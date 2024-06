Braunschweig. Luchs, Otter, Damwild: Diese Zoos und Tierparks in der Region Braunschweig-Wolfsburg und Umgebung sind einen Sommerausflug wert.

Im Sommer lässt sich vom Harz bis in die Heide die Vielfalt der Tierwelt entdecken. Diverse Wildtiergehege liegen nicht einmal einen Tagestrip entfernt, einige sind sogar kostenlos. Wie wäre es mit spielenden Ottern bei Gifhorn oder einem „Meet & Greet“ mit einer Python in Schladen? Wir präsentieren sieben Zoos und Tierparks für den nächsten Sommerausflug in der Region Braunschweig-Wolfsburg und darüber hinaus.

1 – Harzer „Pinselohren“: Das Luchsgehege an der Rabeklippe

Alice, Ellen oder Paul: Schilder am Gehegezaun informieren über die Bewohner und ihre Geschichte. (Archivbild) © Stadtmarketing Bad Harzburg | Ole Anders

Wer einem Luchs in freier Wildbahn begegnet, ist ein wahrer Glückspilz. Hautnah erleben kann man die scheuen „Pinselohren“ jedoch in einem Schaugehege an der Harzer Rabeklippe. Eine Beobachtungsplattform bietet jederzeit einen ungestörten Blick über den Zaun. Die beste Chance, einem Luchs in die Augen zu schauen, haben Besucher zweimal pro Woche bei den Fütterungen. Nationalpark-Mitarbeiter sind hier gerne bereit, über die Auswilderung der Luchse im Harz zu sprechen und Fragen zu Eigenarten und Vorlieben der Großkatzen zu beantworten.

Den eigenen Hunger können die Besucher direkt im Waldgasthaus Rabeklippe stillen. Das Restaurant mit Blick auf den Brocken hat täglich außer montags geöffnet. Ein Ausflug zu den Rabeklippen lässt sich zudem wunderbar mit einer Wanderung ab Bad Harzburg verbinden.

Informationen zum Besuch Adresse: Rabenklippe, 38667 Bad HarzburgÖffnungszeiten: Dauerhaft geöffnet. Öffentliche Luchsfütterung ohne Voranmeldung mittwochs und samstags um 14.30 Uhr.Anreise: Die Zufahrt mit Pkw ist nicht möglich, direkt zum Gehege fährt jedoch ein Bus ab Bad Harzburg. Zu Fuß ab Bad Harburg in 4 Kilometern zu erreichen, alternativ spart die Burgberg-Seilbahn 200 Höhenmeter.Eintritt: Kostenlos, Spenden sind freiwillig. Weitere Informationen auf der Website.

2 – Tiervielfalt in der „Arche Noah“: Der Zoo Braunschweig

Mit ihrer leuchtenden Haarpracht verbreiten sie gute Laune: Zwei Löwenkopfäffchen mit Nachwuchs im Gepäck. (Archivfoto) © Florian Kleinschmidt / BestPixels.de | Florian Kleinschmidt

Von der Achatschnecke bis zum sibirischen Tiger: Im privatbetriebenen Zoo „Arche Noah“ in Stöckheim gibt es über 60 Tierarten zu erleben. Für Jung und Alt ist der Braunschweiger Zoo ein Ort zum Lernen, zum Toben auf den Spielplätzen oder Schlemmen im Café. Das drei Hektar große Gelände ist ein echter Publikumsmagnet: Etwa 100.000 Besucher kommen jährlich. An guten Tagen sind es bis zu 1500 täglich, darunter viele Schulklassen und Kindergartengruppen.

In der „Arche Noah“ ist der Name Programm: Zoobetreibern Edith und Uwe Wilhelm liegt vor allem der Artenschutz am Herzen. Ihren knapp 400 Tieren möchten sie dabei ein angemessenes Zuhause bieten – eine Gratwanderung zwischen artgerechter Haltung und Besucherzufriedenheit. In den letzten 40 Jahren hat der Zoo größere Tiere zugunsten kleinerer Tierarten abgeschafft und die Gehege laufend erweitert. Menschenaffen oder Zebras findet man hier nicht mehr, dafür kamen unter anderem Galagos, die kleinen Buschbabys, hinzu. Auch ein Löwenrudel soll in die begrünte Zooanlage einziehen.

Informationen zum Besuch Adresse: Leipziger Str. 190, 38124 BraunschweigÖffnungszeiten (Sommer): Täglich von 9 bis 18.30 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr).Anreise: Mit Bus oder Straßenbahn zu erreichen. Parkplätze verfügbar.Eintritt: Erwachsene 9,50 Euro, Schüler/Studierende 8,50 Euro, Kinder (bis 16) 6,50 Euro. Hunde 2,50 Euro. Ab dem 1. Juli 2024 erhöhen sich die Preise um je 50 Cent. Weitere Informationen auf der Website oder unter (0531) 611269.

