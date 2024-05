Braunschweig. Der Kolumnist hat an den Zuschriften zum Thema Paradoxes seine helle Freude - auch wenn mindestens einer der Sprüche schleierhaft bleibt.

Ich hatte extra einen Waschkorb bereitgestellt. Ja, mich hat es doch früher immer so beeindruckt, wenn ich las – Sie kennen die Formulierung -, irgendein Star habe „waschkörbeweise“ Briefe zugeschickt bekommen. Nun bin ich natürlich kein Star, aber nachdem ich in der vorigen Woche an dieser Stelle die Bitte geäußert hatte, dass es toll wäre, mir Briefe bzw. E-Mails mit schön absurden Sätzen zu übermitteln, kamen immerhin fünftausend Briefe. Wie? Gut, kleiner Scherz, in Wahrheit ohne „tausend“. Also fünf waren es. Petra Werner aus Braunschweig schrieb – gerade noch pünktlich -, dass sie Torsten Sträters Motto „Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“ einiges abgewinnen kann. Peter Streilinger aus Erkerode schrieb, dass er den Satz „Ich mag keinem Club angehören, der mich als Mitglied aufnimmt“ sehr mag. Ich auch, kann ich dazu nur sagen, ergänzt um den Hinweis, dass es sich um ein Motto von Groucho Marx handelt, dessen Originalversion so lautet: „I don‘t care to belong to any club that will have me as a member.“ Ob Dr. Reinhard Scherm aus Wolfenbüttel einem Club angehört, weiß ich nicht, doch er schickte gleich zwei sogar gereimte Sprüche zum Thema Paradoxie. Nummer eins: „Denn zweitens kommt es anders, als man erstens denkt/ So hat denn der Richter den Henker gehenkt.“ Aua! Nummer zwei: „Orthodoxie führt gern zum Paradoxen/ So wurd‘ schon mancher Stier zum stillen Ochsen.“ Also wenn ich ein Stier wäre, würde ich an dieser Stelle dankbar grunzen; vor allem der zweite Spruch ist so einer, über dessen Bedeutung ich in ochsenstiller Stunde nochmal nachdenken muss. Ob das auch für ein Motto gilt, das mir Amadeus Sosna aus Braunschweig geschickt hat? „Hebt sich gegen hebt sich“, so lautet sein Satz. Mit dem Geständnis, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, wie das gemeint ist, verbinde ich die folgende Vermutung: Genau das soll der Witz sein. Oder? Die Schlusspointe für heute teilt sich hingegen direkt mit. Sie ist Burkhard Plinke aus Braunschweig vorbehalten, der einen hübschen, sozusagen klassischen Perspektivwechsel-Witz geschickt hat, den ich nicht kannte (und hoffentlich nicht vergessen haben werde, wenn irgendwann die Aufforderung „Erzähl doch mal’n Witz!“ an mich ergehen sollte): Kommt ein Mann zum Arzt; mit einer Qualle auf dem Kopf. Sagt der Arzt: „Oh je, was haben Sie denn gemacht?“ Sagt die Qualle: „Weiß nicht, bin wohl in irgendwas reingetreten.“