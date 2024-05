Braunschweig. Der Mittwoch startet verregnet. Gegen Wochenende deuten die Prognosen auf mehr Niederschlag. So sieht die Vorhersage des DWD aus.

Ganz schön nass ist der Mittwoch in der Region Braunschweig-Wolfsburg - teilweise warnte die Polizei am Morgen vor Aquaplaning auf den Autobahnen. Doch es kommen wieder trockene Zeiten. Wir werfen einen Blick auf die Wetterprognosen der kommenden Tage.

So ist das Wetter am Mittwoch in der Region Braunschweig-Wolfsburg

24 Millimeter - also 24 Liter pro Quadratmeter - wird es in Braunschweig am Mittwoch geregnet haben, schaut man auf die Prognose des Portals Kachelmannwetter. Mehr regnet es in Wolfsburg - dort sind bis zu 33 Millimeter angesagt.

Zum Nachmittag geht das Wetter zu einzelnen Schauern über, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad bleibt es mild. In der Nacht zeigen Thermometer in Niedersachsen zwischen 12 und 15 Grad an.

Bis zum Wochenende bleibt die Region Braunschweig-Wolfsburg trocken

Es wird am Donnerstag und Freitag in der Region zwar teilweise bewölkt sein, doch der Regenschirm kann daheim bleiben - null Millimeter sind tagsüber in Braunschweig und Wolfsburg prognostiziert. Noch besser: Es wird warm! Bis zu 24 Grad sind am Donnerstag in Niedersachsen möglich, am Freitag kann es 25 Grad warm werden. Das verrät der Blick auf die 14-Tage-Vorhersage, die auf einem Ensemble-Modell basiert.

Was ist eine Ensembleprognose? Wetter-Institutionen wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) haben eigene Prognose-Modelle. Da das Wetter ein chaotisches System ist, werden die Prognosen mit verschiedenen Ausgangsbedingungen berechnet. Aus diesen unterschiedlichen Berechnungen lässt sich anhand des Durchschnitts eine Tendenz ablesen.

Etwas anders sieht die Vorhersage gen Osten aus, etwa in Söllingen (Landkreis Helmstedt): Dort können laut Ensemble am Freitag 3,9 Millimeter fallen.

Samstag und Sonntag kann es zu Schauern und Gewittern kommen

Der Blick auf die 14-Tage-Prognose zeigt: Es kann in der Region Braunschweig-Wolfsburg am Wochenende zu Gewittern kommen. In Wolfsburg addiert sich der Niederschlag Samstag und Sonntag auf 9,9 Millimeter.

So hat der Mai bisher abgeschnitten

Bisher ist es in Niedersachsen mit durchschnittlich 25,42 Millimeter gefallenem Regen einer der trockensten Mai-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das verrät eine Statistik auf Basis des DWD. Doch das kann sich mit Blick auf das Wochenende noch ändern.

Seit 2009 sind die Mai-Niederschläge bisher durchschnittlich um 15,07 Prozent gesunken, seit 1994 beläuft sich der Wert auf -4,84 Prozent.