3 – Von der Kobra zum Krokodil: Die Schlangenfarm Schladen

Ein echter Hingucker: Diese Weißlippen-Bambusotter nutzt ihre wärmeempfindlichen Grubenorgane am Oberkiefer, um ein dreidimensionales Wärmebild von ihrer Umgebung zu erschaffen. (Archivbild) © Schlangenfarm | Schlangenfarm Schladen

In Schladen im Vorharz liegt Europas größte private Schlangenfarm mit rund 600 Tieren. Seit 1980 bietet sie Einblicke in die vielfältige Welt der Schlangen, Schildkröten, Exen und Spinnen. Nicht zu vergessen: Besucherliebling „Hassan“, eine Krokodildame, die eigentlich als Mann deklariert wurde – bis sie nach einigen Jahren Eier legte.

Seit der pandemiebedingten Wiedereröffnung 2022 fanden zahlreiche Umbauarbeiten zur Vergrößerung der Gehege statt. Nun bietet die Schlangenfarm wieder Biologieunterricht der anderen Art. Bei den stündlichen Vorträgen mit und über Schlangen können Besucher den Tieren nicht nur ganz nahe kommen. Wer sich traut, darf ausgewählte Schlangen auch anfassen. Ziel der Betreiber ist es, Besucher mit den häufig missverstandenen Reptilien vertraut zu machen und zu zeigen, dass niemand vor ihnen Angst haben muss – nicht einmal vor den hauseigenen Vogelspinnen.

Informationen zum Besuch Adresse: Im Gewerbegebiet 5, 38315 Schladen-WerlaÖffnungszeiten (April bis Oktober): Täglich von 10 bis 17 Uhr.Anreise: Parkplätze vor Ort.Eintritt: Erwachsene 12,50 Euro, Kinder (6 bis 15 Jahre) 7,50 Euro. Familienkarten verfügbar. Weitere Informationen auf der Website, unter (05335) 1730 oder info@schlangenfarm-schladen.de

4 – Für Klein und Groß: Der Tierpark Essehof

Babyboom im Tierpark Essehof: Im Frühjahr kamen diese kleinen Zicklein auf die Welt. © FMN | Marion Korth

Hier steht Füttern und Streicheln auf dem Programm: Der private Tierpark Essehof in Lehre ist eine Attraktion für alle Generationen. Nach seiner Eröffnung 1968 wuchs der Schwesternzoo des Zoos Braunschweig auf aktuell etwa 260 Tiere an. Auf dem Rundweg durch den zehn Hektar großen Park können Besucher diverse Tiere in ihren heimischen Landschaften erleben: Da wäre zum Beispiel die Afrika-Anlage mit Straußen, Zebras und Watussi-Rindern, der Südamerikateil mit Nandus und Alpakas oder die Emus und Kängurus, die in den Australien-Gehegen leben.

Den Charme machen jedoch vor allem die einheimischen Tierarten und Haustierrassen aus: Uhus und Damwild, Ziegen und Hühner sind zum Bestaunen da. Viele von ihnen freuen sich über das Zoofutter, das Besucher an die Tiere verteilen können. Dabei erlauben die Gehege ihren Bewohnern, selbst zu entscheiden, ob sie sich zeigen oder lieber ungestört in der Sonne liegen möchten. Wer Glück hat, entdeckt in diesem Sommer außerdem zahlreiche neugeborene Tierbabys, vom Alpaka-Fohlen bis hin zum flauschigen Lemuren-Nachwuchs.

Informationen zum Besuch Adresse: Am Tierpark 3, 38165 LehreÖffnungszeiten: Täglich von 9 bis 19 Uhr (Tierhäuser schließen eine Stunde früher).Anreise: Mit dem Auto oder Bus zu erreichen. Parkplätze vorhanden.Eintritt: Am Wochenende und an Feiertagen zahlen Erwachsene 10 Euro, Kinder (bis 16) 8 Euro. Unter der Woche sind es 8 beziehungsweise 6 Euro. Hunde 3 Euro. Weitere Informationen auf der Website oder unter (05309) 8862.

5 – Otter-Fans aufgepasst: Das Otter-Zentrum Hankensbüttel

Bei Fütterungen und Spaziergängen durch das Gelände kommen Otter-Liebhaber in Hankensbüttel auf ihre Kosten. (Archivbild) © picture alliance/dpa/Aktion Fischotterschutz e.V. | picture alliance/dpa/Aktion Fischotterschutz e.V.

Wer in die Welt von Otter, Marder und Dachs eintauchen will, ist in der Gifhorner Südheide genau richtig: Das Otter-Zentrum Hankensbüttel öffnet hier jährlich 80.000 Gästen die Tür und lädt zum Tagesauflug ein. Von der Hermelin-Heide, über den Iltis-Sumpf bis zum Otter-Wasserfall können Besucher auf dem drei Kilometer langen Wegenetz die Lebensräume der Otter und ihrer Verwandten erkunden. Neu dabei seit Weihnachten: Fischotter Helmut, ein Fundtier, das ausgehungert in einem Garten bei Stade entdeckt wurde.

