Seelze. Blaulicht-Überblick für Niedersachsen: Den Unfall mit einem Reh überlebte ein Motorradfahrer nicht.

Ein Fünfjähriger ist bei Hannover von einem Auto angefahren und getötet worden. Der Junge lief am Samstag in Seelze unvermittelt auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Eine 85 Jahre alte Autofahrerin habe das Kind mit ihrem Wagen erfasst. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Seniorin sei äußerlich unverletzt, aber mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Kind im Wendland spielt mit Gaskartusche und wird schwer verletzt

Ein zehn Jahre alter Junge hat beim Spielen mit einer Gaskartusche im Wendland schwere Verbrennungen erlitten. Er wurde am Freitagabend in eine Spezialklinik geflogen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Das Kind erlitt demnach Verbrennungen zweiten Grades an Oberkörper und Beinen. Der Junge hatte in einem Gartenhaus mit der Kartusche gespielt.

Motorradfahrer und Sozius bei Kollision mit Auto bei Goslar schwer verletzt

Bei der Kollision mit einem Auto sind ein Motorradfahrer und sein Sozius bei Goslar schwer verletzt worden. Die beiden 17-Jährigen wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Ein 18 Jahre alter Autofahrer wollte am Freitagabend von einer Bundesstraße nach links auf einen Feldweg abbiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der hinter dem Auto fahrende Biker erkannte dies den Angaben zufolge nicht und überholte das Fahrzeug. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer und sein Sozius erlitten schwere Verletzungen und wurden zunächst von Notärzten vor Ort versorgt, dann wurden sie ins Krankenhaus geflogen. Die Bundesstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 9000 Euro.

Motorradfahrer prallt bei Leer in Schutzplanke – zwei Verletzte

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 31 bei Leer in eine Schutzplanke geprallt, der Biker sowie seine Mitfahrerin wurden dabei von der Maschine geschleudert. Die 21 Jahre alte Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 29 Jahre alte Motorradfahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Freitag an der Anschlussstelle Leer-West in Fahrtrichtung Emden. Der Motorradfahrer wollte die Autobahn verlassen und hatte laut Polizei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war nach einem Tunnel in die Schutzplanke geprallt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lkw-Fahrer durchbricht bei Leer Schutzplanke und Wildschutzzaun

Ein 77 Jahre alter Lkw-Fahrer aus den Niederlanden ist bei einem Unfall kurz hinter dem Emstunnel schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann am Samstagmorgen mit dem Lkw von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Er durchbrach eine Schutzplanke sowie einen Wildschutzzaun und kam in einem Graben zum Stehen. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Traktorfahrer rammt im Kreis Verden mehrere Bäume – schwer verletzt

Ein Traktorfahrer ist im Landkreis Verden mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Bäume geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 53-Jährige war mit seinem Trecker am Freitag in Dörverden unterwegs, als sich eine Seite eines angehängten Arbeitsgeräts – der sogenannte Striegel – löste und in einem Baum verfing, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über den Traktor und fuhr gegen einen weiteren Baum. Der 53-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Warum sich der angehängte Striegel gelöst hatte, war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von rund 9000 Euro am Traktor.

Trecker und Auto landen im Kreis Aurich im Graben – ein Schwerverletzter

Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Trecker in Dornum (Landkreis Aurich) schwer verletzt worden. Er kam am Samstagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zuvor hatten sich zwei Trecker touchiert, einer streifte danach den Wagen des Mannes, woraufhin der Trecker und das Auto in einen Graben rutschten.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Reh im Kreis Osnabrück tödlich verletzt

Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Reh in Badbergen (Landkreis Osnabrück) gestorben. Am frühen Samstagmorgen stürzte der Mann durch die Kollision, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen.

dpa