änderungen. Wer die EU in Frage stellt, riskiert eine massenhafte Verarmung in Deutschland, das muss man deutlich sagen. Europa ist nicht nur Garant für Frieden und Freiheit, sondern auch mit Abstand der wichtigste Markt der deutschen Unternehmen und damit der Schlüssel zu unserem Wohlstand. Das zu vermitteln, ist aller Mühe wert. Die AfD maximal zu beschimpfen, damit gewinnt man keinen zurück.

Der Verfassungsschutz in Bund und Ländern hat dicke Aktenordner zur AfD. In drei Landesverbänden gilt die Partei den Behörden als gesichert rechtsextremistisch. Wäre ein Verbot nicht die logische Konsequenz?

Nur wenn man sich sicher ist, dass es am Ende auch zu diesem Verbot kommt. Ein Scheitern wäre einen riesiger Auftrieb für die AfD. Wir würden ein Hochamt des Opfermythos erleben. Deshalb bin ich mit der Forderung nach einem Verbot der AfD vorsichtig. Das wäre ein Vabanque-Spiel. Ja, die wehrhafte Demokratie muss ihre Instrumente nutzen, aber sie muss dann damit auch Erfolg haben.

Eine nicht verbotene Partei, deren Vertreter gewählt sind, aus inhaltlichen Gründen per „Brandmauer“ vom Regieren auszuschließen, ist sicher das Recht von politischen Parteien. Schwieriger wird es, wenn man damit in einem Bundesland die stärkste Partei ausschlösse.

Na ja, es gilt seit jeher der Grundsatz: Wer die Mehrheit des Parlaments auf seiner Seite hat, der oder die hat den Regierungsauftrag. So bin ich mal in die Staatskanzlei hineingekommen. Die CDU war nach der Wahl 2013 stärkste Fraktion, aber SPD und Grüne hatten die Mehrheit im Landtag. Dieser Grundsatz gilt auch im Hinblick auf die AfD.

Welche Hebel hätte denn eine rechtsgeführte Landesregierung zum Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit?

Ich spekuliere sehr ungern über so etwas. Denkbar wären beispielsweise eine extrem harte und schikanöse Abschiebungspolitik mit vielen menschlichen Tragödien oder die Einflussnahme auf den Schulunterricht mit weniger Demokratieförderung und dafür einer Instrumentalisierung des Heimatbegriffs. Andere Beispiele sind sicher denkbar und es ist mit Sicherheit nicht egal, wer in einer Landesregierung sitzt.

Was ist mit der Besetzung von Richterstellen, von Staatsanwaltschaften?

Wenn Rechtspopulisten die Chance dazu haben, wenden sie sich in der Tat zuerst Justiz und Medien zu. Das zeigt die Erfahrung. Die öffentlich-rechtlichen Sender würden einen solchen Kurswechsel sicher zu spüren bekommen und in der Justiz gäbe es bei der Besetzung von Leitungsstellen durchaus Einflussmöglichkeiten.

Mit sozialen Medien sind ja schnell viele Menschen zu erreichen. Die AfD nutzt TikTok sehr erfolgreich. Könnten die anderen Parteien dort reagieren?

Die anderen Parteien haben zu lange einen großen Bogen um TikTok gemacht. Dafür gab es und gibt es vor allem wegen der Kritik am Jugendschutz und gefährdenden Inhalten gute Gründe. Aber wir können diese Plattform auch nicht allein der AfD überlassen. Die anderen Parteien müssen gerade jungen Leuten auch eine andere Sicht auf Politik anbieten. Deswegen hat jetzt zum Beispiel auch die SPD Niedersachsen einen TikTok-Account gestartet. Für mich ist aber noch etwas anderes entscheidend: in der Schule werden wichtige Grundlagen der politischen Bildung und auch der Medienbildung vermittelt. Das ist gerade in einer Demokratie enorm wichtig. Da passiert sicher derzeit schon sehr, sehr viel, aber was kann geschehen, um noch mehr Wirkung zu erzielen? Wir möchten, dass junge, mündige Bürgerinnen und Bürger aus unserem Schulwesen herauskommen - darüber sind wir derzeit intern im Gespräch.

Den Vorsatz, Probleme zu lösen, hören die Bürger seit Jahrzehnten. Bei vielen Themen bewegt sich aber sehr wenig. Die Menschen sehen ja nicht die Krisen, die zumindest bearbeitet wurden, wie die Finanzkrise, die Energiekrise. Die sagen: Wir bekommen immer noch keine Wohnung, wir haben keine Lehrer. …

Es gibt auch die andere Seite der Medaille. Vieles, was gut gelöst wurde, ist auch schnell vergessen. Dazu gehört beispielsweise, das Eindämmen der Energiepreiskrise oder das Bekämpfen der Inflation. In der Pandemie hat sich der Staat sehr engagiert, mit dem Erfolg, dass die wirtschaftliche Substanz in vielen Bereichen erhalten geblieben ist. Viel präsenter sind aber sicher die ungelösten Fragen. Manche Leute verzweifeln daran, dass in unserem superkomplexen System am Ende zu wenig passiert. Ein Beispiel ist die Wolfspolitik: Als Landespolitik sind uns jetzt nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts die Hände gebunden, der Bund und Europa müssen dringend aktiv werden. Das kann man sonst niemandem erklären.

Groß geworden ist die AfD mit dem Thema Migration….

Das ist noch ein Beispiel für die große Bedeutung von Europa. Wenn sich Menschen erst einmal durch halb Europa durchgeschlagen haben und dann auf deutschem Boden angekommen sind, ist es schwer, sie wieder zurück zu führen. Das ist eine jahrzehntelange Erfahrung. Ich habe jetzt aber zum ersten Mal die Hoffnung, dass unsere gemeinsame europäische Asylpolitik in zwei oder drei Jahren spürbar Wirkung zeigen wird. Aber auch das muss man sagen: 60 bis 70 Prozent der Menschen, die zu uns kommen, haben auch ein Schutzrecht, die meisten übrigens auf der Basis der Genfer Flüchtlingskonvention. Möchten wir, dass diese Konvention ausgerechnet von Deutschland gekündigt wird? Ich bin sehr dafür, dass wir zu unseren Werten stehen. Ein Beispiel: In der Landesaufnahmebehörde Braunschweig bin ich einem Mann begegnet, der seine Tochter auf dem Arm trug. Er kam aus Afghanistan. Als ich ihn fragte, warum er gekommen sei, sagte er mir, er könne es nicht aushalten, wenn seine Tochter wegen ihres Geschlechts in Afghanistan ihr ganzes Leben lang unterdrückt werde. Das verstehe ich sehr gut.

Damit sind wir wieder beim Grundgesetz. Welche Botschaft liegt Ihnen besonders am Herzen?

Uns geht es in Deutschland insgesamt ziemlich gut, und das haben wir dem Grundgesetz zu verdanken. Den Wert des Grundgesetzes kann man vor allem im Rückspiegel erkennen, nicht so sehr in der Tagespolitik. Es hilft, wenn wir alle in unserer Familiengeschichte zwei oder drei Generationen zurückdenken und uns fragen, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Die hätten doch in den allermeisten Fällen von den heutigen Lebensbedingungen nicht einmal träumen können. Und das Grundgesetz löst in besonders überzeugender Weise das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht als Einzelner und den Anliegen der Gemeinschaft.

Welche drei Grundrechte sind Ihnen besonders wichtig?

Das geht mit Artikel 1 Absatz 1 los: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben unsere Verfassung zum Zeitpunkt des absoluten Tiefpunkts unserer Geschichte nach dem Ende der NS-Zeit geschaffen. Niedersachsen war 1949 das Ziel von riesigen Flüchtlingsströmen, überall herrschte totale Zerstörung und auch eine tiefe Scham über die Verbrechen, die in den Jahren davor von Deutschen begangen worden waren. Und so erklärt sich dieser Satz, der wirklich beeindruckend ist. Artikel 2 Absatz 1 beschreibt dann unsere persönliche Handlungsfreiheit, legt aber auch fest, dass die Grenzen immer die Rechte der anderen bzw. der Gemeinschaft sind. Auch das ist enorm wichtig, ebenso wie die Grundregeln der Demokratie in Artikel 79 Absatz 3. Das sind Regelungen, die auch mit noch so großen parlamentarischen Mehrheiten nicht geändert werden können, die so genannten Ewigkeitsrechte. Das Grundgesetz legt fest: Ihr dürft die Demokratie und die Grundrechte nicht abschaffen.„Nie wieder“ ist für mich ohnehin die heimliche Überschrift des Grundgesetzes.

Ist das Grundgesetz wehrhaft genug nach innen?

Die Demokratie lebt vor allem von vielen Demokratinnen und Demokraten, das ist der eigentliche Schutz. Das Grundgesetz gibt uns darüber hinaus einige wichtige Instrumente, im Extremfall geht das bis zu einem Widerstandsrecht, von dem aber zum Glück noch nie Gebrauch gemacht werden musste.

Das Grundgesetz feiert. Haben Sie ein Geschenk?

Das Grundgesetz hat schon ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk bekommen: Das waren die riesigen Demonstrationen pro Demokratie Anfang dieses Jahres. Ich bin sicher, dem Geburtstagskind hat das ungeheuer gefallen. Das größte Geschenk, das wir alle dem Grundgesetz machen können, ist, sich in der Demokratie zu engagieren, eine gute Bürgerin oder ein guter Bürger zu sein. Ich freue mich auch über viele Aktivitäten zu diesem Jubiläum. In den christlichen Kirchen und in den Ditib Gemeinden wird es übrigens Predigten und Freitagsgebete zum Jubiläum des Grundgesetzes geben. Und ich wünsche mir, dass es noch viele weitere Aktionen gibt, mit denen wir das Grundgesetz und unsere Demokratie feiern. Verdient haben sie es!