Neben seinen großräumigen Gehegen bietet der Tier- und Freizeitpark regelmäßige Schaufütterungen, Experimente und interaktive Lernspiele für alle Altersklassen. Die großen Gäste lockt zudem das Restaurant mit Seeterasse, für die kleineren Besucher gibt es zahlreiche Natur-Spielplätze und einen Seilgarten.

Informationen zum Besuch Adresse: Sudendorfallee 1, 29386 HankensbüttelÖffnungszeiten (April bis Ende Oktober): Täglich von 09.30 bis 18 Uhr. Der letzte Einlass ist eine Stunde vor Schließung.Anreise: Parkplätze verfügbar. Mit Bahn und Bus über den Bahnhof Wittingen zu erreichen.Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder (4 bis 17 Jahre) 7,50 Euro, Ermäßigungen unter anderem für Studierende und Familien. Auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Das Restaurant ist vom Eintritt unabhängig besuchbar. Weitere Informationen auf der Website oder unter (05832) 98080.

Wer noch nicht genug hat, kann anschließend auf dem drei Kilometer langen Otter-Pfad Hankensbüttel sein Wissen über Fischotter vertiefen. Der Spaziergang führt durch das Waldstück „Hagen“ und über die Naturerlebnisbrücke, vorbei an zehn Naturerlebnisstationen rund um die Lebensräume der Otter. Dabei können Besucher in einem überdimensionalen Röhricht nachempfinden, wie sich ein Fischotter in seinem Versteck fühlt.

6 – Bambi lässt grüßen: Das Wildgatter Hildesheim

Zwei Damtierkälbchen im Wildgatter Hildesheim. Auch Ziegen, Wildschweine, Hochlandrinder und Pfauen sind in dem Gehege zuhause. (Archivbild) © Privat | Wolfgang Ebeling

Auf dem bewaldeten Steinberg im Hildesheimer Ortsteil Ochtersum begegnen Besucher der regionalen Wildnis – und das kostenlos. Was 1968 als Pflegestation für verletztes Wild begann, ist inzwischen ein kinderfreundlicher Tierpark mit diversen heimischen Wildtieren in Außengehegen. Auf dem 60.000 Quadratmeter großen Gelände tummeln sich rund 50 Tierarten, vom Damwild bis hin zur Wildkatze. Eine kleine Auffangsstation für versehrte Eulen umd Greifvögel erinnert noch an die ursprüngliche Funktion des Wildgatters.

Seit 2009 kümmert sich ein Förderverein um den Erhalt und Ausbau der Gehege. Nicht nur für einen Kinderspielplatz ist gesorgt, auch das kleine Naturkundemuseum „Steinbergium“ öffnet im Sommer täglich von 8 bis 18 Uhr seine Türen. Hungrige Besucher können außerdem im Ausflugslokal „Kupferschmiede“ eine Pause einlegen – von donnerstags bis sonntags direkt am Wildgatter.

Informationen zum Besuch Adresse: Steinberg 5, 31139 HildesheimÖffnungszeiten: Rund um die Uhr.Anreise: Parkplätze in der Nähe, auch zu erreichen mit dem Bus.Eintritt: Kostenlos. Weitere Informationen auf der Website oder unter info@wildgatter-hi.de.

Wer in Braunschweig bleiben will, muss nicht verzichten: Auch im Wildgehege Riddagshausen direkt gegenüber vom „Grünen Jäger“ lässt sich Damwild beobachten.

7 – Tierischer Parkspaziergang: Das Tiergehege Wolfsburg

Am liebsten in Gesellschaft: Ara-Papagei Fred mit Freundin in seiner Voliere auf dem Klieversberg. (Archivbild) © Helge Landmann

Einen Zoo hat Wolfsburg zwar nicht, dafür kann man im Tiergehege auf dem Klieversberg mehr als 100 Tiere kostenlos besichtigen. Die Gehege liegen idyllisch in einem stillgelegten Steinbruch, direkt neben dem Klinikum Wolfsburg. Zum Wohl ihrer Bewohner verzichtet der Tierpark auf größere Arten und lädt stattdessen zum Kennenlernen mit kleineren Tieren ein – darunter Ziervögel, Fasane, Pfauen, Kaninchen und Meerschweinchen.

2003 wollte die Stadt den Park bereits aus Kostengründen schließen. Doch einige Wolfsburgerinnen und Wolfsburger kämpften für den Erhalt des Geländes und gründeten einen Förderverein. Heute kümmern sich Tierpfleger um die Vier- und Zweibeiner. Dank dieses Einsatzes gibt es beim Spaziergang über den Klieversberg mehr als nur die Aussicht auf die Wolfsburger Innenstadt zu genießen.

Informationen zum Besuch Adresse: Sauerbruchstraße, 38440 WolfsburgÖffnungszeiten (Sommer): Täglich von 8.30 bis 17.30 Uhr.Anreise: Zugang am Klieversberg oberhalb des Mahnmals oder am Klinikum hinter dem Ärztehaus.Eintritt: Kostenlos, Spenden erhalten das Projekt. Weitere Informationen auf der Website oder unter (05361) 36570.

