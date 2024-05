Isenbüttel. Am Tankumsee bei Isenbüttel gibt es zahlreiche Angebote. Auch Vogelliebhaber, FKK-Fans und Hunde kommen auf ihre Kosten.

Der Tankumsee ist in Gifhorn das Freizeit- und Erlebnisareal, wenn es sich rund ums Thema Wasser dreht: Auf dem 62 Hektar großen Gewässer kann man segeln, Tretboot fahren, surfen, in die bis zu 17 Meter Tiefe hinabtauchen, sich mit dem Stand-up-Paddle fortbewegen und sogar am Ufer sitzend angeln. Man kann den See auf dem Rad, zu Fuß oder auf Inline-Skatern umrunden, und sogar Hunde sind in Teilen des insgesamt 222 Hektar umfassenden Naherholungsgebietes, das 1972 als Baggersee im Zuge der Bauarbeiten des Elbe-Seitenkanals entstand, willkommen.

Und an Land geht noch mehr: am mehr als 1000 Meter langen Sandstrand oder auf dem grünen Gras liegen – natürlich. Minigolf, Boule, Disc-Golf, Tennis, Fußball oder Beachvolleyball spielen, den Erlebnisturm erklimmen und sich durch den Hochseilgarten hangeln und in einer Ecke, geschützt vor neugierigen Blicken durch große grüne Hecken, kann man sogar ganz die Hüllen fallen lassen.

Auch Ornithologen kommen beim Tankumsee auf ihre Kosten

Wir starten unsere gut eineinhalbstündige Runde, weil wir noch ein bisschen am Elbe-Seitenkanal „Schiffe gucken“ wollen, von dem kleinen Parkplatz im Kiefernwald, der direkt an der K 114 liegt. Aber Achtung: Hier haben höchstens zehn Autos Platz. Von hier führen uns etliche Stufen hinauf, und schon sind wir am Kanal. Wir spazieren ein paar Meter an der insgesamt 115 Kilometer langen Bundeswasserstraße entlang. Um dann, wieder auf Stufen hinab, zu dem 4,8 Kilometer langen, familienfreundlichen Rundweg zu gelangen, der größtenteils direkt am Ufer entlang führt, sehr gut ausgebaut ist und überwiegend aus Asphalt- und teils aus Kieswegen besteht. An vielen lauschigen, teils schattigen Plätzchen haben Angler ihre Zelte aufgebaut und die Ruten ins Nass gehangen.

„Schiffe gucken“ kann man prima, während man am Elbe-Seitenkanal entlangspaziert, der insgesamt 115 Kilometer langen Bundeswasserstraße, die von Calberlah in den Landkreis Lüneburg führt. © FMN | Stephanie Boy

Am Wegesrand immer wieder große Hinweisschilder, die unter anderem über Waldbewohner, Wasservögel, Fledermäuse, Jäger der Lüfte und nützliche Insekten informieren. Der Ornithologische Wanderweg ist ein Gemeinschaftsprojekt des Fremdenverkehrsvereins und der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Barnbruch; Infos gibt es auf www.fremdenverkehrsverein-isenbuettel.de.

Der Erlebnisturm am Tankumsee bietet verschiedenen Nervenkitzel

Unser Ziel: der 25 Meter hohe Erlebnisturm, der einen Durchmesser von zwölf Metern aufweist und auf drei Ebenen einen Hochseilgarten mit 36 Kletterstationen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bietet. Zusätzlich sorgen in acht Metern Höhe eine Riesenschaukel (SkyFly), für deren Besuch sechs Euro fällig werden, und eine Zipline (FlyingFox) in 13 Meter Höhe, bei der man 200 Meter hin und 200 Meter zurück über den See fliegt, für echten Nervenkitzel – der Flug kostet 15 Euro. Für die Kleinen bietet ein Niedrigseilbereich mit neun Kletterstationen einen ersten Einsteigerspaß.

Der 25 Meter hohe Erlebnisturm am Nordufer des Tankumsees weist einen Durchmesser von 12 Metern auf und bietet auf drei Ebenen einen Hochseilgarten mit 36 Kletterstationen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. © FMN | Stephanie Boy

Wer ganz hoch hinaus will, kann die Aussichtsplattform besuchen, der Zutritt für Erwachsene kostet zwei Euro. Zudem können an dem hölzernen Kassenhäuschen Tretboote für 14 Euro pro Stunde und Stand-up-Boards für zwölf Euro gemietet werden. Hier, am Nord- sowie am Westufer befinden sich Bistros, Gaststätten und Imbisse sowie die sanitären Anlagen. Jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr bietet das Restaurant „Lacus & Silva“ in Seehotel am Tankumsee Kaffee und Kuchen, von 10 bis 14 Uhr gibt’s Sonntagsbrunch.

An einer Stelle des Tankumsees dürfen auch Hunde ins Wasser

Wir gehen weiter zur Badestelle für Hunde. Parallel zum See, der in der Ebene des Aller-Urstromtals inmitten des Landschaftsschutzgebietes Barnbruch liegt, verläuft übrigens die Mühlenriede. Zudem gibt es eingebettet in die benachbarten Kiefernwälder ein Ferienhausgebiet und einen Campingplatz – dessen „Pizzeria da Pippo“ im Netz in den höchsten Tönen gelobt wird. „Die Pizza ist der Hammer“, heißt es beispielsweise. Wir beobachten, wie die Segler ihre Boote aufriggen und vom Steg ablegen. Kurz darauf haben wir die Holzplanken erreicht, von denen aus die Vierbeiner ins Wasser dürfen. Ein Australian Shepherd setzt zu einem gewagten Sprung an. Aber mit dieser einen Stelle, an der die Hunde ins kühle Nass dürfen, ist es das dann auch gewesen. Vorbei an saftigen Wiesen voll mit gelben Butterblumen zieht’s uns zurück zum Auto.

Am Westufer des Tankumsees gibt es eine ausgewiesene Hunde-Badestelle: Vor und hinter dem Bad im kühlen Nass ist der Leinenzwang zu beachten. © FMN | Stephanie Boy

Am Tankumsee ist immer was los: So findet am 16. Juni zum 20. Mal der Triathlon und am 4. August das Drachenbootrennen statt. Am 11. August feiert die Samtgemeinde Isenbüttel ihr 50-jähriges Bestehen, und der Tankumsee feiert mit einem Tag der offenen Tür aller Vereine mit. Der „Blaulichttag“ mit Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen und DLRG steigt am 24. August und das Kartoffelfest am 8. September. Auf dem Erlebnisturm wird vorgelesen: am 7. Juni um 14.30 und am 14. Juni um 16 Uhr. Weitere Infos unter www.tankumsee.de.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: